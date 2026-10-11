تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

ما الذي يجعل اصطدام نوريس وبياستري في سنغافورة "خطيرًا" بالنسبة إلى مكلارين؟

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
ما الذي يجعل اصطدام نوريس وبياستري في سنغافورة "خطيرًا" بالنسبة إلى مكلارين؟

موتو جي بي: بيزيكي يقود أبريليا إلى احتلال المراكز الأربعة الأولى ومارتن يستعيد صدارة الترتيب

موتو جي بي
موتو جي بي
جائزة أندونيسيا الكبرى
موتو جي بي: بيزيكي يقود أبريليا إلى احتلال المراكز الأربعة الأولى ومارتن يستعيد صدارة الترتيب

هل كان فيرستابن "أفضل أداءً" أم امتلك قوة محرك أكبر؟ تحليل قطب انطلاقه الأول في سنغافورة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
هل كان فيرستابن "أفضل أداءً" أم امتلك قوة محرك أكبر؟ تحليل قطب انطلاقه الأول في سنغافورة

ما الذي سيغيّره فيرستابن بعد انطلاقات ريد بُل السيئة في ماليزيا وسنغافورة؟

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
ما الذي سيغيّره فيرستابن بعد انطلاقات ريد بُل السيئة في ماليزيا وسنغافورة؟

كيف دفع هاميلتون سيارة فيراري "إلى ما يتجاوز الحد" بتغيير مفرط في الإعدادات

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
كيف دفع هاميلتون سيارة فيراري "إلى ما يتجاوز الحد" بتغيير مفرط في الإعدادات

ستيلا: حادث مكلارين في السباق القصير بسنغافورة "غير مقبول بكل بساطة"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
ستيلا: حادث مكلارين في السباق القصير بسنغافورة "غير مقبول بكل بساطة"

راسل يعترف بخطئه في حادث سنغافورة للفورمولا 1: "يوم سيئ جدًا بسبب خطئي الشخصي"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
راسل يعترف بخطئه في حادث سنغافورة للفورمولا 1: "يوم سيئ جدًا بسبب خطئي الشخصي"

توتو وولف: تحديث مرسيدس يعمل جيدًا في اللفة الواحدة.. لكن فيرستابن وريد بُل يفرضان معيار المنافسة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
توتو وولف: تحديث مرسيدس يعمل جيدًا في اللفة الواحدة.. لكن فيرستابن وريد بُل يفرضان معيار المنافسة
موتو جي بي جائزة أندونيسيا الكبرى

موتو جي بي: بيزيكي يقود أبريليا إلى احتلال المراكز الأربعة الأولى ومارتن يستعيد صدارة الترتيب

ردّت أبريليا بقوة بعد كابوس السباق القصير، لتحتكر المراكز الأربعة الأولى في جائزة إندونيسيا الكبرى في الموتو جي بي.

تم التحرير:
ماركو بيزيكي، أبريليا ريسينغ

ماركو بيزيكي، أبريليا ريسينغ

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

تفوّق ماركو بيزيكي على راؤول فرنانديز ليحقق فوزه الأول في بطولة الموتو جي بي منذ أكثر من أربعة أشهر، خلال جائزة إندونيسيا الكبرى، فيما استعاد زميله في الفريق خورخي مارتن صدارة ترتيب البطولة بحلوله ثالثًا.

وبعد يوم واحد فقط من اصطدامهما خلال فوضى اللفة الأولى وخروجهما من السباق القصير بحادث، وهي الواقعة التي تسببت في كسر أحد أصابع فرنانديز وأثارت نوبة غضب حادة، خاض بيزيكي وفرنانديز مواجهة مثيرة امتدت طوال السباق على حلبة مانداليكا، للتنافس على الفوز.

وبعد أن انتظر فرصته في المركز الثاني، تجاوز بيزيكي، درّاج فريق أبريليا المصنعي، الإسباني في اللفة التاسعة عشرة من أصل 27، ثم ابتعد في الصدارة ليعبر خط النهاية محققًا الفوز بفارق 4.2 ثانية.

ولم يتمكن مارتن من مجاراة زميليه في أبريليا، لكن احتلاله المركز الثالث أعاده إلى صدارة الترتيب، في حين لم يتمكن حامل اللقب مارك ماركيز من تحقيق مركزٍ أفضل من المركز السادس على متن دراجة دوكاتي المصنعية.

ومع انطلاقة السباق، هاجم كل من ماركيز وبيزيكي صاحب قطب الانطلاق الأول فرنانديز، وكان بيزيكي أول من وصل إلى منطقة الكبح عند المنعطف الأول. لكن الدرّاج الإيطالي دخل عميقًا أكثر من اللازم إلى المنعطف، ليتراجع إلى المركز الثاني، ما أتاح لفرنانديز استعادة الصدارة.

في المقابل، أخفق مارتن، الذي كان يتصدر ترتيب البطولة قبل السباق، في الانطلاق بشكل جيد من المركز الخامس على شبكة الانطلاق، فتراجع إلى المركز السادس خلف دراجتي دوكاتي بقيادة فيرمين ألدغير وفابيو دي جيانانتونيو. لكن الإسباني بدأ سريعًا شق طريقه نحو المقدمة، فتجاوز دي جيانانتونيو، ثم تقدم إلى المركز الرابع عندما تعرّض ألدغير لحادث عند نهاية اللفة الثانية.

ووضعه ذلك مباشرة خلف منافسه على اللقب ماركيز، الذي بدا أنه يعاني خلال اللفات الأولى، بعدما حقق فوزًا مفاجئًا في السباق القصير يوم السبت. وإدراكًا منه لوجود فرصة، لم يهدر مارتن الكثير من الوقت خلف درّاج دوكاتي، فتجاوزه بسهولة في اللفة الثالثة ليتقدم إلى مراكز منصة التتويج.

لكن بحلول تلك المرحلة، كان فرنانديز وبيزيكي قد ابتعدا بالفعل في المقدمة، ليصبحا المتنافسين الوحيدين على الفوز.

ونجح درّاج فريق تراكهاوس في البداية في بناء فارق اقترب من ثانية واحدة، لكن بيزيكي بدأ بتقليص الفارق في اللفة التاسعة، ليصل إلى نصف ثانية.

وبعد ذلك، بدأ الاثنان يتبادلان تسجيل أسرع اللفات، إذ كان بيزيكي يرد على سرعة فرنانديز كلما حاول الأخير توسيع الفارق في المقدمة.

لكن مع بلوغ السباق مرحلته الوسطى، أصبح واضحًا أن بيزيكي أسرع من منافسه، وفي اللفة التاسعة عشرة نفّذ التجاوز الحاسم عند المنعطف الأول لانتزاع الصدارة.

وبمجرد تقدمه، وسّع الدرّاج الإيطالي الفارق فورًا إلى أكثر من ثانية، مستفيدًا من خروج فرنانديز عن المسار عند المنعطف الأول.

ومع عجز فرنانديز عن الرد، واصل بيزيكي طريقه بهدوء نحو خط النهاية، محققًا فوزه الأول في الموتو جي بي منذ جائزة إيطاليا الكبرى في مايو، وأول انتصار لأبريليا منذ جائزة بريطانيا الكبرى في مطلع أغسطس.

أما فرنانديز، الذي لم يكن متأكدًا حتى من قدرته على المشاركة في السباق بسبب إصابته، فحقق المركز الثاني، فيما حصد مارتن المركز الأخير على منصة التتويج.

في غضون ذلك، تقدّم آي أوغورا، الذي أقرّ يوم السبت بأنه أبطأ درّاجي أبريليا، من المركز السابع على شبكة الانطلاق ليتجاوز بيدرو أكوستا درّاج كاي تي إم في اللفة قبل الأخيرة، ويكمل اكتساح أبريليا للمراكز الأربعة الأولى.

ومع ذلك، أنهى أكوستا السباق أمام ماركيز، بعدما تبادل الاثنان المراكز عدة مرات خلال المرحلة الوسطى من السباق، في محاولتهما الحفاظ على ضغط الإطارات فوق الحدود القانونية.

