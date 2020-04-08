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موتو جي بي: بيتروناس تود الاحتفاظ بخدمات كوارتارارو في حال تم إلغاء موسم 2020

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موتو جي بي: بيتروناس تود الاحتفاظ بخدمات كوارتارارو في حال تم إلغاء موسم 2020
08-04-2020

كشف رازلان رازالي مدير فريق ياماها بيتروناس في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" أنه سيسعى للاحتفاظ بخدمات فابيو كوارتارارو لموسم 2021 في حال تمّ إلغاء موسم 2020 بسبب انتشار فيروس "كورونا" في أرجاء العالم.

تم تعليق وتأجيل الجولات الثمانية الأولى من موسم 2020 بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم.

وكان من المتوقع أن يترقى كوارتارارو للقيادة مع الفريق المصنعيّ ياماها الموسم المقبل إلى جانب مافيريك فينياليس بعد توقيع عقد لمدة سنتين بداية هذا العام.

لكن، في تصريح لموقع "تي.ام.سي بلوغ.كوم" كش رازالي أنه يتطلع للإبقاء على كوارتارارو للموسم المقبل في حال تم إلغاء الحالي.

فقال: "خضنا نقاشات مع ’دورنا’ (الجهة المنظمة للبطولة) حيال ما سيحصل في حال عدم إقامة موسم في 2020".

وأكمل: "لذا، في حال لم تتم إقامة الموسم، فإننا نود مواصلة موسم 2021 وكأنه 2020 مع نفس الاتفاقيات والعقود. ذلك أمر نوده ونسعى إليه، لأننا حظينا بدراجة جيدة ودراج جيد الموسم الماضي، ونودّ الفوز".

وتابع: "فوز واحد أو اثنان على الأقل. لكن نظرياً، يمكننا المنافسة على الفوز باللقب".

وأضاف: "أتوقع أن يحافظ الجميع على التزاماتهم وعقودهم في 2021 (في حال لم يكن هناك موسم في 2020)".

من جهته، علق ماسيمو ميريغالي مدير فريق ياماها على تصريحات رازالي في حدث مع قناة "سكاي إيطاليا".

فقال: "لقد قرأت تعليقاته. لا أود القول بأنها عديمة المعنى تماماً، لكن حتى في حال انتهى موسم 2020 بهذه الطريقة (من دون سباقات)، فسيبدأ موسم 2021 كما كان مخططاً له".

وحين سُئِل إن كان يعني بذلك عقد كوارتارارو، أجاب: "تماماً".

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