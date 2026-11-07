موتو جي بي جائزة قطر الكبرى

موتو جي بي: بيزيكي ينتزع قطب الانطلاق الأول أمام مارك ماركيز

عانى خورخي مارتن ليكتفي بالمركز الحادي عشر، في ظل معاناته من إصابة معصمه المكسور.

تم التحرير: 07-11-2026

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ماركو بيزيكي، أبريليا ريسينغ

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

وجّه ماركو بيزيكي درّاج أبريليا رسالة قوية إلى منافسيه خلال تصفيات جائزة قطر الكبرى، بعدما حطّم الرقم القياسي للحلبة وانتزع قطب الانطلاق الأول إثر تفوقه في المواجهة المباشرة على مارك ماركيز.

لكن زميل بيزيكي في الفريق خورخي مارتن، الذي يُعد أيضًا أقرب منافسي مارك على لقب البطولة، عاش حصة مخيبة للآمال، ولن ينطلق سوى من المركز الحادي عشر على شبكة الانطلاق.

ومع غياب دراجات ياماها الأربع عقب انسحابها من هذه الجولة، كانت الحلبة أكثر هدوءًا بكثير من المعتاد خلال القسم الأول من التصفيات. وعلى امتداد اللفة الطويلة لحلبة لوسيل، كان من الصعب أن يتعرض أحد الدرّاجين لسوء حظ يجعله يواجه أعلامًا صفراء. وعلى أي حال، لم تقع أي حوادث تعطل مجريات الحصة، لتكون المنافسة نزيهة قدر الإمكان، وسط درجات حرارة بلغت 34 درجة مئوية.

وبعد ظهوره النادر في القسم الأول من التصفيات، إثر يوم جمعة كارثي، بدأ بيدرو أكوستا الحصة بقوة، بعدما بدا أنه عثر على شيء ما خلال حصة التجارب الحرة الثانية السابقة. واعتلى صدارة جدول الأزمنة مباشرة، متقدمًا بأكثر من ثلاثة أعشار الثانية على فيرمين ألدغير بعد الجولة الأولى من اللفات السريعة.

لكن الدراجين القادمين من منطقة مورسيا تبادلا المركزين خلال المرحلة الأخيرة من الحصة، بعدما نجح ألدغير في تحسين زمنه إلى دقيقة واحدة و50.876 ثانية. وكان قد عاد بالفعل إلى المرآب عندما تمكّن أكوستا من خفض زمنه إلى دقيقة واحدة و51.087 ثانية. وفي واقع الأمر، كان زمن أكوستا السابق كافيًا لضمان تقدمه على فرانكو موربيديللي وبقية الدرّاجين الذين كانوا يأملون في التأهل إلى القسم الثاني.

وسرعان ما شهدت الحلبة ازدحامًا أكثر في القسم الثاني، إذ وقع حادث ورفعت الأعلام الصفراء. وكان الجنوب أفريقي براد بيندر هو من سقط عن دراجته، في ثاني حادث سقوط له خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونجح ماركيز في تفادي الأعلام الصفراء ليسجل لفة قياسية بزمن دقيقة واحدة و50.361 ثانية، لكن بعض منافسيه دخلوا منطقة الخطر، واضطروا إلى الانتظار لفة كاملة قبل محاولة الرد. وكان بيزيكي الأكثر لفتًا للأنظار عندما فعل ذلك، بعدما رفع مستوى المنافسة بشكل كبير مسجلًا دقيقة واحدة و50.065 ثانية، ليوسّع الفارق مع ماركيز إلى نحو ثلاثة أعشار الثانية.

ومع عودة الدرّاجين إلى منطقة الصيانة للحصول على إطار خلفي لين جديد للمحاولة الأخيرة، كان راؤول فرنانديز درّاج فريق تراكهاوس أبريليا الوحيد الآخر الذي يقل فارقه عن نصف ثانية خلف بيزيكي.

ومهّد ذلك لمواجهة قوية في الدقائق الأخيرة من الحصة، إذ بذل ماركيز وبيزيكي كل ما لديهما. ونجح ماركيز في تحسين زمنه إلى دقيقة واحدة و50.294 ثانية، في لفة رائعة بحد ذاتها، لكنها لم تشكل تهديدًا حقيقيًا لصدارة بيزيكي. ومع ذلك، بدا درّاج دوكاتي المصنعي راضيًا عن محاولته، وقرر إنهاء مسعاه، واثقًا من أنه سيحتفظ على الأرجح بمركزه في منتصف الصف الأول.

وهذا ما حدث بالفعل. وتمكّن بيزيكي من انتزاع جزء إضافي من الثانية خلال محاولته الأخيرة، لكن لم تكن هناك حاجة حقيقية إلى ذلك، بعدما بقي ماركيز أقرب منافسيه. وانتزع فابيو دي جيانانتونيو، درّاج فريق في آر 46 دوكاتي، المركز الثالث على شبكة الانطلاق، على واحدة من حلباته المفضلة.

وستحاصر دراجتا تراكهاوس أبريليا دراجة دوكاتي المصنعية التي يقودها فرانشيسكو بانيايا في الصف الثاني، مع احتلال فرنانديز المركز الرابع وآي أوغورا المركز السادس.

ويتقدم يوهان زاركو الصف الثالث، أمام أكوستا وألدغير، ليُبدّل الدرّاجان اللذان تأهلا من القسم الأول موقعيهما مجددًا!

أما مارتن، الذي تشير التقارير إلى أنه شعر اليوم بآلام إصاباته أكثر مما شعر بها يوم الجمعة، فلم يتمكن سوى من احتلال المركز الحادي عشر. وبدا غاضبًا للغاية من أكوستا عقب حادثة وقعت قرب نهاية لفّته السريعة الأخيرة، إذ شعر مارتن بوضوح بأن مواطنه شتّت تركيزه.

وسينطلق إينيا باستيانيني من المركز العاشر، وبراد بيندر من المركز الثاني عشر. وبذلك حافظ أكوستا أيضًا على سجله المتمثل في التفوق دائمًا على زميله بيندر من حيث عدد النقاط المسجلة.

القسم الثاني من التصفيات

جميع الإحصائيات

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س السرعة القصوى 1 م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 7

1:50.028

176.027 2 م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 6

+0.266

1:50.294

0.266 175.603 3 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 7

+0.299

1:50.327

0.033 175.550 4 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 7

+0.429

1:50.457

0.130 175.344 5 ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 7

+0.564

1:50.592

0.135 175.130 6 آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 7

+0.568

1:50.596

0.004 175.123 7 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 6

+0.707

1:50.735

0.139 174.904 8 ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 6

+0.844

1:50.872

0.137 174.687 9 ف. ألديغير غريسيني موتو2 54 Ducati 7

+0.862

1:50.890

0.018 174.659 10 إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 7

+0.973

1:51.001

0.111 174.484 11 خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 7

+1.036

1:51.064

0.063 174.385 12 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 4

+1.876

1:51.904

0.840 173.076 شاهد كامل النتائج

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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