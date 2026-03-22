موتو جي بي: بيزيكي يقود ثنائية مهيمنة لأبريليا أمام مارتن

انتعش بيزيكي بعد أداء متواضع في سباق السبت القصير، ليحقق فوزه الرابع تواليًا في السباقات الرئيسية والثامن في مسيرته، وذلك بعدما سيطر على مجريات السباق من البداية حتى النهاية في غويانيا.

وحلّ مارتن ثانيًا مواصلًا عودته القوية من الإصابة، محققًا أفضل نتيجة له منذ موسم 2024، بينما نجح فابيو دي جيانانتونيو في التفوق على مارك ماركيز ليكمل مراكز منصة التتويج.

وقبل خمس دقائق فقط من لفة التشكيل، تم تقليص السباق بثماني لفات ليصبح 23 لفة بسبب "تدهور الحلبة"، ما منع الدرّاجين من تغيير الإطارات أو تعديل كمية الوقود بما يتناسب مع المسافة الجديدة.

وعند الانطلاق، انتزع بيزيكي الصدارة من المركز الثاني على الشبكة، متجاوزًا صاحب قطب الانطلاق الأول دي جيانانتونيو قبل الوصول إلى المنعطف الأول.

في المقابل، اضطر بطل العالم ماركيز للدفاع عن مركزه أمام مارتن في البداية، قبل أن يبتعد سريعًا ويتقدم إلى المركز الثاني عندما خرج دي جيانانتونيو عن المسار في المنعطف الأول مع بداية اللفة الثانية.

وكان بيزيكي يتقدم بفارق نصف ثانية فقط في تلك المرحلة، لكنه سرعان ما رفع وتيرته ليسجل عدة لفات سريعة ويوسع الفارق إلى 1.8 ثانية.

وبحلول اللفة الخامسة، بدأ مارتن أيضًا في إظهار سرعة قوية على الدراجة الثانية لأبريليا، حيث تجاوز دراجة بيدرو أكوستا وقلّص الفارق مع ماركيز ودي جيانانتونيو.

وفي اللفة السادسة، حاول دي جيانانتونيو تجاوز ماركيز من الداخل عند المنعطف الرابع، لكن الاثنين خرجا قليلًا عن المسار، ما أتاح لمارتن تجاوزهما معًا في حركة واحدة.

وبعد ذلك، بدأ مارتن في تقليص الفارق مع بيزيكي، بينما انشغل دي جيانانتونيو وماركيز بالصراع بينهما.

ونجح مارتن في كسب نصف ثانية خلال عدة لفات، لكن بيزيكي ردّ في اللفة 12 ليعيد توسيع الفارق مجددًا.

وفي النهاية، امتلك بيزيكي سرعة كبيرة مكنته من إنهاء السباق بفارق 3.2 ثانية، ليواصل سلسلة انتصاراته ويتصدر ترتيب البطولة.

أما مارتن فقد حقق أفضل نتيجة له منذ تتويجه بلقب 2024، وذلك بعد يوم واحد فقط من عودته إلى منصة التتويج في سباق السبرينت.

واستمر الصراع على المركز الثالث حتى اللفة الأخيرة، حيث تكرر التنافس بين دي جيانانتونيو وماركيز.

وبدا أنّ ماركيز في طريقه لحسم المركز الثالث بعد تجاوزه منافسه قبل خمس لفات من النهاية، لكن درّاج دوكاتي ارتكب خطأً في المنعطف 12 في اللفة التالية، ما سمح لدي جيانانتونيو باستعادة المركز.

وخلفهما نجح آي أوغورا في تجاوز أليكس ماركيز في اللفة الأخيرة ليحتل المركز الخامس للمرة الثانية تواليًا، بينما تراجع أكوستا إلى المركز الثامن بعد معاناته في اللفات الأخيرة.

وأنهى فيرمين ألديغير السباق في المركز الثامن عند عودته، فيما أكمل يوهان زاركو وراؤول فرنانديز المراكز العشرة الأولى.