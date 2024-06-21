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موتو جي بي تجارب موجيللو

موتو جي بي: بيزيكي يقترب من الانضمام لفريق أبريليا المصنعي في 2025

علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن ماركو بيزيكي دراج في.آر46 دوكاتي الحالي يعمل على إتمام خطوة انتقاله إلى فريق أبريليا المصنعي في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" في الموسم المُقبل.

ماركو بيزيتشي، في آر46 ريسينغ

ماركو بيزيتشي، في آر46 ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

تأتي تلك الخطوى بعد عام من رفض بيزيكي صاحب الانتصارات الثلاثة فرصة قيادة دراجة دوكاتي بمواصفات مصنعية مع فريق براماك لموسم 2024 ليظل مع فريقه في.آر46 على متن دراجة ديسموسيديتشي أقدم بعام.

ويعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأن صفقة انتقال بيزيكي ليزامل خورخي مارتن ضمن صفوف فريق أبريليا المصنعي بصدد الإتمام خلال الأيام المُقبلة.

هذا ومن المفاجئ أن الدراج صاحب الرقم 72 يفضّل قيادة دراجة آر اس-جي بي عوضًا عن الجيل الأحدث من ديسموسيديتشي، والتي يعتبر أداؤها على الورق أفضل من أبريليا.

كما أنه من الواضح بأن قدوم مارك ماركيز إلى معسكر دوكاتي الرسمي في 2025، حيث سيزامل بيكو بانيايا، قد سبب بعضًا من عدم الارتياح، إن صح التعبير، داخل معسكر فالنتينو روسي مع الأكاديمية التي تحمل اسمه وفريق في.آر46.

لكن من المتوقع أن تجدد دوكاتي شراكتها مع في.آر46 وتعزز الفريق أكثر بدراجاتها المصنعية، وذلك في حال فضت براماك الشراكة معها وانتقلت للتحالف مع ياماها.

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