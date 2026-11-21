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موتو جي بي جائزة البرتغال الكبرى

موتو جي بي: بيزيكي ينتزع قطب الانطلاق الأول ومارك ماركيز ثانيًا في البرتغال

لم يتمكن خورخي مارتن من تحقيق أفضل من المركز السابع، بينما يسعى إلى منع مارك ماركيز من حسم اللقب خلال السباق القصير المقرر في وقت لاحق اليوم.

ريتشارد آشر

منشور: 21-11-2026

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ماركو بيزيتشي، أبريليا ريسينغ

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

كشف ماركو بيزيكي عن كامل أوراقه صباح السبت في بورتيماو، بعدما اندفع بقوة لانتزاع مركز الانطلاق الأول بزمن قياسي جديد للفة.

ووضع مارك ماركيز نفسه في موقع جيد لحسم بطولة العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، وربما حتى في السباق القصير بعد ظهر اليوم، بعدما حجز المركز الثاني على شبكة الانطلاق. لكنه كان أبطأ بفارق يقارب نصف ثانية عن بيزيكي دراج أبريليا.

أما خورخي مارتن، الدراج الأقدر على إيقاف طموحات ماركيز في حسم اللقب، فلم يتمكن من تحقيق أفضل من المركز السابع على شبكة الانطلاق.

وربما كانت الأحوال الجوية في وقت مبكر من صباح السبت آخر ما أراد مارك ماركيز المتوتر رؤيته، بينما كان يسعى إلى تجنب أي مخاطرة وحسم معركته على اللقب. فقد كانت الأجواء أبرد حتى من يوم الجمعة، مع بلوغ درجة حرارة الهواء 16 درجة مئوية. وإضافة إلى ذلك، كانت هناك أمطار في الأجواء. وهي ظروف خطيرة بالنسبة إلى متسابق متوتر على حلبة معروفة بقدرتها على معاقبة أصغر الأخطاء.

وفي ظل هذه الظروف، جاءت حصة التجارب الحرة الثانية حذرة كما كان متوقعًا. وحاول المتسابقون التعرف على مستويات التماسك باستخدام الإطارات المخصصة للأجواء الماطرة، بينما كانت أسرع الأزمنة أبطأ بنحو 13 ثانية من زمن لفة جيدة على حلبة جافة. ونجح مارك في تجنب السقوط، وكذلك فعل جميع المتسابقين باستثناء راؤول فرنانديز، الذي فقد تماسك الإطار الأمامي لدراجته أبريليا التابعة لفريق تراكهاوس عند سرعة منخفضة.

لكن الأمطار توقفت بين حصة التجارب الحرة الثانية والقسم الأول من التصفيات التأهيلية، ما سمح للحلبة بالجفاف بصورة ملحوظة. وفجأة، أصبح على المتسابقين الاثني عشر المشاركين اتخاذ قرار بشأن الإطارات. وبالفعل، خاطر جاك ميلر دراج براماك ياماها وآي أوغورا دراج تراكهاوس أبريليا بالخروج على إطارات ملساء منذ بداية الحصة.

وانتقل ميلر فورًا إلى صدارة جدول الأزمنة بفارق تجاوز ثانية كاملة، ما أشار إلى أن اختيار الإطارات سيصبح قرارًا بديهيًا بحلول نهاية الحصة التي امتدت لـ15 دقيقة، إذا استمر غياب الأمطار.

وبينما دخل بقية المتسابقين إلى منطقة الصيانة لتركيب إطارات ملساء يمكنهم استخدامها حتى نهاية الحصة، وجد ميلر وأوغورا نفسيهما خارج إيقاع المنافسين نتيجة جرأتهما المبكرة. فقد احتاجا إلى دخول منطقة الصيانة للحصول على مجموعة جديدة من الإطارات قبل المحاولة الأخيرة، في وقت كانت فيه الأزمنة تتحسن باستمرار من حولهما.

لكن خططهما تبددت بسبب رفع العلم الأحمر إثر حادثة مثيرة. فقد تعرض ديوغو موريرا دراج إل سي آر هوندا لحادث سقوط عنيف بعدما لامس الخط الأبيض أثناء دخوله المنعطف الأخير السريع، ما أدى إلى انزلاق الإطار الخلفي ثم اندفاع الدراجة به إلى الأعلى، وكان من الطبيعي إيقاف الحصة نتيجة لذلك. ورغم استئنافها لاحقًا، فإن الدقيقة و17 ثانية المتبقية على الساعة لم تكن كافية لأي متسابق لإكمال لفة سريعة تعكس قدرته الحقيقية.

وجاء ذلك في مصلحة موريرا، الذي لم يتعرض لإصابات، وكان يتصدر جدول الأزمنة لحظة سقوطه. أما المركز الثاني عند رفع العلم الأحمر فكان من نصيب إيكر ليكونا دراج فريق دوكاتي المصنعي، لينضم بذلك إلى المتسابق البرازيلي الذي لم تظهر عليه علامات التأثر بالحادثة في القسم الثاني من التصفيات التأهيلية.

وكان ميلر سيئ الحظ أول المتسابقين الذين أخفقوا في التأهل، ولذلك سينطلق من المركز الثالث عشر في السباقات، أمام لوكا ماريني دراج هوندا وأوغورا.

وظلت الغيوم منخفضة فوق التلال مع انطلاق القسم الثاني من التصفيات التأهيلية، لكن الحلبة كانت تواصل الجفاف، فيما بدأت درجة حرارة الهواء بالارتفاع، وأصبحت الإطارات الملساء الخيار المناسب في المعركة على مركز الانطلاق الأول.

وكانت الأفضلية في الجولة الأولى لمارك ماركيز، الذي سجل زمنًا قدره دقيقة واحدة و38.013 ثانية، ليصبح على بُعد أقل من ثانية من الرقم القياسي للفة. وكان بيزيكي ثانيًا عندما دخل جميع المتسابقين إلى منطقة الصيانة للحصول على إطارات جديدة، رغم اضطراره إلى تجاوز فابيو دي جانانتونيو دراج دوكاتي التابعة لفريق في آر 46 خلال أفضل لفاته. أما مارتن فكان في المركز الثامن.

ديوغو موريرا، فريق إل سي آر هوندا

الصورة من قبل: Gold and Goose Photography / Getty Images

وكما أثبتت الأزمنة اللاحقة، فقد استقبلت حلبة جافة تمامًا المتسابقين خلال محاولاتهم الأخيرة. وعندها أطلق بيزيكي العنان لسرعته، محطمًا الرقم القياسي للفة الذي سجله مارك قبل ثلاثة أعوام، بزمن مذهل بلغ دقيقة واحدة و37.201 ثانية. وقد وضع ذلك اللفة السريعة التي سجلها مارك في الوقت نفسه في منظورها الحقيقي، إذ لم يتمكن دراج دوكاتي إلا بالكاد من البقاء ضمن فارق نصف ثانية عن بيزيكي.

لكن كليهما كان يعلم أن مهمته قد انتهت، إذ كان أقرب منافس لهما، فرنانديز، متأخرًا بفارق يقارب ثانية كاملة عن زمن بيزيكي، ولم تكن هناك مؤشرات كثيرة على وجود تهديدات أخرى في شاشات التوقيت. وبحكمة، خفف كلاهما سرعته بالفعل عند تلك المرحلة.

وبعد ذلك بقليل، تمكن دي جانانتونيو من اقتحام الفجوة الكبيرة بين مارك وفرنانديز، لينتزع المركز الأخير على صف الانطلاق الأول.

وسينطلق أليكس شقيق مارك، دراج غريسيني دوكاتي، من المركز الخامس خلف فرنانديز، بينما احتل بيدرو أكوستا المركز السادس مع كيه تي إم.

ولم يتمكن مارتن من تقديم الأداء المطلوب خلال محاولته الثانية، ولذلك سيتصدر صف الانطلاق الثالث، إلى جانب فيرمين ألديغير دراج غريسيني ويوهان زاركو دراج إل سي آر هوندا.

وقدم موريرا أداءً مثيرًا للإعجاب بمجرد تمكنه من العودة إلى دراجته مجددًا، ونجح في انتزاع المركز الحادي عشر. وسينضم إليه على صف الانطلاق الرابع براد بيندر دراج كيه تي إم وليكونا.

وجرى تقديم موعد السباق القصير يوم السبت بمقدار نصف ساعة، ليقام عند الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي، بسبب احتمال عودة الأحوال الجوية السيئة إلى منطقة بورتيماو.

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القسم الثاني من التصفيات

جميع الإحصائيات

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س السرعة القصوى 1

م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ

72 Aprilia 9

1:37.201

173.479 350 2

م. ماركيز فريق دوكاتي

93 Ducati 8

+0.494

1:37.695

0.494 172.602 348 3

ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46

49 Ducati 8

+0.622

1:37.823

0.128 172.376 343 4

ر. فيرنانديز فريق تراك هوس

25 Aprilia 8

+0.916

1:38.117

0.294 171.860 346 5

أ. ماركيز غريسيني موتو2

73 Ducati 8

+1.061

1:38.262

0.145 171.606 349 6

ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ

37 KTM 9

+1.103

1:38.304

0.042 171.533 346 7

خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ

89 Aprilia 8

+1.113

1:38.314

0.010 171.515 348 8

ف. ألديغير غريسيني موتو2

54 Ducati 8

+1.314

1:38.515

0.201 171.165 345 9

ي. زاركو فريق إل سي آر

5 Honda 8

+1.429

1:38.630

0.115 170.966 349 10

ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ

33 KTM 9

+1.505

1:38.706

0.076 170.834 348 شاهد كامل النتائج

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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