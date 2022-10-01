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موتو جي بي / جائزة تايلاند الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: بيزيكي يتفوّق على مارتن بـ 0.021 ثانية ويُحرز قطب الانطلاق الأوّل في بوريرام

أحرز ماركو بيزيكي قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في الموتو جي بي بعد أن تفوّق على خورخي مارتن بـ 0.021 ثانية ضمن جائزة تايلاند الكبرى.

موتو جي بي: بيزيكي يتفوّق على مارتن بـ 0.021 ثانية ويُحرز قطب الانطلاق الأوّل في بوريرام

سطعت الشمس بقوّة هذا اليوم، وكانت الأجواء ملائمة لتحقيق أزمنة سريعة في التصفيات.

ونجح مارك ماركيز في العبور إلى القسم الثاني بعد أن كان الأسرع في القسم الأوّل بـ 1:30.0 دقيقة.

وتواصل تحسّن الأزمنة مع انطلاق مجريات القسم الثاني الحاسم، وأصبح خورخي مارتن ويوهان زاركو أوّل من يكسران عتبة الـ 90 ثانية.

واشتعلت المنافسة بعد ذلك عبر لفّات صاروخيّة من درّاجي دوكاتي، وتمكّن فرانشيسكو بانيايا من تسجيل 1:29.775 دقيقة قبل دقيقتين على النهاية.

في الأثناء ارتكب كوارتارارو وزاركو أخطاء في تلك المرحلة، ما جعل اللفّة الأخيرة لكلٍ منهما حرجة.

لكنّ مارتن لفت الأنظار عندما انتزع مارتن الصدارة في لفّته ما قبل الأخيرة، لكنّ ماركو بيزيكي تفوّق عليه بـ 0.021 ثانية بعد أن سجّل 1:29.671 دقيقة.

وضمن بانيايا انطلاقه من المركز الثالث على الصفّ الأوّل، بينما انتهى المطاف بكوارتارارو رابعًا على رأس الصفّ الثاني بعد أن حسّن زمنه قليلًا في اللفّة الأخيرة.

وسيتواجد زاركو في المركز الخامس أمام إنيا باستيانيني وجاك ميلر الذي بقي حبيس المرآب في الدقائق الأخيرة بسبب ما بدت مشاكل تقنيّة.

أمّا ماركيز فقد كان في طريقه لتقديم زمنٍ أفضل في محاولته الأخيرة، لكنّه كاد أن يسقط مجدّدًا في المنعطف الأخير واكتفى بالمركز الثامن أمام لوكا ماريني، في حين أكمل أليكس رينز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة القسم الثاني:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 7 1:29.671     182.828
2 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 8 1:29.692 0.021 0.021 182.785
3 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 8 1:29.775 0.104 0.083 182.616
4 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 8 1:29.909 0.238 0.134 182.344
5 5 France يوهان زاركو دوكاتي 7 1:29.963 0.292 0.054 182.234
6 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 8 1:29.988 0.317 0.025 182.184
7 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 5 1:30.106 0.435 0.118 181.945
8 93 Spain مارك ماركيز هوندا 6 1:30.133 0.462 0.027 181.891
9 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 9 1:30.214 0.543 0.081 181.727
10 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 8 1:30.337 0.666 0.123 181.480
11 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام
 4 1:30.485 0.814 0.148 181.183
12 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 5 1:30.542 0.871 0.057 181.069
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الموتو جي بي تكشف عن روزنامتها المبدئيّة لموسم 2023
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الموتو جي بي تكشف عن روزنامتها المبدئيّة لموسم 2023

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