موتو جي بي: بول إسبارغارو الأسرع في اليوم الأخير من تجارب مانداليكا وغياب مير بسبب المرض

بعد أن أكمل مجريات الجمعة كالأسرع بين درّاجي هوندا الجديدة، تقدّم بول إسبارغارو إلى الصدارة خلال الساعة الأولى من مجريات الأحد في إندونيسيا بتوقيت وقدره 1:31.060 دقيقة.

وفي ظلّ تركيز أغلب الدرّاجين على محاكاة السباق، بقيت لفّة إسبارغارو قائمة في الساعات السبع التالية من التجارب وضمن بداية هوندا لموسم 2022 بشكلٍ قوي.

وبالنسبة لبطل 2020، فإنّ تحضيراته قبيل جائزة قطر الكبرى الشهر المقبل تأثّرت بشكلٍ كبير نهاية هذا الأسبوع.

وبعد خسارة العديد من أفراد الفريق بسبب التحاليل الإيجابيّة لفيروس كورونا، أُجبر مير على عدم المشاركة في اليوم الأخير في إندونيسيا بعد معاناته من تسمّم غذائي في الصباح.

كما كانت مشاركة راوول فيرنانديز ناشئ تيك3 كاي تي ام محدودة هذا اليوم الأحد بعد تعرّضه لارتجاج في حادث السبت ما تسبّب في مشاكل على صعيد بصره، وهو ما ساهم في سقوطه بعد سبع لفّات فقط من الحصّة الصباحيّة.

وبعد تعرّضه لحادثَين يوم الأحد، أكمل خورخي مارتن درّاج براماك 17 لفّة فقط في اليوم الأخير.

وبتأخّره بـ 0.014 ثانية عن إسبارغارو في اليوم الأخير والجدول المزدوج، تواجد فابيو كوارتارارو حامل اللقب في المركز الثاني.

وبعد تعبيره عن خيبة أمله من افتقار الفريق للتقدّم على درّاجة 2022، قال كوارتارارو أنّ تركيزه منصبٌ على محاولة تحسين أزمنته بعد أن شعر بأنّه متأخّرٌ في هذا الجانب بالمقارنة مع الموسم الماضي.

وأكمل أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا ترتيب الثلاثة الأوائل على بُعد ثلث ثانية عن شقيقه بول، في حين تقدّم فرانكو موربيديللي إلى المركز الرابع على متن درّاجة ياماها الأخرى.

وحلّ فرانشيسكو بانيايا خامسًا كأفضل درّاجي دوكاتي بعد أن ركّز على العمل على محاكاة المسافات الطويلة على إطارات "ميديوم".

وذهب المركز السادس إلى أليكس رينز المشارك الوحيد لصالح سوزوكي هذا اليوم، في حين تواجد مافيريك فينياليس سابعًا أمام يوهان زاركو، بينما أكمل براد بيندر وأليكس ماركيز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة اليوم:

المركز الدرّاج الفريق التوقيت الفريق 1 بول إسبارغارو هوندا 1:31.060 2 فابيو كوارتارارو ياماها 1:31.074 0.014 3 أليكس إسبارغارو أبريليا 1:31.385 0.325 4 فرانكو موربيديللي ياماها 1:31.416 0.356 5 فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 1:31.436 0.376 6 أليكس رينز سوزوكي 1:31.477 0.417 7 مافيريك فينياليس أبريليا 1:31.478 0.418 8 يوهان زاركو براماك 1:31.488 0.428 9 براد بيندر كاي تي ام 1:31.574 0.514 10 أليكس ماركيز ال سي آر 1:31.603 0.543 11 ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 1:31.620 0.56 12 لوكا ماريني في.آر46 1:31.665 0.605 13 تاكاكي ناكاغامي ال سي آر 1:31.687 0.627 14 مارك ماركيز هوندا 1:31.793 0.733 15 جاك ميلر دوكاتي 1:31.870 0.81 16 أندريا دوفيزيوزو آر.ان.اف 1:31.890 0.83 17 ماركو بيزيكي في.آر46 1:31.901 0.841 18 فابيو دي جيانانتونيو غريسيني 1:31.915 0.855 19 إينيا باستيانيني غريسيني 1:32.010 0.95 20 خورخي مارتن براماك 1:32.544 1.484 21 ريمي غاردنر تيك 3 1:32.860 1.8 22 داري بيندر آر.ان.اف 1:33.049 1.989 23 راوول فيرنانديز تيك 3 1:34.896 3.836 - جوان مير سوزوكي - -