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موتو جي بي جائزة فالنسيا الكبرى

موتو جي بي: بيزيكي يهيمن على السباق القصير في فالنسيا وماركيز في المركز 13

فرض بيزيكي هيمنته، بينما اضطر ماركيز إلى تنفيذ عقوبتي اللفة الطويلة بعدما اشتعلت النيران في دراجته دوكاتي على شبكة الانطلاق.

راشيت ثوكرال

منشور: 28-11-2026

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حقق ماركو بيزيكي فوزًا مهيمنًا في السباق القصير لجائزة فالنسيا الكبرى، بعدما أُلغيت الانطلاقة الأولى إثر اشتعال النيران في دراجة مارك ماركيز.

وبعد اصطفاف الدرّاجين على شبكة الانطلاق عقب لفة التحمية، ظلت الأضواء الحمراء مضاءة لفترة أطول من المعتاد بسبب مشكلات تقنية، ما أجبر إدارة السباق على إلغاء الانطلاقة.

وأدى التأخير إلى اندلاع حريق في دراجة ماركيز دوكاتي، ما أجبر الإسباني على ترك الدراجة والابتعاد عنها إلى مكان آمن. وحاول ماركيز في البداية دفع دراجته التي كان يتصاعد منها الدخان باتجاه منطقة الصيانة، قبل أن يبعده أحد مسؤولي الاتحاد الدولي للدراجات النارية بعدما لاحظ ألسنة اللهب تتصاعد من الدراجة.

وسارع المارشلز إلى الوصول وإخماد الحريق، بينما عاد ماركيز سيرًا على الأقدام إلى مرآبه، وبدأ فريق دوكاتي تجهيز الدراجة الاحتياطية.

وأعلنت إدارة السباق لاحقًا إعادة الانطلاق في سباق قصير من مسافة مخفضة تبلغ 12 لفة. وسُمح للإسباني بالاحتفاظ بمركزه الأصلي على شبكة الانطلاق، لكنه تلقى عقوبة تنفيذ لفتين طويلتين خلال السباق القصير الأخير له.

وعند الانطلاقة الجديدة، ابتعد بيزيكي بسلاسة من قطب الانطلاق الأول على متن دراجة أبريليا المصنعية، بينما عانى ماركيز من انزلاق العجلة وتراجع إلى المركز الثالث خلف دراجة آر.اس-جي بي الأخرى التي يقودها مارتن.

وواصل بيزيكي الابتعاد خلال المراحل الأولى، بينما تعرض مارتن لضغط كبير من بطل العالم عشر مرات.

وتجاوز ماركيز مارتن إلى المركز الثاني عند المنعطف الثاني في اللفة الثالثة، لكنه خرج عن المسار عند المنعطف السادس، ليتراجع مجددًا إلى المركز الثالث.

ونفذ نجم الموتو جي بي الذي يستعد للاعتزال عقوبته الأولى باللفة الطويلة في اللفة السادسة، قبل أن يعود إلى المسار الطويل مرة أخرى بعد لفتين، ليتراجع إلى المركز الرابع عشر.

ومع خروج ماركيز من دائرة المنافسة، عزز مارتن موقعه في المركز الثاني خلف بيزيكي، الذي كان قد وسّع الفارق إلى ثانيتين بالفعل.

وبعدما حقق أول فوز له في السباقات القصيرة هذا العام نهاية الأسبوع الماضي في بورتيماو، اكتفى بيزيكي بالوصول إلى خط النهاية دون عناء، محققًا فوزين متتاليين في سباقات السبت، ليتقدم إلى المركز الثاني في الترتيب العام.

وعبر مارتن خط النهاية متأخرًا بنحو ثلاث ثوانٍ عن زميله، ليحقق فريق أبريليا المصنعي ثنائية في المركزين الأول والثاني، بينما أكمل إينيا باستيانيني درّاج تيك 3 منصة التتويج، بعدما قدم أداءً مثيرًا للإعجاب انطلاقًا من المركز السابع على شبكة الانطلاق.

واضطر باستيانيني إلى التصدي لمحاولات آي أوغورا درّاج أبريليا تراكهاوس، الذي كان يتعافى في المراكز المتقدمة، بعدما انطلق في السباق القصير من المركز الحادي عشر إثر سقوطه خلال تصفيات صباح السبت.

وأنهى فابيو دي جانانتونيو درّاج فريق في آر 46 السباق في المركز الخامس، ليكون أفضل دراجي دوكاتي ترتيبًا، بعدما تجاوز أليكس ماركيز درّاج غريسيني في اللفة الأخيرة، والذي سيصبح زميله في فريق كي تي إم العام المقبل.

وعانى بدرو أكوستا من سباق هادئ، لينهيه في المركز السابع على متن دراجة كي تي إم المصنعية، متقدمًا مباشرة على زميله براد بيندر، بينما حقق بول إسبارغارو المركز التاسع، ليضع أربع دراجات آر سي 16 ضمن مراكز النقاط.

وأكمل جوان مير درّاج هوندا المصنعية المراكز العشرة الأولى.

وفي نهاية المطاف، عبر ماركيز خط النهاية في المركز الثالث عشر، خلف فابيو كوارتارارو وديوغو موريرا، بعدما استفاد من سقوط متأخر لفيرمين ألدغير، أحد الدرّاجين المرشحين لشغل مقعده في فريق دوكاتي المصنعي العام المقبل.

سباق قصير

جميع الإحصائيات

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط 1

م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ

72 Aprilia 12

18:01.139

160.0 12 2

خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ

89 Aprilia 12

+2.924

18:04.063

2.924 159.5 9 3

إ. باستيانيني تيك 3

23 KTM 12

+3.759

18:04.898

0.835 159.4 7 4

آ. أوغورا فريق تراك هوس

79 Aprilia 12

+3.946

18:05.085

0.187 159.4 6 5

ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46

49 Ducati 12

+5.062

18:06.201

1.116 159.2 5 6

أ. ماركيز غريسيني موتو2

73 Ducati 12

+5.375

18:06.514

0.313 159.2 4 7

ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ

37 KTM 12

+8.030

18:09.169

2.655 158.8 3 8

ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ

33 KTM 12

+9.404

18:10.543

1.374 158.6 2 9

ب. إسبارغارو تيك 3

44 KTM 12

+10.664

18:11.803

1.260 158.4 1 10

ج. مير فريق ريبسول هوندا

36 Honda 12

+11.365

18:12.504

0.701 158.3 11

ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ

20 Yamaha 12

+11.959

18:13.098

0.594 158.2 12

د. موريرا فريق إل سي آر

11 Honda 12

+12.534

18:13.673

0.575 158.1 13

م. ماركيز فريق دوكاتي

93 Ducati 12

+12.697

18:13.836

0.163 158.1 14

ل. ماريني فريق ريبسول هوندا

10 Honda 12

+13.081

18:14.220

0.384 158.1 15

ي. زاركو فريق إل سي آر

5 Honda 12

+13.210

18:14.349

0.129 158.0 16

ج. ميلر براماك ريسينغ

43 Yamaha 12

+15.026

18:16.165

1.816 157.8 17

أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ

42 Yamaha 12

+15.158

18:16.297

0.132 157.8 18

إ. ليكونا فريق دوكاتي

27 Ducati 12

+15.401

18:16.540

0.243 157.7 19

ف. موربيديلي فريق في آر46

21 Ducati 12

+18.456

18:19.595

3.055 157.3 20

ا. فيرنانديز براماك ريسينغ

47 Yamaha 12

+22.645

18:23.784

4.189 156.7 21

ر. فيرنانديز فريق تراك هوس

25 Aprilia 12

+22.753

18:23.892

0.108 156.7 dnf

ف. ألديغير غريسيني موتو2

54 Ducati 9

+3 عدد اللفات

13:34.902

3 عدد اللفات 159.2 الحادث شاهد كامل النتائج

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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