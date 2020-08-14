موتو جي بي: بول إسبارغارو الأسرع في التجارب الحرّة الأولى في النمسا

تواجد متصدّر البطولة فابيو كوارتارارو على قمة جدول الأزمنة في وقت مبكّر من الحصّة مع دقيقة و26.282 ثانية، لكن سرعان ما أزاحه إسبارغارو على متن درّاجته "كاي تي ام".

وقد استفاد إسبارغارو من خوضه تجارب على حلبة ريد بُل رينغ خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا رفقة درّاج اختبار الفريق داني بيدروسا، حيث استغلّ معرفته الحديثة نسبيًا بالمسار ليتصدّر معظم الحصة.

إذ حسّن زمنه في محاولته الثانية إلى دقيقة و24.858 ثانية، قبل تحسينه مرّة أخرى إلى دقيقة و24.685 ثانية مع بقاء 21 دقيقة من عمر الحصّة.

وذلك قبل أن يسجّل الإسباني أفضل أزمنته في الحصة والبالغ دقيقة و24.193 ثانية قبل ثلاث دقائق من النهاية متفوقًا على أندريا دوفيزيوزو بفارق 0.044 ثانية.

وبعد تقدمه للمركز الثالث بفارق 0.129 ثانية عن الصدارة، تمّ شطب أفضل أزمنة جوان مير درّاج سوزوكي على إثر تسجيله تحت الأعلام الصفراء، ليتراجع إلى المركز التاسع.

وقد دفع ذلك تاكاكي ناكاغامي إلى المركز الثالث أمام أليكس رينز وفرانكو موربيديللي.

المركز السادس كان من نصيب صاحب منصّة التتويج في برنو يوهان زاركو على متن درّاجة دوكاتي بمواصفات العام الماضي، بينما حلّ ميغيل أوليفيرا بالمركز السابع لصالح "كاي تي ام" أمام جاك ميلر.

وقد أكمل مير وكوارتارارو ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام درّاج ياماها المصنعي مافيريك فينياليس الذيس اكتفى بالمركز الـ 11.

أمّا درّاج ياماها المصنعي الآخر فالنتينو روسي فقد حلّ بالمركز الـ 13 خلف دانيلو بيتروشي.

نتيجة التجارب الحرة الأولى: