موتو جي بي جائزة تايلاند الكبرى

موتو جي بي: بيزيكي يعود بقوة ليُحقّق الفوز في تايلاند ودراما لمارك ماركيز

حقق الإيطالي ماركو بيزيكي فوزًا ساحقًا في جائزة تايلاند الكبرى ضمن بطولة الموتو جي بي، بعدما سيطر على السباق من البداية حتى النهاية ليمنح فريق أبريليا ريسينغ انتصارًا مميزًا، في حين فشل فريق دوكاتي في الصعود إلى منصة التتويج لأول مرة منذ خمس سنوات.

منشور:
ماركو بيزيكي، أبريليا ريسينغ

ماركو بيزيكي، أبريليا ريسينغ

الصورة من قبل: ليليان سووانرومفا

بعد سقوطه من الصدارة في السباق القصير يوم السبت، لم يرتكب بيزيكي أي خطأ في السباق الرئيسي، حيث تصدر كل اللفات في طريقه لفوز بفارق 5.5 ثانية.

ويُعد هذا الفوز السابع له في مسيرته في الموتو جي بي، والثالث تواليًا، بعدما انتصر أيضًا في آخر سباقين من موسم 2025.

ومع انطلاق الجولة الافتتاحية لموسم 2026، انطلق بيزيكي بشكل مثالي من المركز الأول على دراجته أبريليا الرسمية، بينما تجاوز راؤول فيرنانديز دراج تراكهاوس الإسباني مارك ماركيز عند المنعطف السابع، لتتقدم دراجتا "آر اس- جي بي" في المقدمة.

وسرعان ما بدأ بيزيكي وفيرنانديز في توسيع الفارق مستفيدين من الصراع الشرس على المركز الثالث بين مارك ماركيز وبيدرو أكوستا وخورخي مارتين.

وبدا حامل اللقب ماركيز في البداية فاقدًا للإيقاع، وخسر مركزين لصالح مارتن وأكوستا في اللفة الرابعة. لكن مع اشتداد معركتهما، عاد ماركيز بقوة وتجاوزهما معًا بحركة مزدوجة عند المنعطف الرابع في اللفة العاشرة.

غير أن أكوستا كان الأسرع بين الثلاثي، واستعاد المركز الثالث بحركة حاسمة على ماركيز عند المنعطف الثامن.

بحلول تلك اللحظة، كان المتصدران قد ابتعدا في المقدمة، حيث وسّع بيزيكي الفارق إلى ثانيتين، بينما حافظ فيرنانديز على هامش ثلاث ثوانٍ أمام أكوستا.

وعلى عكس سباق السبت القصير الذي حُسم في اللحظات الأخيرة، بدا أن سباق الجائزة الكبرى قد حُسم مبكرًا، إذ لم يتمكن فيرنانديز ولا أكوستا من تشكيل تهديد متأخر لبيزيكي.

وكان فيرنانديز في طريقه لإنهاء السباق ثانيًا، لكنه بدأ يفقد الإيقاع قبل سبع لفات من النهاية، ما فتح الباب أمام أكوستا لانتزاع المركز الثاني.

وكاد دراج تراكهاوس أن يخرج من صراع منصة التتويج بالكامل، لولا تعرض ماركيز لثقب كارثي في الإطار الخلفي أثناء مطاردته له في المركز الرابع، ما أجبر دراج دوكاتي على الانسحاب.

وكان ماركيز يتبع فيرنانديز وأكوستا نحو المنعطف السادس السريع عندما تفكك الإطار الخلفي لدراجته "جي بي 26" فجأة وانفصل عن الحافة، لينتهي سباقه على الفور.

ومع خروج بطل العالم من المنافسة، تمسك فيرنانديز بالمركز الثالث رغم معاناته من مشكلة بدنية كانت قد ظهرت أيضًا خلال فترة الإحماء صباح الأحد.

وأنهى مارتن السباق في المركز الرابع محققًا نقاطًا مهمة، بينما قدم دراج تراكهاوس آي أوغورا عودة مذهلة بعد تراجعه خارج العشرة الأوائل، ليضع جميع دراجات أبريليا ضمن المراكز الخمسة الأولى.

وكان فابيو دي جيانأنطونيو أفضل دراجي دوكاتي في المركز السادس، متقدمًا على دراج كيه تي إم براد بيندر وزميله فرانكو موربيديللي.

أمّا وصيف الموسم الماضي  أليكس ماركيز فقد كان ضمن المجموعة نفسها، لكنه سقط عند المنعطف الرابع قبل خمس لفات من النهاية.

وأدى انسحاب ماركيز إلى دفع فرانشيسكو بانيايا إلى المركز التاسع، بعدما عانى دراج دوكاتي الرسمي من صعوبة في التقدم رغم دخوله المراكز العشرة الأولى مبكرًا. بينما اختتما لوكا ماريني ترتيب العشرة الأوائل.

السباق

جميع الإحصائيات
 
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط
1 Italy م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 26

39:36.270

       25
2 Spain ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 26

+5.543

39:41.813

 5.543     20
3 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 26

+9.259

39:45.529

 3.716     16
4 Spain خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 26

+12.182

39:48.452

 2.923     13
5 Japan آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 26

+12.411

39:48.681

 0.229     11
6 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 26

+16.845

39:53.115

 4.434     10
7 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 26

+17.363

39:53.633

 0.518     9
8 Italy ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 26

+18.227

39:54.497

 0.864     8
9 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 26

+18.340

39:54.610

 0.113     7
10 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 26

+19.101

39:55.371

 0.761     6
11 France ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 26

+19.903

39:56.173

 0.802     5
12 Italy إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 26

+23.386

39:59.656

 3.483     4
13 Brazil د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 26

+24.686

40:00.956

 1.300     3
14 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 26

+30.823

40:07.093

 6.137     2
15 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 26

+32.955

40:09.225

 2.132     1
16 Spain م. فينياليس تيك 3 12 KTM 26

+36.545

40:12.815

 3.590      
17 Turkey ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ 7 Yamaha 26

+39.194

40:15.464

 2.649      
18 Australia ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 26

+47.848

40:24.118

 8.654      
19 Italy م. بيرو غريسيني موتو2 51 Ducati 26

+1'03.598

40:39.868

 15.750      
dnf Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 23

+3 عدد اللفات

36:04.638

 3 عدد اللفات   الانسحاب  
dnf Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 21

+5 عدد اللفات

32:38.163

 2 عدد اللفات   الانسحاب  
dnf Spain م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 20

+6 عدد اللفات

31:11.314

 1 اللفة   الانسحاب  
شاهد كامل النتائج

