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موتو جي بي: بيتروناس تنفي تشكيلة الأحلام روسي/لورينزو لموسم 2021

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موتو جي بي: بيتروناس تنفي تشكيلة الأحلام روسي/لورينزو لموسم 2021
04-05-2020

أكدت بيتروناس ياماها أن تشكيلة النجمَين فالنتينو روسي وخورخي لورينزو لموسم 2021 من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، باتت الآن بعيدة عن التحقيق، إذ سيحتفظ الفريق بخدمات فرانكو موربيديللي.

خسر روسي بطل العالم سبع مرات مقعده لدى فريق ياماها المصنعيّ لصالح فابيو كوارتارارو في الموسم المقبل، لكنه وُعِد بدعم مصنعيّ كامل لدى "أس.آر.تي" في حال قرر المواصلة.

وكان روسي قد اعترف أن تداعيات تأثيرات الأزمة العالمية الحالية بسبب فيروس "كورونا"، قد أدى لتأجيل قراره حيال مستقبله، لكنه أشار بشدة إلى أنه يودّ مواصلة مسيرته في الفترة الحالية.

بالمقابل، تمّ ربط لورينزو بطل العالم ثلاث مرات والذي يشغل دور سائق التجارب الرسمي لدى ياماها حالياً، بعودة كاملة في 2021 مع "أس.آر.تي"، بالرغم من نفي الطرفين لذلك.

وكشف رازلان رازالي مدير "أس.آر.تي" لموقعنا "موتورسبورت.كوم" أن هذه الاحتمالية باتت بعيدة الآن، حيث يودّ تجديد عقد موربيديللي بطل موتو 2 لعام 2017.

فقال: "لتعزيز الاستقرار الموجود في الفريق، أعتقد أنه من المهم الحفاظ على فرانكو".

وأكمل: "هناك احتمال لإكمال عقد التجديد قبل السباق الأول".

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وأشار رازالي إلى أنّ خسارة كوارتارارو لصالح ياماها، تجعل من اعتماد تشكيلة جديدة تماماً "مغامرة كبيرة للغاية".

فقال: "هذا الموسم غير نموذجي على الإطلاق خاصة فيما يتعلق بخيارات تشكيلة الموسم المقبل، لأنه من الضروري اتخاذ القرارات قبل أن يخرج الدراجون إلى الحلبة".

وتابع: "اعتماد تشكيلة جديدة تماماً للموسم المقبل، قد يكون مغامرة كبيرة للغاية. لذا نحن نفضل الإبقاء على دراج نعلمه جيداً. ومن هنا تأتي فكرة الاحتفاظ بخدمات فرانكي".

وأنهى موربيديللي موسم 2019 بالمركز العاشر ضمن ترتيب الدراجين، مع المركز الخامس (ثلاث مرات) كأفضل نتائجه.

وحتى الآن لم يتم تأكيد عقود 2021 إلا مع فرق ياماها (مافيريك فينياليس وكوارتارارو)، هوندا (مارك ماركيز)، سوزوكي (أليكس رينز وجوان مير) وأفينتيا (تيتو راباط).

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