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موتو جي بي / تجارب قطر / تقرير الإختبارات

موتو جي بي: بيتروشي يتصدّر اليوم الأخير بالرغم من الرياح في قطر

تصدّر دانيلو بيتروشي درّاج تيك3 "كاي تي ام" اليوم الختاميّ من تجارب الموتو جي بي في قطر الذي أثّرت عليه الرياح العاتية.

موتو جي بي: بيتروشي يتصدّر اليوم الأخير بالرغم من الرياح في قطر

عرفت حلبة لوسيل القطريّة رياحًا عاتية والكثير من الرمال خلال اليوم الأخير، وهو ما دفع الجميع إلى عدم تسجيل أيّ زمنٍ خلال الساعة الأولى.

ولم يتحسّن الوضع كثيرًا في الساعات التالية، ليقتصر الأمر على خمسة درّاجين دخلوا الحلبة فقط على مدار اليوم بأكمله.

وذهبت الصدارة إلى بيتروشي بتوقيت وقدره دقيقة واحدة و58.157 ثانية.

وتقدّم الإيطاليّ على ستيفان برادل درّاج التجارب الخاص بهوندا بأكثر من ثانية، بينما ذهب المركز الثالث إلى تاكاكي ناكاغامي.

أمّا براد بيندر فقد حلّ رابعًا أمام بول إسبارغارو الذي أكمل ترتيب الخمسة الأوائل.

وسيتعيّن على بادوك الموتو جي بي البقاء في قطر خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وعلى الجميع الإيفاء بقيود بروتوكولات كورونا الصارمة.

ترتيب الحصّة:

 الترتيب  الرقم الدرّاج الدرّاجة  التوقيت  الفارق  عدد اللفّات
9 دانيلو بيتروشي كاي تي ام
 1:58.157   9
6 ستيفان برادل هوندا 1:59.432 1.275 3
30 تاكاكي ناكاغامي هوندا 1:59.814 1.657 12
33 براد بيندر كاي تي ام
 2:01.141 2.984 9
44 بول إسبارغارو هوندا 2:01.303 3.146 8

 

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قطر ستُوفّر لقاحات لبادوك الموتو جي بي

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