موتو جي بي
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة الأندلس الكبرى
24 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة التشيك الكبرى
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة ستيريا الكبرى
21 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة بريطانيا الكبرى
27 أغسطس
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
18 سبتمبر
التجارب الحرّة الثالثة خلال
18 ساعات
:
02 دقيقة
:
43 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة اليابان الكبرى
15 أكتوبر
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
16 أكتوبر
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة أستراليا الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة ترويل الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة ماليزيا الكبرى
29 أكتوبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة أوروبا الكبرى
06 نوفمبر
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأمريكيّتين الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فالنسيا الكبرى
13 نوفمبر
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
20 نوفمبر
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
موتو جي بي / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: بيندر في صدارة التجارب الثانية من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: بيندر في صدارة التجارب الثانية من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

تقدّم براد بيندر على تاكاكي ناكاغامي في التجارب الحرّة الثانية لجائزة إيميليا-رومانيا الكبرى للموتو جي بي ضمن حصّة شهدت تغطية 0.070 ثانية للخمسة الأوائل.

عانت كاي تي ام من عطلة نهاية أسبوع صعبة ضمن جائزة سان مارينو الكبرى، لكنّها حقّقت تقدّمًا لنهاية الأسبوع التالي في ظلّ تواجد ثلاثة من درّاجيها ضمن العشرة الأوائل في الجدول المزدوج مع نهاية يوم الجمعة.

وكانت ياماها قد تصدّرت الترتيب في المراحل الأولى من الحصّة من خلال فالنتينو روسي درّاج الفريق المصنعيّ.

لكن سرعان ما بدأت التحسينات إثر ذلك وتقدّم عليه فابيو كوارتارارو ومن ثمّ ميغيل أوليفيرا درّاج تيك3 كاي تي ام.

وسجّل البرتغالي 1:32.603 دقيقة، لكنّ ذلك تزامن مع تعرّض بول إسبارغارو عند المنعطف الـ 13.

وقدّم كوارتارارو إثر ذلك لفّتين سريعتَين كانت أفضلهما 1:32.273 دقيقة.

وبقي ذلك الزمن صامدًا طوال الدقائق الـ 15 التالية، قبل أن يتفوّق عليه فرانشيسكو بانيايا درّاج براماك دوكاتي.

ومع انتقال الركب إلى الإطار الخلفيّ الليّن في الدقائق السبع الأخيرة من أجل تسجيل أزمنة سريعة، فقد حقّق بول إسبارغارو دقيقة واحدة و31.699 ثانية، لكنّ تاكاكي ناكاغامي تفوّق عليه بفارق 0.069 ثانية.

لكنّ بيندر تفوّق على ناكاغامي بفارق 0.002 ثانية وأكمل الحصّة في الصدارة بـ 1:31.628 دقيقة بعد أن اتّبع مافيريك فينياليس طوال لفّته وكسب منه عامل السحب.

وأكمل كوارتارارو ترتيب الثلاثة الأوائل أمام فينياليس الذي واصل اختبار مكوّنات ياماها الجديدة.

وحلّ إسبارغارو خامسًا، وتقدّم على دانيلو بيتروشي الذي قدّم أداءً أفضل لصالح الفريق المصنعيّ لدوكاتي.

ودفع يوهان زاركو نفسه إلى المركز الثامن بالرغم من حادثه في اللحظات الأخيرة في المنعطف الثاني. وتقدّم الفرنسيّ على جوان مير وبانيايا.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 21 1:31.628     166.115 294
2 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 21 1:31.630 0.002 0.002 166.111 295
3 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 24 1:31.644 0.016 0.014 166.086 288
4 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 20 1:31.669 0.041 0.025 166.040 291
5 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 20 1:31.699 0.071 0.030 165.986 298
6 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 22 1:31.973 0.345 0.274 165.492 295
7 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 20 1:32.032 0.404 0.059 165.385 295
8 5 France يوهان زاركو دوكاتي 21 1:32.072 0.444 0.040 165.314 294
9 36 Spain جوان مير سوزوكي 21 1:32.126 0.498 0.054 165.217 291
10 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 16 1:32.138 0.510 0.012 165.195 297
11 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 20 1:32.238 0.610 0.100 165.016 289
12 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 21 1:32.263 0.635 0.025 164.971 288
13 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 24 1:32.279 0.651 0.016 164.943 297
14 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 19 1:32.307 0.679 0.028 164.893 288
15 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 18 1:32.339 0.711 0.032 164.836 291
16 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 22 1:32.369 0.741 0.030 164.782 296
17 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 19 1:32.407 0.779 0.038 164.714 293
18 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 21 1:32.692 1.064 0.285 164.208 295
19 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 24 1:32.788 1.160 0.096 164.038 293
20 38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 23 1:32.916 1.288 0.128 163.812 292
21 6 Germany ستيفان برادل هوندا 0         0
موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة ياماها في التجارب الأولى في ميزانو

