موتو جي بي: بيندر في صدارة التجارب الثانية من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

عانت كاي تي ام من عطلة نهاية أسبوع صعبة ضمن جائزة سان مارينو الكبرى، لكنّها حقّقت تقدّمًا لنهاية الأسبوع التالي في ظلّ تواجد ثلاثة من درّاجيها ضمن العشرة الأوائل في الجدول المزدوج مع نهاية يوم الجمعة.

وكانت ياماها قد تصدّرت الترتيب في المراحل الأولى من الحصّة من خلال فالنتينو روسي درّاج الفريق المصنعيّ.

لكن سرعان ما بدأت التحسينات إثر ذلك وتقدّم عليه فابيو كوارتارارو ومن ثمّ ميغيل أوليفيرا درّاج تيك3 كاي تي ام.

وسجّل البرتغالي 1:32.603 دقيقة، لكنّ ذلك تزامن مع تعرّض بول إسبارغارو عند المنعطف الـ 13.

وقدّم كوارتارارو إثر ذلك لفّتين سريعتَين كانت أفضلهما 1:32.273 دقيقة.

وبقي ذلك الزمن صامدًا طوال الدقائق الـ 15 التالية، قبل أن يتفوّق عليه فرانشيسكو بانيايا درّاج براماك دوكاتي.

ومع انتقال الركب إلى الإطار الخلفيّ الليّن في الدقائق السبع الأخيرة من أجل تسجيل أزمنة سريعة، فقد حقّق بول إسبارغارو دقيقة واحدة و31.699 ثانية، لكنّ تاكاكي ناكاغامي تفوّق عليه بفارق 0.069 ثانية.

لكنّ بيندر تفوّق على ناكاغامي بفارق 0.002 ثانية وأكمل الحصّة في الصدارة بـ 1:31.628 دقيقة بعد أن اتّبع مافيريك فينياليس طوال لفّته وكسب منه عامل السحب.

وأكمل كوارتارارو ترتيب الثلاثة الأوائل أمام فينياليس الذي واصل اختبار مكوّنات ياماها الجديدة.

وحلّ إسبارغارو خامسًا، وتقدّم على دانيلو بيتروشي الذي قدّم أداءً أفضل لصالح الفريق المصنعيّ لدوكاتي.

ودفع يوهان زاركو نفسه إلى المركز الثامن بالرغم من حادثه في اللحظات الأخيرة في المنعطف الثاني. وتقدّم الفرنسيّ على جوان مير وبانيايا.

نتيجة الحصّة: