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موتو جي بي: بيزيكي يصدم دوكاتي بقطب انطلاق قياسي في سان مارينو

سيظهر بيزيكي وماركيز مجددًا على الصف الأمامي لشبكة الانطلاق بعد تجارب تأهيلية مثيرة في ميزانو.

تم التحرير:
ماركو بيزيكي، أبريليا ريسينغ

ماركو بيزيكي، أبريليا ريسينغ

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

حطم ماركو بيزيكي الرقم القياسي لحلبة ميزانو ليحجز قطب الانطلاق الثاني له على التوالي في موسم 2026 من بطولة الموتو جي بي، وذلك في جائزة سان مارينو الكبرى.

وسجل درّاج فريق أبريليا المصنعي زمنًا مذهلًا بلغ 1:29.982 دقيقة في طلعته الأولى خلال التجارب التأهيلية، متفوقًا على بطل العالم الحالي للموتو جي بي مارك ماركيز بفارق يقارب عُشرين من الثانية ليحتل الصدارة.

وجاء فيرمين ألدغير درّاج غريسيني من المرحلة الأولى من التجارب التأهيلية ليكمل الصف الأمامي، بعدما تفوق بفارق ضئيل على فابيو دي جيانانتونيو درّاج VR46 الذي حل رابعًا.

ومع انطلاق المرحلة الثانية من التجارب التأهيلية، التي استمرت 15 دقيقة، وضع أليكس ماركيز المعيار المبكر بتسجيله 1:30.733 دقيقة، وكان في طريقه لتحسين زمنه عندما سقط في المنعطف الثامن أثناء استخدام المكابح مع استمرار الضغط عليها، على متن دراجة غريسيني دوكاتي.

وبعد دقائق، انتزع دي جيانانتونيو صدارة الحصة بزمن 1:30.504 دقيقة على متن دوكاتي VR46، قبل أن يصبح بيزيكي أول درّاج في التاريخ ينزل تحت حاجز 90 ثانية في ميزانو.

ومنح ذلك درّاج أبريليا أفضلية قدرها 0.467 ثانية على دي جيانانتونيو بعد الطلعات الأولى، بينما كان مارك ماركيز متأخرًا بفارق نصف عُشر إضافي في المركز الثالث.

وحقق منافسو بيزيكي على متن دوكاتي تحسينات كبيرة في طلعاتهم الثانية، لكن الإيطالي ظل بعيدًا عن متناولهم، ليحجز قطب انطلاقه الرابع في موسم 2026 بفارق 0.198 ثانية.

وكان أقرب منافسي بيزيكي هو نجم دوكاتي ماركيز، الذي حسن زمنه إلى 1:30.180 دقيقة في طلعته الأخيرة ليحتل المركز الثاني، متقدمًا مباشرة على دراجة ألدغير من غريسيني.

ولم يتمكن دي جيانانتونيو من إيجاد أكثر من نصف عُشر من الثانية في لفته الأخيرة، لينهي التجارب في المركز الرابع، بينما تأهل متصدر البطولة خورخي مارتين على متن أبريليا في المركز الخامس بصورة قوية بعد معاناته خلال التجارب.

وأثار لوكا ماريني الإعجاب على متن هوندا المصنعية بعدما تفوق بفارق ضئيل على بيدرو أكوستا ليحتل المركز السادس، بينما كان فرانكو موربيديللي ثامنًا.

وتعرض أليكس ماركيز درّاج غريسيني لحادثين خلال التجارب التأهيلية، وجاء سقوطه الثاني عند المنعطف الرابع في المراحل الأخيرة ليتركه في المركز التاسع البعيد على شبكة الانطلاق.

وفي الخلف، عانى راؤول فرنانديز من فريق تراكهاوس لمجاراة وتيرة زميليه على دراجتي أبريليا المصنعية، بعد تأهله عبر المرحلة الأولى، وأنهى التجارب في المركز العاشر.

وأكمل يوهان زاركو درّاج إل سي آر وبول إسبارغارو درّاج تيك3 المراكز الـ12 الأولى.

القسم الثاني من التصفيات

جميع الإحصائيات
 
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 Italy م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 8

1:29.982

   169.153 299
2 Spain م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 8

+0.198

1:30.180

 0.198 168.782 296
3 Spain ف. ألديغير غريسيني موتو2 54 Ducati 9

+0.368

1:30.350

 0.170 168.464 296
4 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 7

+0.404

1:30.386

 0.036 168.397 297
5 Spain خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 9

+0.587

1:30.569

 0.183 168.057 300
6 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 8

+0.627

1:30.609

 0.040 167.983 299
7 Spain ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 8

+0.658

1:30.640

 0.031 167.925 300
8 Italy ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 8

+0.661

1:30.643

 0.003 167.920 299
9 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 6

+0.714

1:30.696

 0.053 167.822 299
10 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 6

+0.871

1:30.853

 0.157 167.532 295
11 France ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 7

+0.905

1:30.887

 0.034 167.469 300
12 Spain ب. إسبارغارو تيك 3 44 KTM 7

+1.198

1:31.180

 0.293 166.931 300
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