موتو جي بي: بيزيكي يقود أبريليا إلى احتلال المراكز الأربعة الأولى ومارتن يستعيد صدارة الترتيب

تفوّق ماركو بيزيكي على راؤول فرنانديز ليحقق فوزه الأول في بطولة الموتو جي بي منذ أكثر من أربعة أشهر، خلال جائزة إندونيسيا الكبرى، فيما استعاد زميله في الفريق خورخي مارتن صدارة ترتيب البطولة بحلوله ثالثًا.

وبعد يوم واحد فقط من اصطدامهما خلال فوضى اللفة الأولى وخروجهما من السباق القصير بحادث، وهي الواقعة التي تسببت في كسر أحد أصابع فرنانديز وأثارت نوبة غضب حادة، خاض بيزيكي وفرنانديز مواجهة مثيرة امتدت طوال السباق على حلبة مانداليكا، للتنافس على الفوز.

وبعد أن انتظر فرصته في المركز الثاني، تجاوز بيزيكي، درّاج فريق أبريليا المصنعي، الإسباني في اللفة التاسعة عشرة من أصل 27، ثم ابتعد في الصدارة ليعبر خط النهاية محققًا الفوز بفارق 4.2 ثانية.

ولم يتمكن مارتن من مجاراة زميليه في أبريليا، لكن احتلاله المركز الثالث أعاده إلى صدارة الترتيب، في حين لم يتمكن حامل اللقب مارك ماركيز من تحقيق مركزٍ أفضل من المركز السادس على متن دراجة دوكاتي المصنعية.

ومع انطلاقة السباق، هاجم كل من ماركيز وبيزيكي صاحب قطب الانطلاق الأول فرنانديز، وكان بيزيكي أول من وصل إلى منطقة الكبح عند المنعطف الأول. لكن الدرّاج الإيطالي دخل عميقًا أكثر من اللازم إلى المنعطف، ليتراجع إلى المركز الثاني، ما أتاح لفرنانديز استعادة الصدارة.

في المقابل، أخفق مارتن، الذي كان يتصدر ترتيب البطولة قبل السباق، في الانطلاق بشكل جيد من المركز الخامس على شبكة الانطلاق، فتراجع إلى المركز السادس خلف دراجتي دوكاتي بقيادة فيرمين ألدغير وفابيو دي جيانانتونيو. لكن الإسباني بدأ سريعًا شق طريقه نحو المقدمة، فتجاوز دي جيانانتونيو، ثم تقدم إلى المركز الرابع عندما تعرّض ألدغير لحادث عند نهاية اللفة الثانية.

ووضعه ذلك مباشرة خلف منافسه على اللقب ماركيز، الذي بدا أنه يعاني خلال اللفات الأولى، بعدما حقق فوزًا مفاجئًا في السباق القصير يوم السبت. وإدراكًا منه لوجود فرصة، لم يهدر مارتن الكثير من الوقت خلف درّاج دوكاتي، فتجاوزه بسهولة في اللفة الثالثة ليتقدم إلى مراكز منصة التتويج.

لكن بحلول تلك المرحلة، كان فرنانديز وبيزيكي قد ابتعدا بالفعل في المقدمة، ليصبحا المتنافسين الوحيدين على الفوز.

ونجح درّاج فريق تراكهاوس في البداية في بناء فارق اقترب من ثانية واحدة، لكن بيزيكي بدأ بتقليص الفارق في اللفة التاسعة، ليصل إلى نصف ثانية.

وبعد ذلك، بدأ الاثنان يتبادلان تسجيل أسرع اللفات، إذ كان بيزيكي يرد على سرعة فرنانديز كلما حاول الأخير توسيع الفارق في المقدمة.

لكن مع بلوغ السباق مرحلته الوسطى، أصبح واضحًا أن بيزيكي أسرع من منافسه، وفي اللفة التاسعة عشرة نفّذ التجاوز الحاسم عند المنعطف الأول لانتزاع الصدارة.

وبمجرد تقدمه، وسّع الدرّاج الإيطالي الفارق فورًا إلى أكثر من ثانية، مستفيدًا من خروج فرنانديز عن المسار عند المنعطف الأول.

ومع عجز فرنانديز عن الرد، واصل بيزيكي طريقه بهدوء نحو خط النهاية، محققًا فوزه الأول في الموتو جي بي منذ جائزة إيطاليا الكبرى في مايو، وأول انتصار لأبريليا منذ جائزة بريطانيا الكبرى في مطلع أغسطس.

أما فرنانديز، الذي لم يكن متأكدًا حتى من قدرته على المشاركة في السباق بسبب إصابته، فحقق المركز الثاني، فيما حصد مارتن المركز الأخير على منصة التتويج.

في غضون ذلك، تقدّم آي أوغورا، الذي أقرّ يوم السبت بأنه أبطأ درّاجي أبريليا، من المركز السابع على شبكة الانطلاق ليتجاوز بيدرو أكوستا درّاج كاي تي إم في اللفة قبل الأخيرة، ويكمل اكتساح أبريليا للمراكز الأربعة الأولى.

ومع ذلك، أنهى أكوستا السباق أمام ماركيز، بعدما تبادل الاثنان المراكز عدة مرات خلال المرحلة الوسطى من السباق، في محاولتهما الحفاظ على ضغط الإطارات فوق الحدود القانونية.

ومع اكتفاء ماركيز بالمركز السادس، عاد مارتن إلى صدارة البطولة بفارق نقطتين، قبل التوجه إلى جائزة أستراليا الكبرى بعد أسبوعين.

في المقابل، عبر أليكس ماركيز خط النهاية في المركز السابع على متن دراجة غريسيني الوحيدة التي أكملت السباق، فيما لم يتمكن دي جيانانتونيو من تحقيق أفضل من المركز الثامن، رغم انطلاقه من الصف الأمامي.

وأكمل فابيو كوارتارارو، درّاج ياماها، وإينيا باستيانيني، درّاج تيك 3، المراكز العشرة الأولى.