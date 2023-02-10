موتو جي بي: بيزيتشي يتصدر اليوم الأول من التجارب الشتوية في سيبانغ
تمكن ماركو بيزيتشي دراج "في آر46 دوكاتي" من تصدّر اليوم الافتتاحي من التجارب الشتوية لموسم 2023 في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بالرغم من تعرضه لحادث، ليتفوق على مافيريك فينياليس دراج أبريليا بفارق 0.130 ثانية.
تواجدت دوكاتي في الصدارة طوال اليوم الأول من التجارب في سيبانغ، حيث سجل بيزيتشي الزمن الأسرع مع دقيقة و58.470 ثانية في اللفة 54 من أصل 55 ضمن برنامجه.
وكان الدراجون قد خرجوا إلى المسار مع نهاية الساعة الأولى من التجارب التي انطلقت في العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، إذ كان فرانشيسكو بانيايا حامل اللقب أول من تقدم إلى الصدارة لصالح دوكاتي مع دقيقتين و0.177 ثانية.
قبل أن يُطيح به خورخي مارتين دراج براماك ريسينغ مع نهاية الساعة الثانية مسجلًا دقيقة و58.737 ثانية، حيث ظل ذلك الزمن صامدًا لمعظم اليوم، بينما عمل الدراجون على برامج الاختبارات لديهم.
وقبل حوالي ساعة من نهاية اليوم، تقدم إينيا باستيانيني المنتقل إلى صفوف فريق دوكاتي المصنعي ليسجل الزمن الأسرع مع دقيقة و58.732 ثانية.
لكن ذلك لم يكن كافيًا ليبقى على قمة جدول الأزمنة حتى النهاية، حيث أتى بيزيتشي - الذي تعرض لحادث صغير خلال اليوم - لينتزع الصدارة مع دقيقة و58.470 ثانية قبل 10 دقائق من النهاية.
في المقابل، أكمل فينياليس اليوم بفارق 0.130 ثانية خلف بيزيتشي، حيث أبدى سروره من المرونة المتحسنة لدراجته أبريليا "آر.اس-جي بي".
المركز الثالث كان من نصيب باستيانيني أمام مارتين، فيما أكمل بانيايا ترتيب الخمسة الأوائل أمام أليكس إسبارغارو على متن دراجة أبريليا الثانية.
يوهان زاركو حلّ سابعًا على متن دراجة براماك دوكاتي الثانية أمام ثنائي غريزيني فابيو دي غيانانطونيو وأليكس ماركيز.
هذا وقاد فرانكو موربيديللي جهود ياماها في اليوم الأول من التجارب في المركز العاشر متقدمًا على زميله فابيو كوارتارارو بفارق 0.082 ثانية.
بينما حل مارك ماركيز في المركز الـ 12 بفارق 0.954 ثانية عن الصدارة على متن أولى دراجات هوندا.
نتيجة اليوم الأول من التجارب الشتوية:
|المركز
|الدراج
|الدراجة
|التوقيت
|الفارق
| عدد اللفات
|1
|ماركو بيزيتشي
|دوكاتي
|1'58.470
|55
|2
|مافيريك فينياليس
|أبريليا
|1'58.600
|0.130
|67
|3
|إينيا باستيانيني
|دوكاتي
|1'58.732
|0.262
|54
|4
|خورخي مارتين
|دوكاتي
|1'58.737
|0.267
|67
|5
|فرانشيسكو بانيايا
|دوكاتي
|1'58.857
|0.387
|58
|6
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|1'58.941
|0.471
|49
|7
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|1'58.966
|0.496
|56
|8
|فابيو دي غيانانطونيو
|دوكاتي
|1'59.021
|0.551
|47
|9
|أليكس ماركيز
|دوكاتي
|1'59.036
|0.566
|53
|10
|فرانكو موربيديللي
|ياماها
|1'59.118
|0.648
|59
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موتو جي بي: بيزيتشي يتصدر اليوم الأول من التجارب الشتوية في سيبانغ
موتو جي بي: بيزيتشي يتصدر اليوم الأول من التجارب الشتوية في سيبانغ موتو جي بي: بيزيتشي يتصدر اليوم الأول من التجارب الشتوية في سيبانغ
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