المقال السابق

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة ياماها في التجارب الأولى في ميزانو
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة

الأكثر شعبية اليوم

موتو جي بي: بيندر في صدارة التجارب الثانية من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: بيندر في صدارة التجارب الثانية من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا

كوارتارارو "بدأ يتعوّد" على قيادة درّاجة ياماها المليئة بالمشاكل
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو "بدأ يتعوّد" على قيادة درّاجة ياماها المليئة بالمشاكل

لومان 24 ساعة: تويوتا تتفوق على ريبيليون بفارق ضئيل لتحرز قطب الانطلاق الأول
لومان لومان / تقرير التجارب التأهيليّة

لومان 24 ساعة: تويوتا تتفوق على ريبيليون بفارق ضئيل لتحرز قطب الانطلاق الأول

ريد بُل ستشرح مشكلة موجيللو لفيرشتابن المحبط قبل سباق روسيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل ستشرح مشكلة موجيللو لفيرشتابن المحبط قبل سباق روسيا

تحليل السباق: هل كانت خسارة بوتاس لسباق موجيللو حتميّة؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: هل كانت خسارة بوتاس لسباق موجيللو حتميّة؟

أحدث الأخبار

موتو جي بي: بيندر في صدارة التجارب الثانية من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: بيندر في صدارة التجارب الثانية من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة ياماها في التجارب الأولى في ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة ياماها في التجارب الأولى في ميزانو

كوارتارارو "بدأ يتعوّد" على قيادة درّاجة ياماها المليئة بالمشاكل
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

كوارتارارو "بدأ يتعوّد" على قيادة درّاجة ياماها المليئة بالمشاكل

روسي حريصٌ على انضمام دوفيزيوزو إلى ياماها كدرّاج تجارب
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

روسي حريصٌ على انضمام دوفيزيوزو إلى ياماها كدرّاج تجارب

الأكثر شعبية

1
موتو جي بي

موتو جي بي: بيندر في صدارة التجارب الثانية من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

16د
2
فورمولا 1

فيراري ستجلب بعض التحديثات إلى سباق روسيا

3
موتو جي بي

كوارتارارو "بدأ يتعوّد" على قيادة درّاجة ياماها المليئة بالمشاكل

4
لومان

لومان 24 ساعة: تويوتا تتفوق على ريبيليون بفارق ضئيل لتحرز قطب الانطلاق الأول

5
فورمولا 1

ريد بُل ستشرح مشكلة موجيللو لفيرشتابن المحبط قبل سباق روسيا

أحدث الأخبار

موتو جي بي: بيندر في صدارة التجارب الثانية من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
موتو جي بي

موتو جي بي: بيندر في صدارة التجارب الثانية من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة ياماها في التجارب الأولى في ميزانو
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو يتقدّم ثنائيّة ياماها في التجارب الأولى في ميزانو

كوارتارارو "بدأ يتعوّد" على قيادة درّاجة ياماها المليئة بالمشاكل
موتو جي بي

كوارتارارو "بدأ يتعوّد" على قيادة درّاجة ياماها المليئة بالمشاكل

روسي حريصٌ على انضمام دوفيزيوزو إلى ياماها كدرّاج تجارب
موتو جي بي

روسي حريصٌ على انضمام دوفيزيوزو إلى ياماها كدرّاج تجارب

موربيديللي "لا يستهدف" اللقب بعد فوزه الأوّل في الموتو جي بي
موتو جي بي

موربيديللي "لا يستهدف" اللقب بعد فوزه الأوّل في الموتو جي بي

أحدث ملفات الفيديو

موتو جي بي: أهم اللقطات من سباق ميزانو 01:00
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم اللقطات من سباق ميزانو

موتو جي بي: أهم مجريات سباق ستيريا 01:51
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق ستيريا

موتو جي بي: أهم مجريات سباق النمسا 2020 01:59
موتو جي بي

موتو جي بي: أهم مجريات سباق النمسا 2020

مارك ماركيز يختبر نفسه بعد العملية الجراحية 00:13
موتو جي بي

مارك ماركيز يختبر نفسه بعد العملية الجراحية

موتو جي بي: شبكة انطلاق جائزة الأندلس الكبرى 00:38
موتو جي بي

موتو جي بي: شبكة انطلاق جائزة الأندلس الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.