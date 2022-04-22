موتو جي بي: بول اسبارغارو يهيمن على التجارب الحرة الثانية في البرتغال

هطلت الأمطار وتوقفت على الحلبة، حيث اشتدت مع الوصول للدقيقة الـ 15 من عمر الحصة.

وصعّبت هذه الظروف من مهمة الدراجين، حيث تعرض دراج دوكاتي لحادثة بعد ثوانٍ من تسجيله أسرع الأزمنة حينها.

وخرج بانيايا من الحادثة سليماً بالرغم من سقوطه على الحصى، حيث تم التأكيد لاحقاً أنه سيتكلم في المسألة ضمن اجتماع لجنة السلامة، نظراً لأنها مسألة بُحثت سابقاً.

لاحقاً، تقدم اسبارغارو إلى المركز الأول مع دقيقة و50.984 ثانية ومن ثم حسّنه لاحقاً بفارق ثانية تقريباً أمام مارك ماركيز.

ونجح الأخير بتحسين زمنه لكنه بقي متأخراً بستة أعشار الثانية.

ومع بقاء نصف ساعة على نهاية الحصة، هطلت الأمطار بغزارة ما منع الدراجين من الخروج.

دراج واحد كان يتجه للاقتراب من زمن اسبارغارو، هو ماركو بيزيتشي.

لكنه تعرض لحادثة كذلك، إلا أنه خرج منها سليماً ونجح بالعودة إلى الحصة على متن دراجة ثانية. لكنه حقق المركز 16.

يوهان زاركو دراج براماك بدوره تعرض لحادثة في المنعطف الثاني كذلك. ومع حسم هوندا لأول مركزين، حقق أندريا دوفيزيوزو المركز الثالث لصالح ار ان اف.

بينما أكمل بانيايا وخورخي مارتين ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

أليكس ماركيز واصل تقديم وتيرة قوية، ليحتل سادس أسرع الأزمنة أمام فرانكو موربيديللي ومافيريك فينياليس.

بينما أكمل تاكاكي ناكاغامي، إضافة إلى البطل المحلي ميغيل أوليفيرا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الثانية: