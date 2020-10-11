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موتو جي بي / جائزة فرنسا الكبرى / تقرير السباق

موتو جي بي: بيتروشي يفوز بالسباق الدرامي الماطر في فرنسا

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موتو جي بي: بيتروشي يفوز بالسباق الدرامي الماطر في فرنسا

حقق دانيلو بيتروشي فوزًا مثيرًا بالسباق الدرامي الماطر ضمن جائزة فرنسا الكبرى في الموتو جي بي، متفوقًا على ناشئ هوندا أليكس ماركيز، بينما عانى المتنافسان على اللقب فابيو كوارتارارو وجوان مير.

أمطار غزيرة قبل لحظات من موعد انطلاق السباق أجبرت المراقبين على تأجيله لفترة وجيزة، قُبيل تصنيف السباق ماطرًا للمرة الأولى منذ جائزة فالنسيا الكبرى في 2018، ما كان يعني أنّ بمقدور الدرّاجين تبديل درّاجتهم في أيّ وقت.

وقد حافظ كال كراتشلو درّاج "ال سي آر" على الصدارة لفترة قصيرة بعد الانطلاقة، قبل أن يتقدم عليه جاك ميلر درّاج براماك بالتوجّه إلى المنعطف الثالث.

فيما أجبر حادث لفالنتينو روسي زميله في صفوف ياماها مافيريك فينياليس، ومير وأليكس إسبارغارو على تفاديه عبر مسار مختلف من المنعطف المزدوج، ليتراجع الأخيران خارج مراكز النقاط.

ووسط هذه الفوضى، تقدّم أندريا دوفيزيوزو وبيتروشي خلف ميلر، بينما تواجد كوارتارارو في المركز الرابع، لكنّه سرعان ما عانى من ضغط القادمين خلفه.

وقد نجح بيتروشي في إيجاد سبيل لتجاوز ميلر في نهاية اللفة الأولى، بينما لحق به دوفيزيوزو,

وسرعان ما نجح ثلاثي دوكاتي في بناء فارق في الأمام متقدمين على البقية الذي كان في صدارتهم أليكس رينز الذي نجح بالتقدم إلى المركز الرابع منطلقًا من المركز الـ 16 بحلول اللفة الرابعة.

وفي اللفة الـ 15، نجح دراج سوزوكي من التقدم على ميلر قبل أن يعود الأول لاستعادة مركزه.

وبعد ذلك بثلاث لفات، نجح دوفيزيوزو بالتقدم إلى الصدارة، لكنه واجه هجومًا ضاريًا من غريمه الذي سرعان ما استعاد زمام الأمور وترك الإيطالي لبراثن رينز الذي انتهز الفرص لاقتناص المركز الثاني.

وبلغت الدراما أوجها عندها توقفت درّاجة ميلر ولحقها سقوط لرينز من مركز الوصافة في اللفة التالية، ليمنح ذلك الفرصة لماركيز بالتقدم وتجاوز دوفيزيوزو إلى المركز الثاني.

فيما حافظ بيتروشي على صدارته ليسجّل فوزه الثاني في البطولة، ليكون سابع درّاج مختلف يحقق الانتصار هذا الموسم.

بول إسبارغارو أكمل مراكز منصة التتويج، بينما اكتفى دوفيزيوزو بالمركز الرابع.

خامسًا حلّ يوهان زاركو أمام ميغيل أوليفيرا، تاكاكي ناكاغامي وستيفان برادل.

وقد أكمل كوارتارارو وفينياليس ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1   9 Italy دانيلو بيتروشي 26 45:54.736  
2   73 Spain أليكس ماركيز 26 45:56.009 1.273
3   44 Spain بول إسبارغارو 26 45:56.447 1.711
4   4 Italy أندريا دوفيزيوزو 26 45:58.647 3.911
5   5 France يوهان زاركو 26 45:59.046 4.310
6   88 Portugal ميغيل أوليفيرا 26 45:59.202 4.466
7   30 Japan تاكاكي ناكاغامي 26 46:00.657 5.921
8   6 Germany ستيفان برادل 26 46:10.333 15.597
9   20 France فابيو كوارتارارو 26 46:11.423 16.687
10   12 Spain مافيريك فينياليس 26 46:11.631 16.895
11   36 Spain جوان مير 26 46:11.716 16.980
12   33 South Africa براد بيندر 26 46:22.057 27.321
13   63 Italy فرانشيسكو بانيايا 26 46:28.087 33.351
14   41 Spain أليكس إسبارغارو 26 46:33.912 39.176
15   27 Spain إيكر ليكونا 26 46:45.823 51.087
  dnf 42 Spain أليكس رينز 26 47:08.926 1:14.190
  dnf 43 Australia جاك ميلر 19 34:05.262 7 Laps
  dnf 21 Italy فرانكو موربيديلي 18 33:02.733 8 Laps
  dnf 35 United Kingdom كال كراتشلو 17 30:15.420 9 Laps
  dnf 53 Spain تيتو راباط 14 26:18.935 12 Laps
  dnf 38 United Kingdom برادلي سميث 8 14:30.672 18 Laps
  dnf 46 Italy فالنتينو روسي 0    
كوارتارارو: نتيجة مير الضعيفة في التصفيات لن تُحدّد استراتيجيّة سباقي

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