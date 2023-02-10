السابق / موتو جي بي: كاي تي ام تُطلق درّاجتها الجديدة لموسم 2023
موتو جي بي أخبار

موتو جي بي: بيزيتشي يتصدر اليوم الأول من التجارب الشتوية في سيبانغ

تمكن ماركو بيزيتشي دراج "في آر46 دوكاتي" من تصدّر اليوم الافتتاحي من التجارب الشتوية لموسم 2023 في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بالرغم من تعرضه لحادث، ليتفوق على مافيريك فينياليس دراج أبريليا بفارق 0.130 ثانية.

موتو جي بي: بيزيتشي يتصدر اليوم الأول من التجارب الشتوية في سيبانغ

تواجدت دوكاتي في الصدارة طوال اليوم الأول من التجارب في سيبانغ، حيث سجل بيزيتشي الزمن الأسرع مع دقيقة و58.470 ثانية في اللفة 54 من أصل 55 ضمن برنامجه.

وكان الدراجون قد خرجوا إلى المسار مع نهاية الساعة الأولى من التجارب التي انطلقت في العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، إذ كان فرانشيسكو بانيايا حامل اللقب أول من تقدم إلى الصدارة لصالح دوكاتي مع دقيقتين و0.177 ثانية.

قبل أن يُطيح به خورخي مارتين دراج براماك ريسينغ مع نهاية الساعة الثانية مسجلًا دقيقة و58.737 ثانية، حيث ظل ذلك الزمن صامدًا لمعظم اليوم، بينما عمل الدراجون على برامج الاختبارات لديهم.

وقبل حوالي ساعة من نهاية اليوم، تقدم إينيا باستيانيني المنتقل إلى صفوف فريق دوكاتي المصنعي ليسجل الزمن الأسرع مع دقيقة و58.732 ثانية.

لكن ذلك لم يكن كافيًا ليبقى على قمة جدول الأزمنة حتى النهاية، حيث أتى بيزيتشي - الذي تعرض لحادث صغير خلال اليوم - لينتزع الصدارة مع دقيقة و58.470 ثانية قبل 10 دقائق من النهاية.

في المقابل، أكمل فينياليس اليوم بفارق 0.130 ثانية خلف بيزيتشي، حيث أبدى سروره من المرونة المتحسنة لدراجته أبريليا "آر.اس-جي بي".

المركز الثالث كان من نصيب باستيانيني أمام مارتين، فيما أكمل بانيايا ترتيب الخمسة الأوائل أمام أليكس إسبارغارو على متن دراجة أبريليا الثانية.

يوهان زاركو حلّ سابعًا على متن دراجة براماك دوكاتي الثانية أمام ثنائي غريزيني فابيو دي غيانانطونيو وأليكس ماركيز.

هذا وقاد فرانكو موربيديللي جهود ياماها في اليوم الأول من التجارب في المركز العاشر متقدمًا على زميله فابيو كوارتارارو بفارق 0.082 ثانية.

بينما حل مارك ماركيز في المركز الـ 12 بفارق 0.954 ثانية عن الصدارة على متن أولى دراجات هوندا.

نتيجة اليوم الأول من التجارب الشتوية:

المركز  الدراج الدراجة  التوقيت  الفارق  عدد اللفات
ماركو بيزيتشي دوكاتي 1'58.470   55
مافيريك فينياليس أبريليا 1'58.600 0.130 67
إينيا باستيانيني دوكاتي 1'58.732 0.262 54
خورخي مارتين دوكاتي 1'58.737 0.267 67
فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 1'58.857 0.387 58
أليكس إسبارغارو أبريليا 1'58.941 0.471 49
يوهان زاركو دوكاتي 1'58.966 0.496 56
فابيو دي غيانانطونيو دوكاتي 1'59.021 0.551 47
أليكس ماركيز دوكاتي 1'59.036 0.566 53
10  فرانكو موربيديللي ياماها 1'59.118 0.648 59

المشاركات
التعليقات

موتو جي بي: كاي تي ام تُطلق درّاجتها الجديدة لموسم 2023

أحدث الأخبار

سيارة ألفا روميو الجديدة "سي43" تطأ أرض المسار للمرة الأولى في برشلونة

سيارة ألفا روميو الجديدة "سي43" تطأ أرض المسار للمرة الأولى في برشلونة

فورمولا 1

سيارة ألفا روميو الجديدة "سي43" تطأ أرض المسار للمرة الأولى في برشلونة سيارة ألفا روميو الجديدة "سي43" تطأ أرض المسار للمرة الأولى في برشلونة

رالي السويد: تاناك يتقدم بفارق ضئيل أمام برين في القسم الصباحي ليوم الجمعة

رالي السويد: تاناك يتقدم بفارق ضئيل أمام برين في القسم الصباحي ليوم الجمعة

دبليو آر سي

رالي السويد: تاناك يتقدم بفارق ضئيل أمام برين في القسم الصباحي ليوم الجمعة رالي السويد: تاناك يتقدم بفارق ضئيل أمام برين في القسم الصباحي ليوم الجمعة

فيرستابن يوضح حقيقة قبوله المشاركة في الموسم الخامس من "قُد للنجاة" على نتفليكس

فيرستابن يوضح حقيقة قبوله المشاركة في الموسم الخامس من "قُد للنجاة" على نتفليكس

فورمولا 1

فيرستابن يوضح حقيقة قبوله المشاركة في الموسم الخامس من "قُد للنجاة" على نتفليكس فيرستابن يوضح حقيقة قبوله المشاركة في الموسم الخامس من "قُد للنجاة" على نتفليكس

موتو جي بي: بيزيتشي يتصدر اليوم الأول من التجارب الشتوية في سيبانغ

موتو جي بي: بيزيتشي يتصدر اليوم الأول من التجارب الشتوية في سيبانغ

موتو جي بي

موتو جي بي: بيزيتشي يتصدر اليوم الأول من التجارب الشتوية في سيبانغ موتو جي بي: بيزيتشي يتصدر اليوم الأول من التجارب الشتوية في سيبانغ

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.