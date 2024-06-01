موتو جي بي: بيدرو أكوستا سينتقل إلى الفريق المصنعي لكاي تي ام لموسم 2025 مكان ميلر

نجح صاحب الـ 20 عامًا بتأمين مقعد ضمن فريق كاي تي ام الأول في الموتو جي بي بعد 6 جولات فقط ضمن موسمه الأول في البطولة، حيث تمكن بالفعل من تسجيل منصتي تتويج ضمن الجوائز الكبرى ونافس مع أبطال من بينهم مارك ماركيز وفرانشيسكو بانيايا.

وتعقيبًا على تلك الخطوة قال أكوستا: "كان من المهم بالنسبة لي أن أواصل الضغط مع كاي تي ام، وأن أرى المشروع بأكمله والقصة حتى الآن، وكيف تقدمت معهم على صعيد السباقات".

وأضاف: "لذلك من الرائع المواصلة معهم في المستقبل، حيث أن العودة إلى الألوان البرتقالية بمثابة العودة إلى منزلي. المقاربة التي يضغطون بها ويحسنون من الأداء خلال الأعوام الأخيرة هي ما دفعني كذلك للبقاء معهم للمواسم المُقبلة".

هذا وقد أثقلت كاي تي ام موهبة أكوستا منذ بداياته في عالم سباقات الجائزة الكبرى، حيث ضمن له الفريق فرصة الصعود إلى الفئة العليا بينما كان ما يزال يسابق في الموتو 3 في 2021.

إذ صعد أخيرًا إلى الموتو جي بي هذا الموسم كحامل لقب الموتو 2، ليقود بجوار أغوستو فيرنانديز ضمن صفوف تيك3 غاس غاس الرديف.

وأثار أكوستا الإعجاب بشكل كبير خلال القسم الأول من هذا الموسم، إذ أصبح أعلى دراجي كاي تي ام تسجيلًا للنقاط، كما وضعته نتائجه في الجولات الست الأولى ضمن مركز سادس قوي في ترتيب الدراجين، بفارق مركزين أمام براد بيندر.

وسيحل أكوستا مكان ميلر الذي يخوض حاليًا موسمه الثاني مع كاي تي ام قادمًا من دوكاتي.

وتعليقًا على ضم أكوستا، صرّح بيت بييرر مدير قسم رياضة السيارات لدى كاي تي ام قائلًا: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن هذا الخبر. إذ أننا متحمسون مثل الجميع بالسرعة التي يظهرها بيدرو على المسار، كما يبدو بأن هذا الفتى يكسب العديد من المشجعين الجدد من حول العالم".

وتابع: "منذ بداياته في كأس ريد بُل موتو جي بي للناشئين ونحن نرى كم هو دراج مميز ويقوم بالأمور على نحوٍ مختلف، مع ذهنية هي الأقوى لشق طريقه. كل ذلك يجعله فريدًا في عالم الموتو جي بي، ويمنحنا الكثير من القوة والطاقة لتكون مسيرته من خلال فرقنا ودراجاتنا. بيدرو لديه مستقبل كبير في الموتو جي بي ونتطلع بالفعل للفصل التالي من مسيرته معنا".