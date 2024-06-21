موتو جي بي: بيزيكي يقترب من الانضمام لفريق أبريليا المصنعي في 2025

تأتي تلك الخطوى بعد عام من رفض بيزيكي صاحب الانتصارات الثلاثة فرصة قيادة دراجة دوكاتي بمواصفات مصنعية مع فريق براماك لموسم 2024 ليظل مع فريقه في.آر46 على متن دراجة ديسموسيديتشي أقدم بعام.

ويعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأن صفقة انتقال بيزيكي ليزامل خورخي مارتن ضمن صفوف فريق أبريليا المصنعي بصدد الإتمام خلال الأيام المُقبلة.

هذا ومن المفاجئ أن الدراج صاحب الرقم 72 يفضّل قيادة دراجة آر اس-جي بي عوضًا عن الجيل الأحدث من ديسموسيديتشي، والتي يعتبر أداؤها على الورق أفضل من أبريليا.

كما أنه من الواضح بأن قدوم مارك ماركيز إلى معسكر دوكاتي الرسمي في 2025، حيث سيزامل بيكو بانيايا، قد سبب بعضًا من عدم الارتياح، إن صح التعبير، داخل معسكر فالنتينو روسي مع الأكاديمية التي تحمل اسمه وفريق في.آر46.

لكن من المتوقع أن تجدد دوكاتي شراكتها مع في.آر46 وتعزز الفريق أكثر بدراجاتها المصنعية، وذلك في حال فضت براماك الشراكة معها وانتقلت للتحالف مع ياماها.