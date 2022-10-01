موتو جي بي: بيزيكي يتفوّق على مارتن بـ 0.021 ثانية ويُحرز قطب الانطلاق الأوّل في بوريرام
أحرز ماركو بيزيكي قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في الموتو جي بي بعد أن تفوّق على خورخي مارتن بـ 0.021 ثانية ضمن جائزة تايلاند الكبرى.
سطعت الشمس بقوّة هذا اليوم، وكانت الأجواء ملائمة لتحقيق أزمنة سريعة في التصفيات.
ونجح مارك ماركيز في العبور إلى القسم الثاني بعد أن كان الأسرع في القسم الأوّل بـ 1:30.0 دقيقة.
وتواصل تحسّن الأزمنة مع انطلاق مجريات القسم الثاني الحاسم، وأصبح خورخي مارتن ويوهان زاركو أوّل من يكسران عتبة الـ 90 ثانية.
واشتعلت المنافسة بعد ذلك عبر لفّات صاروخيّة من درّاجي دوكاتي، وتمكّن فرانشيسكو بانيايا من تسجيل 1:29.775 دقيقة قبل دقيقتين على النهاية.
في الأثناء ارتكب كوارتارارو وزاركو أخطاء في تلك المرحلة، ما جعل اللفّة الأخيرة لكلٍ منهما حرجة.
لكنّ مارتن لفت الأنظار عندما انتزع مارتن الصدارة في لفّته ما قبل الأخيرة، لكنّ ماركو بيزيكي تفوّق عليه بـ 0.021 ثانية بعد أن سجّل 1:29.671 دقيقة.
وضمن بانيايا انطلاقه من المركز الثالث على الصفّ الأوّل، بينما انتهى المطاف بكوارتارارو رابعًا على رأس الصفّ الثاني بعد أن حسّن زمنه قليلًا في اللفّة الأخيرة.
وسيتواجد زاركو في المركز الخامس أمام إنيا باستيانيني وجاك ميلر الذي بقي حبيس المرآب في الدقائق الأخيرة بسبب ما بدت مشاكل تقنيّة.
أمّا ماركيز فقد كان في طريقه لتقديم زمنٍ أفضل في محاولته الأخيرة، لكنّه كاد أن يسقط مجدّدًا في المنعطف الأخير واكتفى بالمركز الثامن أمام لوكا ماريني، في حين أكمل أليكس رينز ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة القسم الثاني:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|72
|ماركو بيزيتشي
|دوكاتي
|7
|1:29.671
|182.828
|2
|89
|خورخي مارتن
|دوكاتي
|8
|1:29.692
|0.021
|0.021
|182.785
|3
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|8
|1:29.775
|0.104
|0.083
|182.616
|4
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|8
|1:29.909
|0.238
|0.134
|182.344
|5
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|7
|1:29.963
|0.292
|0.054
|182.234
|6
|23
|إنيا باستيانيني
|دوكاتي
|8
|1:29.988
|0.317
|0.025
|182.184
|7
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|5
|1:30.106
|0.435
|0.118
|181.945
|8
|93
|مارك ماركيز
|هوندا
|6
|1:30.133
|0.462
|0.027
|181.891
|9
|10
|لوكا ماريني
|دوكاتي
|9
|1:30.214
|0.543
|0.081
|181.727
|10
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|8
|1:30.337
|0.666
|0.123
|181.480
|11
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|4
|1:30.485
|0.814
|0.148
|181.183
|12
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|5
|1:30.542
|0.871
|0.057
|181.069
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