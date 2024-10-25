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موتو جي بي جائزة تايلاند الكبرى

موتو جي بي: بيزيكي يتقدّم على مارتن وبانيايا في التجارب الحرّة الأولى في تايلاند

وضع ماركو بيزيكي المعيار مع انطلاق مجريات جائزة تايلاند الكبرى للموتو جي بي على حلبة بوريرام.

تم التحديث:
ماركو بيزيكي، في.آر46

ماركو بيزيكي، في.آر46

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

سجّل درّاج فريق "في.آر46" الزمن الأسرع في الحصّة الافتتاحيّة صباح اليوم الجمعة.

إذ حقّق الإيطالي 1:30.492 دقيقة ليتقدّم على المتنافسين على اللقب خورخي مارتن من فريق براماك وفرانشيسكو بانيايا درّاج الفريق المصنعيّ لدوكاتي.

وفصلت 0.162 ثانية بني مارتن وبانيايا، بينما كان الإسباني والفائز بجائزة أستراليا الكبرى مارك ماركيز رابعًا أمام شقيقه وزميله في فريق غريسيني أليكس.

أمّا أفضل الدرّاجين من خارج أسطول دوكاتي فقد كان الإسباني الشاب بيدرو أكوستا الذي حلّ سادسًا لصالح فريق تيك 3، وذلك بعد تقدّمه على إينيا باستيانيني.

وعرفت الحصّة تعرّض أليكس إسبارغارو لحادثٍ قويٍ على متن درّاجته أبريليا في المنعطف الـ 12 الأخير من الحلبة.

وعلى إثر زيارته للمركز الطبي، أشارت إدارة السباق إلى أنّ الإسباني "لم يتعرّض إلى أيّة إصابات سريريّة كبرى"، وأنّه "تعرّض لصدمة طفيفة فقط".

   
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المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 Italy م. بيزيتشي فريق في آر46 72 Ducati 20

1:30.492

   181.169 332
2 Spain خ. مارتن براماك ريسينغ 89 Ducati 21

+0.038

1:30.530

 0.038 181.093 336
3 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 Ducati 20

+0.200

1:30.692

 0.162 180.770 334
4 Spain م. ماركيز غريسيني موتو2 93 Ducati 19

+0.259

1:30.751

 0.059 180.652 332
5 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 17

+0.357

1:30.849

 0.098 180.457 329
6 Italy إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 Ducati 19

+0.368

1:30.860

 0.011 180.435 334
7 Spain ب. أكوستا تيك 3 31 KTM 20

+0.414

1:30.906

 0.046 180.344 335
8 Australia ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 KTM 22

+0.507

1:30.999

 0.093 180.160 333
9 Japan ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 Honda 21

+0.530

1:31.022

 0.023 180.114 329
10 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 20

+0.648

1:31.140

 0.118 179.881 330
11 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 19

+0.655

1:31.147

 0.007 179.867 331
12 Italy ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 Ducati 19

+0.679

1:31.171

 0.024 179.820 333
13 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 19

+0.680

1:31.172

 0.001 179.818 328
14 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 21

+0.694

1:31.186

 0.014 179.790 330
15 Spain م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 Aprilia 18

+0.707

1:31.199

 0.013 179.765 329
16 France ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 20

+0.757

1:31.249

 0.050 179.666 329
17 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 17

+0.900

1:31.392

 0.143 179.385 330
18 Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 18

+0.928

1:31.420

 0.028 179.330 328
19 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 20

+1.021

1:31.513

 0.093 179.148 331
20 Spain ا. فيرنانديز تيك 3 37 KTM 19

+1.051

1:31.543

 0.030 179.089 331
21 Spain أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 Aprilia 4

+1.509

1:32.001

 0.458 178.198 330
22 Italy ل. سافادوري فريق تراك هوس 32 Aprilia 16

+2.088

1:32.580

 0.579 177.083 323
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