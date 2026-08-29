موتو جي بي: بيزيكي يتفوق على مارك ماركيز ويحقق قطب الانطلاق الأول في أراغون

قاتل ماركو بيزيكي رغم الألم ليحقق قطب الانطلاق الأول لجائزة أراغون الكبرى للدراجات النارية، متفوقاً على منافسه في دوكاتي مارك ماركيز بفارق يقل بقليل عن عُشر الثانية.

وكان درّاج أبريليا المصنعي الوحيد الذي كسر حاجز الدقيقة و46 ثانية في التجارب التأهيلية، بعدما سجل لفتين كانتا كافيتين لمنحه قطب الانطلاق الأول، رغم أنه لا يزال يفتقر إلى الجاهزية البدنية الكاملة بعد حادث عنيف تعرض له في جائزة ألمانيا الكبرى في يوليو.

واضطر بطل العالم الحالي مارك ماركيز، الذي حقق رقماً قياسياً بالفوز سبع مرات في حلبة موتورلاند أراغون ضمن فئة موتو جي بي، إلى الاكتفاء بالمركز الثاني بعدما ارتكب خطأ في لفته الأخيرة، فيما تأهل شقيقه الأصغر أليكس ماركيز ثالثاً.

ومع بداية الحصة التي استمرت 15 دقيقة، وصل مارك ماركيز إلى سرعته سريعاً، مسجلاً زمناً بلغ دقيقة و45.136 ثانية ليمحو بفارق كبير الرقم القياسي للحلبة الذي كان بيزيكي قد سجله في التجارب الحرة.

لكن الأزمنة واصلت الانخفاض مع تقدم الحصة، وانتزع بيزيكي الصدارة بعد دقائق قليلة بفضل لفة مذهلة بلغ زمنها دقيقة و44.984 ثانية.

وانضم أليكس ماركيز إلى المنافسة بعد ذلك بوقت قصير، بعدما سجل ثالث أسرع زمن على متن دراجة غريسيني، ليهيئ الأجواء لمعركة مثيرة قبل المحاولات التأهيلية الأخيرة.

لكن مع انتقال الدرّاجين إلى مجموعة جديدة من الإطارات، واصلت أبريليا الحفاظ على أفضلية، ما ترك درّاجي دوكاتي يتنافسون على المراكز المتبقية في الصف الأول.

وحقق مارك ماركيز تحسناً طفيفاً في لفته السريعة الأولى ليقلص الفارق مع بيزيكي، لكن الأخير سجل زمناً بلغ دقيقة و44.962 ثانية ليوسع أفضليته في الصدارة أكثر.

وكان مارك ماركيز متأخراً بفارق 0.013 ثانية فقط عن بيزيكي في محاولته الأخيرة، لكن خطأ أثناء دخوله المنعطف 14 أفسد لفته، ما أجبره على العودة إلى ممر الصيانة.

ونتيجة لذلك، حقق بيزيكي أول قطب انطلاق أول له منذ جائزة إيطاليا الكبرى في مايو، مواصلاً المستوى القوي الذي أظهره عند عودته من الإصابة في سيلفرستون في وقت سابق من هذا الشهر.

وأنهى مارك ماركيز التجارب التأهيلية متأخراً بفارق 0.089 ثانية فقط في المركز الثاني، فيما جاء شقيقه، درّاج غريسيني، خلفه بفارق عُشرين إضافيين في المركز الثالث.

واحتل راؤول فرنانديز، الفائز بجائزة بريطانيا الكبرى، المركز الرابع على متن دراجة أبريليا التابعة لفريق تراكتهاوس، متفوقاً على زميله في الفريق المصنعي خورخي مارتن، الذي ارتقى إلى المركز الخامس في النهاية بعدما فشل في تسجيل زمن تنافسي خلال محاولته الأولى.

وحافظ بيدرو أكوستا درّاج كيه تي إم على المركز السادس رغم تعرضه لحادث في المنعطف الثامن قبل 90 ثانية فقط من نهاية الحصة.

وفي المراكز التالية، تأهل فابيو دي جيانانتونيو في المركز السابع لصالح في آر 46، فيما اجتاز درّاج دوكاتي المصنعي فرانشيسكو بانيايا القسم الأول من التجارب التأهيلية ليحتل المركز الثامن على شبكة الانطلاق.

وتواصلت عودة يوهان زاركو المثيرة، بعدما سجل تاسع أسرع زمن في التجارب التأهيلية، متفوقاً على زميله في فريق إل سي آر ديوغو موريرا، الذي اضطر إلى الانتقال إلى دراجته الثانية بعدما تعرض لحادث بدراجته الأساسية خلال القسم الأول من التجارب التأهيلية.

وسينضم موريرا إلى دراجَي دوكاتي في الصف الرابع من شبكة الانطلاق، فيرمين ألديغير على متن دراجة غريسيني وفرانكو موربيديللي على متن دراجة في آر 46.