تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

تقرير السباق
موتو جي بي جائزة البرازيل

موتو جي بي: بيزيكي يقود ثنائية مهيمنة لأبريليا أمام مارتن

قاد ماركو بيزيكي فريق أبريليا لتحقيق ثنائية مهيمنة في جائزة البرازيل الكبرى للموتو جي بي، بعد فوزه بالسباق متقدمًا على زميله خورخي مارتن.

تم التحرير:
ماركو بيزيكي، أبريليا

انتعش بيزيكي بعد أداء متواضع في سباق السبت القصير، ليحقق فوزه الرابع تواليًا في السباقات الرئيسية والثامن في مسيرته، وذلك بعدما سيطر على مجريات السباق من البداية حتى النهاية في غويانيا.

وحلّ مارتن ثانيًا مواصلًا عودته القوية من الإصابة، محققًا أفضل نتيجة له منذ موسم 2024، بينما نجح فابيو دي جيانانتونيو في التفوق على مارك ماركيز ليكمل مراكز منصة التتويج.

وقبل خمس دقائق فقط من لفة التشكيل، تم تقليص السباق بثماني لفات ليصبح 23 لفة بسبب "تدهور الحلبة"، ما منع الدرّاجين من تغيير الإطارات أو تعديل كمية الوقود بما يتناسب مع المسافة الجديدة.

وعند الانطلاق، انتزع بيزيكي الصدارة من المركز الثاني على الشبكة، متجاوزًا صاحب قطب الانطلاق الأول دي جيانانتونيو قبل الوصول إلى المنعطف الأول.

في المقابل، اضطر بطل العالم ماركيز للدفاع عن مركزه أمام مارتن في البداية، قبل أن يبتعد سريعًا ويتقدم إلى المركز الثاني عندما خرج دي جيانانتونيو عن المسار في المنعطف الأول مع بداية اللفة الثانية.

وكان بيزيكي يتقدم بفارق نصف ثانية فقط في تلك المرحلة، لكنه سرعان ما رفع وتيرته ليسجل عدة لفات سريعة ويوسع الفارق إلى 1.8 ثانية.

وبحلول اللفة الخامسة، بدأ مارتن أيضًا في إظهار سرعة قوية على الدراجة الثانية لأبريليا، حيث تجاوز دراجة بيدرو أكوستا وقلّص الفارق مع ماركيز ودي جيانانتونيو.

وفي اللفة السادسة، حاول دي جيانانتونيو تجاوز ماركيز من الداخل عند المنعطف الرابع، لكن الاثنين خرجا قليلًا عن المسار، ما أتاح لمارتن تجاوزهما معًا في حركة واحدة.

وبعد ذلك، بدأ مارتن في تقليص الفارق مع بيزيكي، بينما انشغل دي جيانانتونيو وماركيز بالصراع بينهما.

ونجح مارتن في كسب نصف ثانية خلال عدة لفات، لكن بيزيكي ردّ في اللفة 12 ليعيد توسيع الفارق مجددًا.

وفي النهاية، امتلك بيزيكي سرعة كبيرة مكنته من إنهاء السباق بفارق 3.2 ثانية، ليواصل سلسلة انتصاراته ويتصدر ترتيب البطولة.

أما مارتن فقد حقق أفضل نتيجة له منذ تتويجه بلقب 2024، وذلك بعد يوم واحد فقط من عودته إلى منصة التتويج في سباق السبرينت.

واستمر الصراع على المركز الثالث حتى اللفة الأخيرة، حيث تكرر التنافس بين دي جيانانتونيو وماركيز.

وبدا أنّ ماركيز في طريقه لحسم المركز الثالث بعد تجاوزه منافسه قبل خمس لفات من النهاية، لكن درّاج دوكاتي ارتكب خطأً في المنعطف 12 في اللفة التالية، ما سمح لدي جيانانتونيو باستعادة المركز.

وخلفهما نجح آي أوغورا في تجاوز أليكس ماركيز في اللفة الأخيرة ليحتل المركز الخامس للمرة الثانية تواليًا، بينما تراجع أكوستا إلى المركز الثامن بعد معاناته في اللفات الأخيرة.

وأنهى فيرمين ألديغير السباق في المركز الثامن عند عودته، فيما أكمل يوهان زاركو وراؤول فرنانديز المراكز العشرة الأولى.

السباق

جميع الإحصائيات
 
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط
1 Italy م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 23

30:19.760

   174.4   25
2 Spain خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 23

+3.231

30:22.991

 3.231 174.1   20
3 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 23

+3.780

30:23.540

 0.549 174.1   16
4 Spain م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 23

+4.089

30:23.849

 0.309 174.1   13
5 Japan آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 23

+8.403

30:28.163

 4.314 173.6   11
6 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 23

+8.918

30:28.678

 0.515 173.6   10
7 Spain ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 23

+10.687

30:30.447

 1.769 173.4   9
8 Spain ف. ألديغير غريسيني موتو2 54 Ducati 23

+11.359

30:31.119

 0.672 173.4   8
9 France ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 23

+12.907

30:32.667

 1.548 173.2   7
10 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 23

+16.370

30:36.130

 3.463 172.9   6
11 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 23

+18.529

30:38.289

 2.159 172.7   5
12 Italy ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 23

+19.980

30:39.740

 1.451 172.5   4
13 Brazil د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 23

+21.322

30:41.082

 1.342 172.4   3
14 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 23

+22.699

30:42.459

 1.377 172.3   2
15 Italy إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 23

+23.840

30:43.600

 1.141 172.2   1
16 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 23

+26.403

30:46.163

 2.563 171.9    
17 Turkey ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ 7 Yamaha 23

+30.287

30:50.047

 3.884 171.6    
18 Spain م. فينياليس تيك 3 12 KTM 23

+36.397

30:56.157

 6.110 171.0    
dnf Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 10

+13 عدد اللفات

13:18.148

 13 عدد اللفات 172.9 الحادث  
dnf Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 10

+13 عدد اللفات

13:21.365

 3.217 172.2 الحادث  
dnf South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 3

+20 عدد اللفات

4:07.100

 7 عدد اللفات 167.6 الحادث  
dnf Australia ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 1

+22 عدد اللفات

1:27.660

 2 عدد اللفات 157.4 الحادث  
شاهد كامل النتائج

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ماركيز: سباق البرازيل القصير كان سيكون مستحيلًا لو كانت الحفرة على خط التسابق

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

