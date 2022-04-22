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موتو جي بي / جائزة البرتغال الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: بول اسبارغارو يهيمن على التجارب الحرة الثانية في البرتغال

سيطر بول اسبارغارو على مجريات التجارب الحرة الثانية لجولة البرتغال في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، متقدماً ثنائية هوندا أمام زميله مارك ماركيز بينما تعرض فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي لحادثة.

موتو جي بي: بول اسبارغارو يهيمن على التجارب الحرة الثانية في البرتغال

هطلت الأمطار وتوقفت على الحلبة، حيث اشتدت مع الوصول للدقيقة الـ 15 من عمر الحصة.

وصعّبت هذه الظروف من مهمة الدراجين، حيث تعرض دراج دوكاتي لحادثة بعد ثوانٍ من تسجيله أسرع الأزمنة حينها.

وخرج بانيايا من الحادثة سليماً بالرغم من سقوطه على الحصى، حيث تم التأكيد لاحقاً أنه سيتكلم في المسألة ضمن اجتماع لجنة السلامة، نظراً لأنها مسألة بُحثت سابقاً.

لاحقاً، تقدم اسبارغارو إلى المركز الأول مع دقيقة و50.984 ثانية ومن ثم حسّنه لاحقاً بفارق ثانية تقريباً أمام مارك ماركيز.

ونجح الأخير بتحسين زمنه لكنه بقي متأخراً بستة أعشار الثانية.

ومع بقاء نصف ساعة على نهاية الحصة، هطلت الأمطار بغزارة ما منع الدراجين من الخروج. 

دراج واحد كان يتجه للاقتراب من زمن اسبارغارو، هو ماركو بيزيتشي.

لكنه تعرض لحادثة كذلك، إلا أنه خرج منها سليماً ونجح بالعودة إلى الحصة على متن دراجة ثانية. لكنه حقق المركز 16.

يوهان زاركو دراج براماك بدوره تعرض لحادثة في المنعطف الثاني كذلك. ومع حسم هوندا لأول مركزين، حقق أندريا دوفيزيوزو المركز الثالث لصالح ار ان اف.

بينما أكمل بانيايا وخورخي مارتين ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

أليكس ماركيز واصل تقديم وتيرة قوية، ليحتل سادس أسرع الأزمنة أمام فرانكو موربيديللي ومافيريك فينياليس.

بينما أكمل تاكاكي ناكاغامي، إضافة إلى البطل المحلي ميغيل أوليفيرا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الثانية:

المركز الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق
1 Spain بول إسبارغارو
Honda 8 1:50.707
2 Spain مارك ماركيز
Honda 8 1:51.318 0.611
3 Italy أندريا دوفيزيوزو
Yamaha 16 1:51.756 1.049
4 Italy فرانشيسكو بانيايا
Ducati 8 1:51.789 1.082
5 Spain خورخي مارتن
Ducati 8 1:51.794 1.087
6 Spain أليكس ماركيز
Honda 17 1:51.874 1.167
7 Italy فرانكو موربيديلي
Yamaha 11 1:51.911 1.204
8 Spain مافيريك فينياليس
Aprilia 9 1:51.925 1.218
9 Japan تاكاكي ناكاغامي
Honda 16 1:52.046 1.339
10 Portugal ميغيل أوليفيرا
KTM 20 1:52.100 1.393
11 Spain جوان مير
Suzuki 9 1:52.306 1.599
12 France يوهان زاركو
Ducati 11 1:52.320 1.613
13 France فابيو كوارتارارو
Yamaha 10 1:52.534 1.827
14 Italy إنيا باستيانيني
Ducati 12 1:52.582 1.875
15 Australia ريمي غاردنر
KTM 15 1:52.965 2.258
16 Italy ماركو بيزيتشي
Ducati 11 1:53.003 2.296
17 Australia جاك ميلر
Ducati 12 1:53.103 2.396
18 Spain أليكس إسبارغارو
Aprilia 10 1:53.302 2.595
19 South Africa براد بيندر
KTM 17 1:53.527 2.820
20 Spain أليكس رينز
Suzuki 15 1:54.327 3.620
21 South Africa دارين بيندر
Yamaha 16 1:54.385 3.678
22 Italy لورينزو سافادوري
Aprilia 10 1:54.876 4.169
23 Italy فابيو دي جيانانتونيو
Ducati 15 1:55.571 4.864
24 Spain راؤول فيرنانديز
KTM 9
25 Italy لوكا ماريني
Ducati 7
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ماركيز في صدارة التجارب الحرّة الأولى الممطرة في بورتيماو
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