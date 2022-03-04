موتو جي بي: بيندر الأسرع في تجارب قطر الأولى وبانيايا يتعرض لحادثة

على عكس المواسم السابقة، لم تقم تجارب على حلبة لوسيل الدولية قبيل الجولة الافتتاحية.

ومع إقامة التجارب الحرة الأولى في ضوء النهار، فإنها تمثل تنظيفاً مكثفاً للمسار، لكن أزمنة اللفات كانت جيدة طوال الوقت.

وحصلت بعض الدراما في بداية الحصة عندما انزلق الناشئ دارين بيندر "ار ان اف". وكان اليكس اسبارغارو أول المتصدرين لينجح بتحسين زمنه لاحقاً بعد عشر دقائق.

وبقي زمنه صامداً حتى الدقائق الثمانية الأخيرة عندما تقدم عليه جوان مير بطل 2020، ومن ثم أليكس رينز زميله في سوزوكي.

لكن الزمن الأسرع لم يبق مطولاً مع استعمال الدراجين إطارات جديدة، حيث انتقل مارك ماركيز دراج هوندا إلى الصدارة المؤقتة، من ثم تفوق عليه تاكاكي ناكاغامي دراج ال سي ار.

إلا أن أسرع الأزمنة ذهب في نهاية المطاف إلى بيندر دراج كاي تي ام، الذي أكمل الحصة بدقيقة و54.851 ثانية وبفارق 0.056 ثانية أمام ناكاغامي.

وأكمل رينز ترتيب المراكز الثلاثة الأولى، بينما تقدم بول اسبارغارو على زميله مارك ماركيز.

المركز السادس حققه فرانكو موربيديللي، بينما لم ينجح فابيو كوارتارارو حامل اللقب إلا بتحقيق المركز الـ 11.

مير أكمل الحصة سابعاً أمام أليكس اسبارغاراو، أليكس ماركيز وميغيل أوليفييرا. .

التجارب الحرة الأولى: