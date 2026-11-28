موتو جي بي جائزة فالنسيا الكبرى

موتو جي بي: بيزيكي يخطف قطب الانطلاق الأول بفارق كبير ومارك ماركيز ثانيًا في فالنسيا

سيكون الصف الأمامي كافيًا لبطل الموتو جي بي المعتزل ماركيز في سباقه الأخير.

ريتشارد آشر

تم التحرير: 28-11-2026

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وضع ماركو بيزيكي نفسه في موقف قوي لانتزاع المركز الثاني في بطولة العالم، بعدما حصد قطب الانطلاق الأول لجائزة فالنسيا الكبرى يوم السبت.

وكان درّاج أبريليا متقدمًا بفارق يقارب نصف ثانية على البطل الجديد مارك ماركيز، الذي سيخوض سباقه الأخير في الموتو جي بي يوم الأحد.

وحل زميل بيزيكي في الفريق جورج مارتن، الذي يتقدم الإيطالي بفارق نقطتين فقط في المركز الثاني بالترتيب العام، خامسًا في التصفيات.

ومع وجود ثلاث دراجات أبريليا ضمن المراكز الخمسة الأولى، تبدو منشأة "نوالي" أيضًا في موقع جيد لحسم بطولة المصنعين يوم الأحد. وتتقدم على دوكاتي في هذه المنافسة بفارق تسع نقاط.

ويحمل التسابق في أواخر نوفمبر تحديات متوقعة، وقد ظهرت بالفعل مع انطلاق القسم الأول من التصفيات، إذ بلغت درجة الحرارة المحيطة 14 درجة فقط. ولم تكن الحلبة قد اكتسبت أي حرارة بعد، حيث بلغت درجة حرارة سطحها ثماني درجات فقط.

وعانى المتنافسون في القسم الأول من بعض اللحظات المتوترة، لكنهم تمكنوا من تجنب السقوط، بينما احتل إينيا باستيانيني (تيك 3 كي تي إم) وجوان مير (هوندا) المركزين الأول والثاني، ليحجزا مقعديهما في القسم الثاني من التصفيات.

وحتى خلال الفترة القصيرة بين انطلاق القسم الأول وبداية القسم الثاني، بدأت أجواء فالنسيا المميزة تؤثر إيجابيًا، لترتفع درجة حرارة الحلبة إلى 13 درجة.

وسجل مارك ماركيز الزمن الأسرع في البداية، بلفة بلغت دقيقة و28.606 ثانية، ليحطم الرقم القياسي الذي سجله عصر الجمعة. ثم التحق بأقرب المرشحين لخلافته في الفريق المصنعي لدوكاتي، فيرمين ألدغير، وقرر عدم الضغط لتسجيل لفة ثانية على مجموعته الأولى من الإطارات.

ثم خفض بيزيكي الزمن المرجعي بتسجيله دقيقة و28.478 ثانية، لينهي محاولته الأولى.

وخرج راؤول فرنانديز مبكرًا لخوض محاولته الثانية والأخيرة، وانتقل إلى صدارة شاشات التوقيت بعدما سجل دقيقة و28.433 ثانية على حلبة ريكاردو تورمو.

ثم ظهر ماركيز وسجل لفة دفع فيها الحدود بوضوح. وفي نهاية محاولة مذهلة، خفض الزمن إلى دقيقة و28.307 ثانية، قبل ثلاث دقائق من النهاية. واختار عدم الضغط لتسجيل زمن آخر، تاركًا منافسيه يحاولون الرد، بينما أثرت الأعلام الصفراء في المراحل الختامية.

وأضاف بيزيكي ردًا قويًا، بتسجيله لفة مذهلة بلغت دقيقة و27.844 ثانية، ليتصدر بفارق يقارب نصف ثانية ويحصد قطب الانطلاق الأول، في إنجاز مشابه لما حققه في البرتغال نهاية الأسبوع الماضي. كما كان هذا قطب الانطلاق الأول الثالث تواليًا له في الموتو جي بي.

ولم يكن واضحًا سبب اعتماد لفة بيزيكي، إذ مرّ خلال منتصفها بجانب دراجة آي أوغورا المتوقفة على الحلبة، في منطقة كانت تخضع للأعلام الصفراء بشكل واضح.

كما أدى سقوط بول إسبارغارو (تيك 3 كي تي إم) عند المنعطف الأول قبل دقيقة من نهاية التصفيات إلى صعوبة تسجيل أي سائق لأفضل زمن في المراحل الختامية، ما سمح لفرنانديز بالحفاظ على زمنه وضمان وجوده في الصف الأول خلف بيزيكي وماركيز.

وسيضم الصف الثاني أليكس ماركيز (غريزيني دوكاتي)، ومارتن، وفابيو دي جانانتونيو (في آر 46 دوكاتي).

وكان باستيانيني مثيرًا للإعجاب في طريقه إلى المركز السابع، متقدمًا على إسبارغارو وألدغير سائق غريزيني.

وانتهى السباق الأخير لبدرو أكوستا مع كي تي إم بتصفيات مخيبة للآمال على نحو غير معتاد، إذ لم يتمكن الإسباني من تحقيق أفضل من المركز العاشر، متقدمًا على أوغورا ومير.

القسم الثاني من التصفيات

جميع الإحصائيات

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س السرعة القصوى 1

م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ

72 Aprilia 8

1:27.844

164.131 333 2

م. ماركيز فريق دوكاتي

93 Ducati 7

+0.463

1:28.307

0.463 163.271 335 3

ر. فيرنانديز فريق تراك هوس

25 Aprilia 9

+0.589

1:28.433

0.126 163.038 333 4

أ. ماركيز غريسيني موتو2

73 Ducati 9

+0.736

1:28.580

0.147 162.768 337 5

خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ

89 Aprilia 8

+0.795

1:28.639

0.059 162.659 337 6

ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46

49 Ducati 9

+0.851

1:28.695

0.056 162.557 333 7

إ. باستيانيني تيك 3

23 KTM 7

+0.936

1:28.780

0.085 162.401 338 8

ب. إسبارغارو تيك 3

44 KTM 5

+1.009

1:28.853

0.073 162.268 335 9

ف. ألديغير غريسيني موتو2

54 Ducati 8

+1.026

1:28.870

0.017 162.236 333 10

ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ

37 KTM 8

+1.040

1:28.884

0.014 162.211 337 11

آ. أوغورا فريق تراك هوس

79 Aprilia 8

+1.306

1:29.150

0.266 161.727 335 12

ج. مير فريق ريبسول هوندا

36 Honda 4

+1.572

1:29.416

0.266 161.246 330 شاهد كامل النتائج

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