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موتو جي بي / جائزة أوروبا الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: بول إسبارغارو يتفوّق على رينز وينطلق أوّلًا في جائزة أوروبا الكبرى

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موتو جي بي: بول إسبارغارو يتفوّق على رينز وينطلق أوّلًا في جائزة أوروبا الكبرى
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سينطلق الإسباني بول إسبارغارو من قطب الانطلاق الأوّل لجائزة أوروبا الكبرى للموتو جي بي على متن درّاجته كاي تي ام بعد أن تفوّق على أليكس رينز درّاج سوزوكي بفارق 0.041 ضمن تصفيات على حلبة فالنسيا المبلّلة.

بدأ القسم الأوّل من التصفيات على حلبة مبلّلة في مناطقة كثيرة منها، وهو ما كان يعني تحسّن الأزمنة بشكلٍ شبه متواصل.

وبدأ خطٌ جافٌ بالظهور في الكثير من المناطق، لكنّه لم يكن كافيًا للانتقال إلى إطارات ملساء خاصة في ظلّ بقاء بعض المنعطفات مبتلّة بالكامل، إلى جانب الخطّ المستقيم.

ونجح ميغيلي أوليفيرا في العبور إلى القسم الثاني لصالح كاي تي ام رفقة يوهان زاركو، في الوقت الذي سينطلق فيه العائد فالنتينو روسي من المركز الـ 18 في سباق الأحد.

وكانت الأزمنة بطيئة في سلسلة اللفّات الأولى، لكنّ الوتيرة باتت أفضل لدى عودة الدرّاجين لسلسلة المحاولات الأخيرة، حيث سجّل تاكاكي ناكاغامي 1:40.530 دقيقة وتقدّم بأريحيّة نسبيّة على أقرب ملاحقيه جاك ميلر.

لكنّ الياباني تعرّض لحادث مع بقاء دقيقتين على النهاية عند المنعطف الأخير.

وتزامن ذلك مع تقدّم أليكس رينز درّاج سوزوكي إلى المركز الأوّل، والتهبت المنافسة أكثر في ظلّ تقاربٍ كبيرٍ بين الدرّاجين، حيث نجح بول إسبارغارو في انتزاع الصدارة لصالح كاي تي ام بتوقيت بلغ دقيقة واحدة و40.434 ثانية.

وفي حين بدا زاركو متّجهًا لانتزاع المركز الأوّل، فإنّه ضيّع بعض الوقت في المقطع الأخير وخسر فرصة المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل.

ولم ينجح رينز في تحسين زمنه في لفّته الأخيرة، ما كان يعني ظفر إسبارغارو بقطب الانطلاق الأوّل.

وتفوّق الإسباني على رينز بفارق 0.041 ثانية، بينما أكمل ناكاغامي ترتيب صفّ الانطلاق الأوّل.

وسيبدأ زاركو سباقه من المركز الرابع أمام ميلر وأليكس إسبارغارو.

أمّا أوليفيريا فسينطلق من المركز الثامن أمام فرانكو موربيديللي الذي كان أفضل درّاج ياماها في المركز الثامن، في ظلّ معاناة واضحة للصانع الياباني نهاية هذا الأسبوع.

وأكمل براد بيندر ترتيب العشرة الأوائل ليضمن تواجد ثلاث درّاجات كاي تي ام في العشرة الأوائل.

موتو جي بي: زاركو الأسرع في التجارب الحرة الثالثة لجائزة أوروبا الكبرى وروسي يعود

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موتو جي بي: زاركو الأسرع في التجارب الحرة الثالثة لجائزة أوروبا الكبرى وروسي يعود
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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة أوروبا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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