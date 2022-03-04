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موتو جي بي / جائزة قطر الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: بيندر الأسرع في تجارب قطر الأولى وبانيايا يتعرض لحادثة

تصدر براد بيندر التجارب الحرة الأولى لجولة قطر الافتتاحية من موسم 2022 في بطولة العالم للدراجات النارية، بينما تعرض فرانشيسكو بانيايا وصيف الموسم الماضي إلى حادثة.

موتو جي بي: بيندر الأسرع في تجارب قطر الأولى وبانيايا يتعرض لحادثة

على عكس المواسم السابقة، لم تقم تجارب على حلبة لوسيل الدولية قبيل الجولة الافتتاحية.

ومع إقامة التجارب الحرة الأولى في ضوء النهار، فإنها تمثل تنظيفاً مكثفاً للمسار، لكن أزمنة اللفات كانت جيدة طوال الوقت.

وحصلت بعض الدراما في بداية الحصة عندما انزلق الناشئ دارين بيندر "ار ان اف". وكان اليكس اسبارغارو أول المتصدرين لينجح بتحسين زمنه لاحقاً بعد عشر دقائق.

وبقي زمنه صامداً حتى الدقائق الثمانية الأخيرة عندما تقدم عليه جوان مير بطل 2020، ومن ثم أليكس رينز زميله في سوزوكي. 

لكن الزمن الأسرع لم يبق مطولاً مع استعمال الدراجين إطارات جديدة، حيث انتقل مارك ماركيز دراج هوندا إلى الصدارة المؤقتة، من ثم تفوق عليه تاكاكي ناكاغامي دراج ال سي ار.

إلا أن أسرع الأزمنة ذهب في نهاية المطاف إلى بيندر دراج كاي تي ام، الذي أكمل الحصة بدقيقة و54.851 ثانية وبفارق 0.056 ثانية أمام ناكاغامي. 

وأكمل رينز ترتيب المراكز الثلاثة الأولى، بينما تقدم بول اسبارغارو على زميله مارك ماركيز. 

المركز السادس حققه فرانكو موربيديللي، بينما لم ينجح فابيو كوارتارارو حامل اللقب إلا بتحقيق المركز الـ 11. 

مير أكمل الحصة سابعاً أمام أليكس اسبارغاراو، أليكس ماركيز وميغيل أوليفييرا. .

التجارب الحرة الأولى:

المركز الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق
1 South Africa براد بيندر KTM 16 1:54.851  
2 Japan تاكاكي ناكاغامي Honda 17 1:54.907 0.056
3 Spain أليكس رينز Suzuki 17 1:54.978 0.127
4 Spain بول إسبارغارو Honda 17 1:55.126 0.275
5 Spain مارك ماركيز Honda 18 1:55.137 0.286
6 Italy فرانكو موربيديلي Yamaha 18 1:55.294 0.443
7 Spain جوان مير Suzuki 16 1:55.371 0.520
8 Spain أليكس إسبارغارو Aprilia 16 1:55.378 0.527
9 Spain أليكس ماركيز Honda 17 1:55.385 0.534
10 Portugal ميغيل أوليفيرا KTM 17 1:55.470 0.619
11 France فابيو كوارتارارو Yamaha 18 1:55.600 0.749
12 Spain خورخي مارتن Ducati 17 1:55.688 0.837
13 Australia جاك ميلر Ducati 18 1:55.745 0.894
14 Italy إنيا باستيانيني Ducati 14 1:55.768 0.917
15 Spain مافيريك فينياليس Aprilia 16 1:55.815 0.964
16 Italy أندريا دوفيزيوزو Yamaha 17 1:55.895 1.044
17 France يوهان زاركو Ducati 12 1:55.960 1.109
18 Italy فرانشيسكو بانيايا Ducati 14 1:56.112 1.261
19 Australia ريمي غاردنر KTM 16 1:56.262 1.411
20 Italy لوكا ماريني Ducati 13 1:56.540 1.689
21 Spain راؤول فيرنانديز KTM 16 1:56.660 1.809
22 Italy فابيو دي جيانانتونيو Ducati 14 1:56.753 1.902
23 South Africa دارين بيندر Yamaha 16 1:57.347 2.496
24 Italy ماركو بيزيتشي Ducati 14 1:57.430 2.579
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