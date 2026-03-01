موتو جي بي: بيزيكي يعود بقوة ليُحقّق الفوز في تايلاند ودراما لمارك ماركيز

بعد سقوطه من الصدارة في السباق القصير يوم السبت، لم يرتكب بيزيكي أي خطأ في السباق الرئيسي، حيث تصدر كل اللفات في طريقه لفوز بفارق 5.5 ثانية.

ويُعد هذا الفوز السابع له في مسيرته في الموتو جي بي، والثالث تواليًا، بعدما انتصر أيضًا في آخر سباقين من موسم 2025.

ومع انطلاق الجولة الافتتاحية لموسم 2026، انطلق بيزيكي بشكل مثالي من المركز الأول على دراجته أبريليا الرسمية، بينما تجاوز راؤول فيرنانديز دراج تراكهاوس الإسباني مارك ماركيز عند المنعطف السابع، لتتقدم دراجتا "آر اس- جي بي" في المقدمة.

وسرعان ما بدأ بيزيكي وفيرنانديز في توسيع الفارق مستفيدين من الصراع الشرس على المركز الثالث بين مارك ماركيز وبيدرو أكوستا وخورخي مارتين.

وبدا حامل اللقب ماركيز في البداية فاقدًا للإيقاع، وخسر مركزين لصالح مارتن وأكوستا في اللفة الرابعة. لكن مع اشتداد معركتهما، عاد ماركيز بقوة وتجاوزهما معًا بحركة مزدوجة عند المنعطف الرابع في اللفة العاشرة.

غير أن أكوستا كان الأسرع بين الثلاثي، واستعاد المركز الثالث بحركة حاسمة على ماركيز عند المنعطف الثامن.

بحلول تلك اللحظة، كان المتصدران قد ابتعدا في المقدمة، حيث وسّع بيزيكي الفارق إلى ثانيتين، بينما حافظ فيرنانديز على هامش ثلاث ثوانٍ أمام أكوستا.

وعلى عكس سباق السبت القصير الذي حُسم في اللحظات الأخيرة، بدا أن سباق الجائزة الكبرى قد حُسم مبكرًا، إذ لم يتمكن فيرنانديز ولا أكوستا من تشكيل تهديد متأخر لبيزيكي.

وكان فيرنانديز في طريقه لإنهاء السباق ثانيًا، لكنه بدأ يفقد الإيقاع قبل سبع لفات من النهاية، ما فتح الباب أمام أكوستا لانتزاع المركز الثاني.

وكاد دراج تراكهاوس أن يخرج من صراع منصة التتويج بالكامل، لولا تعرض ماركيز لثقب كارثي في الإطار الخلفي أثناء مطاردته له في المركز الرابع، ما أجبر دراج دوكاتي على الانسحاب.

وكان ماركيز يتبع فيرنانديز وأكوستا نحو المنعطف السادس السريع عندما تفكك الإطار الخلفي لدراجته "جي بي 26" فجأة وانفصل عن الحافة، لينتهي سباقه على الفور.

ومع خروج بطل العالم من المنافسة، تمسك فيرنانديز بالمركز الثالث رغم معاناته من مشكلة بدنية كانت قد ظهرت أيضًا خلال فترة الإحماء صباح الأحد.

وأنهى مارتن السباق في المركز الرابع محققًا نقاطًا مهمة، بينما قدم دراج تراكهاوس آي أوغورا عودة مذهلة بعد تراجعه خارج العشرة الأوائل، ليضع جميع دراجات أبريليا ضمن المراكز الخمسة الأولى.

وكان فابيو دي جيانأنطونيو أفضل دراجي دوكاتي في المركز السادس، متقدمًا على دراج كيه تي إم براد بيندر وزميله فرانكو موربيديللي.

أمّا وصيف الموسم الماضي أليكس ماركيز فقد كان ضمن المجموعة نفسها، لكنه سقط عند المنعطف الرابع قبل خمس لفات من النهاية.

وأدى انسحاب ماركيز إلى دفع فرانشيسكو بانيايا إلى المركز التاسع، بعدما عانى دراج دوكاتي الرسمي من صعوبة في التقدم رغم دخوله المراكز العشرة الأولى مبكرًا. بينما اختتما لوكا ماريني ترتيب العشرة الأوائل.