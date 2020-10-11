موتو جي بي: بيتروشي يفوز بالسباق الدرامي الماطر في فرنسا

أمطار غزيرة قبل لحظات من موعد انطلاق السباق أجبرت المراقبين على تأجيله لفترة وجيزة، قُبيل تصنيف السباق ماطرًا للمرة الأولى منذ جائزة فالنسيا الكبرى في 2018، ما كان يعني أنّ بمقدور الدرّاجين تبديل درّاجتهم في أيّ وقت.

وقد حافظ كال كراتشلو درّاج "ال سي آر" على الصدارة لفترة قصيرة بعد الانطلاقة، قبل أن يتقدم عليه جاك ميلر درّاج براماك بالتوجّه إلى المنعطف الثالث.

فيما أجبر حادث لفالنتينو روسي زميله في صفوف ياماها مافيريك فينياليس، ومير وأليكس إسبارغارو على تفاديه عبر مسار مختلف من المنعطف المزدوج، ليتراجع الأخيران خارج مراكز النقاط.

ووسط هذه الفوضى، تقدّم أندريا دوفيزيوزو وبيتروشي خلف ميلر، بينما تواجد كوارتارارو في المركز الرابع، لكنّه سرعان ما عانى من ضغط القادمين خلفه.

وقد نجح بيتروشي في إيجاد سبيل لتجاوز ميلر في نهاية اللفة الأولى، بينما لحق به دوفيزيوزو,

وسرعان ما نجح ثلاثي دوكاتي في بناء فارق في الأمام متقدمين على البقية الذي كان في صدارتهم أليكس رينز الذي نجح بالتقدم إلى المركز الرابع منطلقًا من المركز الـ 16 بحلول اللفة الرابعة.

وفي اللفة الـ 15، نجح دراج سوزوكي من التقدم على ميلر قبل أن يعود الأول لاستعادة مركزه.

وبعد ذلك بثلاث لفات، نجح دوفيزيوزو بالتقدم إلى الصدارة، لكنه واجه هجومًا ضاريًا من غريمه الذي سرعان ما استعاد زمام الأمور وترك الإيطالي لبراثن رينز الذي انتهز الفرص لاقتناص المركز الثاني.

وبلغت الدراما أوجها عندها توقفت درّاجة ميلر ولحقها سقوط لرينز من مركز الوصافة في اللفة التالية، ليمنح ذلك الفرصة لماركيز بالتقدم وتجاوز دوفيزيوزو إلى المركز الثاني.

فيما حافظ بيتروشي على صدارته ليسجّل فوزه الثاني في البطولة، ليكون سابع درّاج مختلف يحقق الانتصار هذا الموسم.

بول إسبارغارو أكمل مراكز منصة التتويج، بينما اكتفى دوفيزيوزو بالمركز الرابع.

خامسًا حلّ يوهان زاركو أمام ميغيل أوليفيرا، تاكاكي ناكاغامي وستيفان برادل.

وقد أكمل كوارتارارو وفينياليس ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: