موتو جي بي: بيزيكي يتقدّم على مارتن وبانيايا في التجارب الحرّة الأولى في تايلاند

سجّل درّاج فريق "في.آر46" الزمن الأسرع في الحصّة الافتتاحيّة صباح اليوم الجمعة.

إذ حقّق الإيطالي 1:30.492 دقيقة ليتقدّم على المتنافسين على اللقب خورخي مارتن من فريق براماك وفرانشيسكو بانيايا درّاج الفريق المصنعيّ لدوكاتي.

وفصلت 0.162 ثانية بني مارتن وبانيايا، بينما كان الإسباني والفائز بجائزة أستراليا الكبرى مارك ماركيز رابعًا أمام شقيقه وزميله في فريق غريسيني أليكس.

أمّا أفضل الدرّاجين من خارج أسطول دوكاتي فقد كان الإسباني الشاب بيدرو أكوستا الذي حلّ سادسًا لصالح فريق تيك 3، وذلك بعد تقدّمه على إينيا باستيانيني.

وعرفت الحصّة تعرّض أليكس إسبارغارو لحادثٍ قويٍ على متن درّاجته أبريليا في المنعطف الـ 12 الأخير من الحلبة.

وعلى إثر زيارته للمركز الطبي، أشارت إدارة السباق إلى أنّ الإسباني "لم يتعرّض إلى أيّة إصابات سريريّة كبرى"، وأنّه "تعرّض لصدمة طفيفة فقط".