ومع اكتفاء ماركيز بالمركز السادس، عاد مارتن إلى صدارة البطولة بفارق نقطتين، قبل التوجه إلى جائزة أستراليا الكبرى بعد أسبوعين.

في المقابل، عبر أليكس ماركيز خط النهاية في المركز السابع على متن دراجة غريسيني الوحيدة التي أكملت السباق، فيما لم يتمكن دي جيانانتونيو من تحقيق أفضل من المركز الثامن، رغم انطلاقه من الصف الأمامي.

وأكمل فابيو كوارتارارو، درّاج ياماها، وإينيا باستيانيني، درّاج تيك 3، المراكز العشرة الأولى.

السباق

جميع الإحصائيات
 
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط
1 Italy م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 27

40:46.582

   170.8   25
2 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 27

+4.260

40:50.842

 4.260 170.5   20
3 Spain خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 27

+6.890

40:53.472

 2.630 170.3   16
4 Japan آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 27

+9.378

40:55.960

 2.488 170.2   13
5 Spain ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 27

+9.492

40:56.074

 0.114 170.2   11
6 Spain م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 27

+10.778

40:57.360

 1.286 170.1   10
7 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 27

+16.821

41:03.403

 6.043 169.7   9
8 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 27

+19.840

41:06.422

 3.019 169.4   8
9 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 27

+19.999

41:06.581

 0.159 169.4   7
10 Italy إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 27

+21.111

41:07.693

 1.112 169.4   6
11 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 27

+21.912

41:08.494

 0.801 169.3   5
12 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 27

+22.656

41:09.238

 0.744 169.3   4
13 France ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 27

+26.260

41:12.842

 3.604 169.0   3
14 Italy ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 27

+28.012

41:14.594

 1.752 168.9   2
15 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 27

+31.662

41:18.244

 3.650 168.6   1
16 Brazil د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 27

+34.168

41:20.750

 2.506 168.5    
17 Spain م. فينياليس تيك 3 12 KTM 27

+55.596

41:42.178

 21.428 167.0    
dnf Turkey ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ 7 Yamaha 8

+19 عدد اللفات

12:25.706

 19 عدد اللفات 166.1 الانسحاب  
dnf Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 5

+22 عدد اللفات

7:42.948

 3 عدد اللفات 167.2 الحادث  
dnf Australia ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 5

+22 عدد اللفات

7:45.589

 2.641 166.2 الحادث  
dnf Spain ف. ألديغير غريسيني موتو2 54 Ducati 1

+26 عدد اللفات

1:35.719

 4 عدد اللفات 161.7 الحادث  
شاهد كامل النتائج

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مارتين يمنح ماركيز صدارة بطولة العالم بسبب خطأ في ضغط الإطارات

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

ما الذي يجعل اصطدام نوريس وبياستري في سنغافورة "خطيرًا" بالنسبة إلى مكلارين؟

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
ما الذي يجعل اصطدام نوريس وبياستري في سنغافورة "خطيرًا" بالنسبة إلى مكلارين؟

موتو جي بي: بيزيكي يقود أبريليا إلى احتلال المراكز الأربعة الأولى ومارتن يستعيد صدارة الترتيب

موتو جي بي
MGP موتو جي بي
جائزة أندونيسيا الكبرى
موتو جي بي: بيزيكي يقود أبريليا إلى احتلال المراكز الأربعة الأولى ومارتن يستعيد صدارة الترتيب

هل كان فيرستابن "أفضل أداءً" أم امتلك قوة محرك أكبر؟ تحليل قطب انطلاقه الأول في سنغافورة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
هل كان فيرستابن "أفضل أداءً" أم امتلك قوة محرك أكبر؟ تحليل قطب انطلاقه الأول في سنغافورة

ما الذي سيغيّره فيرستابن بعد انطلاقات ريد بُل السيئة في ماليزيا وسنغافورة؟

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
ما الذي سيغيّره فيرستابن بعد انطلاقات ريد بُل السيئة في ماليزيا وسنغافورة؟