موتو جي بي جائزة قطر الكبرى

موتو جي بي: بيزيكي يفوز في قطر ويؤجل حسم ماركيز للقب

حقق ماركو بيزيكي، الذي سقط خلال السباق القصير، أقصى استفادة من انطلاقه من قطب الانطلاق الأول في جائزة قطر الكبرى، ليحصد فوزه السادس هذا الموسم. وأنهى مارك ماركيز السباق في المركز الثاني، وبات بإمكانه حسم اللقب يوم السبت في بورتيماو.

تم التحرير: 08-11-2026

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ماركو بيزيكي، أبريليا

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

قاد ماركو بيزيكي جائزة قطر الكبرى من اللفة الأولى وحتى الأخيرة مستفيدًا من تفوقه على صعيد الوتيرة وانطلاقته الجيدة، ليحافظ على صدارته أمام مارك ماركيز، الذي تراجع في إحدى مراحل السباق إلى المركز الرابع، لكنه نجح في العودة والتقدم حتى خط النهاية ثانيًا، أمام راؤول فرنانديز الذي أكمل منصة التتويج في لوسيل.

وعلى عكس ما حدث في السباق القصير يوم السبت، انطلق بيزيكي بصورة جيدة هذه المرة، واحتفظ بالصدارة عند نهاية المستقيم الرئيسي. أما فرنانديز، الذي انطلق من المركز الرابع، فتمكن من التقدم مركزين ليحتل المركز الثاني خلف الدرّاج الإيطالي، وأمام ماركيز الذي بدأ السباق من المركز الثاني على شبكة الانطلاق، في حين خسر فابيو دي جيانانتونيو، الذي انطلق ثالثًا، عدة مراكز.

وبعد أربع لفات، تمكن بيدرو أكوستا من اللحاق بماركيز وتجاوزه، لكن مشكلات ضغط الإطار الأمامي أجبرت درّاج كاي تي إم على إعادة المركز إلى درّاج دوكاتي. وبعد خسارته الوقت أمام دراجتي أبريليا المتقدمتين لعدة لفات، نجح ماركيز في استعادة وتيرته والقتال للعودة إلى المركز الثاني.

وأنهى آي أوغورا وإينيا باستيانيني السباق خارج مراكز منصة التتويج، بعدما تمكن كلاهما من تجاوز أكوستا خلال المراحل الختامية. وكان درّاج كاي تي إم لا يزال يعاني من مشكلات ضغط الإطارات، لينهي السباق في نهاية المطاف بالمركز السادس.

ومع فوز بيزيكي وإنهاء ماركيز السباق ثانيًا، أهدر درّاج دوكاتي فرصته الأولى لحسم اللقب، ليبقي كلًا من الدرّاج الإيطالي وخورخي مارتن ضمن دائرة المنافسة. وكان مارتن قد انطلق من المركز الحادي عشر على شبكة الانطلاق، وأنهى السباق في المركز السابع.

لكن ماركيز يتقدم الآن بفارق 60 نقطة على مارتن، و74 نقطة على بيزيكي. وبالتالي، يمكنه حسم اللقب يوم السبت في بورتيماو إذا فاز بالسباق القصير، ليحصد 12 نقطة ويوسع الفارق مع مارتن إلى أكثر من 61 نقطة، ما سيجعل من المستحيل على الدرّاج الإسباني اللحاق به.

أما دي جيانانتونيو، الذي قدم أداءً قويًا في السباق القصير يوم السبت وأنهاه في المركز الثاني، فقد تعرض لاحتكاك مع فرنانديز عند الانطلاقة، ولم يتمكن من تحقيق أفضل من المركز الثامن، متقدمًا على يوهان زاركو وإيكر ليكونا، الذي حلّ ضمن المراكز العشرة الأولى أثناء مشاركته بديلًا لأليكس ماركيز.

ولم ينطلق في سباق لوسيل سوى 16 درّاجًا، ما جعله أصغر عدد مشاركين على شبكة الانطلاق هذا الموسم، بينما لم يتمكن من الوصول إلى خط النهاية سوى 14 درّاجًا، بعدما انسحب براد بيندر وديوغو موريرا قبل نهاية السباق.

السباق

جميع الإحصائيات

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط 1 م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 22

41:29.173

25 2 م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 22

+3.083

41:32.256

3.083 20 3 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 22

+3.614

41:32.787

0.531 16 4 آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 22

+4.885

41:34.058

1.271 13 5 إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 22

+6.948

41:36.121

2.063 11 6 ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 22

+7.413

41:36.586

0.465 10 7 خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 22

+14.023

41:43.196

6.610 9 8 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 22

+15.517

41:44.690

1.494 8 9 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 22

+16.257

41:45.430

0.740 7 10 إ. ليكونا غريسيني موتو2 27 Ducati 22

+17.958

41:47.131

1.701 6 11 ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 22

+20.275

41:49.448

2.317 5 12 ف. ألديغير غريسيني موتو2 54 Ducati 22

+20.576

41:49.749

0.301 4 13 م. فينياليس تيك 3 12 KTM 22

+21.095

41:50.268

0.519 3 14 ج. ديكسون فريق ريبسول هوندا 96 Honda 22

+28.734

41:57.907

7.639 2 dnf ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 16

+6 عدد اللفات

31:01.657

6 عدد اللفات الانسحاب dnf د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 15

+7 عدد اللفات

28:56.916

1 اللفة الانسحاب شاهد كامل النتائج

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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