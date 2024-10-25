موتو جي بي: بيزيكي يتقدّم على مارتن وبانيايا في التجارب الحرّة الأولى في تايلاند
وضع ماركو بيزيكي المعيار مع انطلاق مجريات جائزة تايلاند الكبرى للموتو جي بي على حلبة بوريرام.
ماركو بيزيكي، في.آر46
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
سجّل درّاج فريق "في.آر46" الزمن الأسرع في الحصّة الافتتاحيّة صباح اليوم الجمعة.
إذ حقّق الإيطالي 1:30.492 دقيقة ليتقدّم على المتنافسين على اللقب خورخي مارتن من فريق براماك وفرانشيسكو بانيايا درّاج الفريق المصنعيّ لدوكاتي.
وفصلت 0.162 ثانية بني مارتن وبانيايا، بينما كان الإسباني والفائز بجائزة أستراليا الكبرى مارك ماركيز رابعًا أمام شقيقه وزميله في فريق غريسيني أليكس.
أمّا أفضل الدرّاجين من خارج أسطول دوكاتي فقد كان الإسباني الشاب بيدرو أكوستا الذي حلّ سادسًا لصالح فريق تيك 3، وذلك بعد تقدّمه على إينيا باستيانيني.
وعرفت الحصّة تعرّض أليكس إسبارغارو لحادثٍ قويٍ على متن درّاجته أبريليا في المنعطف الـ 12 الأخير من الحلبة.
وعلى إثر زيارته للمركز الطبي، أشارت إدارة السباق إلى أنّ الإسباني "لم يتعرّض إلى أيّة إصابات سريريّة كبرى"، وأنّه "تعرّض لصدمة طفيفة فقط".
|
1-
2
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|السرعة القصوى
|1
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|Ducati
|20
|
1:30.492
|181.169
|332
|2
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|Ducati
|21
|
+0.038
1:30.530
|0.038
|181.093
|336
|3
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|Ducati
|20
|
+0.200
1:30.692
|0.162
|180.770
|334
|4
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|Ducati
|19
|
+0.259
1:30.751
|0.059
|180.652
|332
|5
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|Ducati
|17
|
+0.357
1:30.849
|0.098
|180.457
|329
|6
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|Ducati
|19
|
+0.368
1:30.860
|0.011
|180.435
|334
|7
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|KTM
|20
|
+0.414
1:30.906
|0.046
|180.344
|335
|8
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|KTM
|22
|
+0.507
1:30.999
|0.093
|180.160
|333
|9
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|Honda
|21
|
+0.530
1:31.022
|0.023
|180.114
|329
|10
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|Yamaha
|20
|
+0.648
1:31.140
|0.118
|179.881
|330
|11
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|KTM
|19
|
+0.655
1:31.147
|0.007
|179.867
|331
|12
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|Ducati
|19
|
+0.679
1:31.171
|0.024
|179.820
|333
|13
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|Ducati
|19
|
+0.680
1:31.172
|0.001
|179.818
|328
|14
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|Honda
|21
|
+0.694
1:31.186
|0.014
|179.790
|330
|15
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|Aprilia
|18
|
+0.707
1:31.199
|0.013
|179.765
|329
|16
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|Honda
|20
|
+0.757
1:31.249
|0.050
|179.666
|329
|17
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|Aprilia
|17
|
+0.900
1:31.392
|0.143
|179.385
|330
|18
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|Honda
|18
|
+0.928
1:31.420
|0.028
|179.330
|328
|19
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|Yamaha
|20
|
+1.021
1:31.513
|0.093
|179.148
|331
|20
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|KTM
|19
|
+1.051
1:31.543
|0.030
|179.089
|331
|21
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|Aprilia
|4
|
+1.509
1:32.001
|0.458
|178.198
|330
|22
|ل. سافادوري فريق تراك هوس
|32
|Aprilia
|16
|
+2.088
1:32.580
|0.579
|177.083
|323
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