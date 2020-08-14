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موتو جي بي / جائزة النمسا الكبرى / تقرير التجارب

موتو جي بي: بول إسبارغارو الأسرع في التجارب الحرّة الأولى في النمسا

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موتو جي بي: بول إسبارغارو الأسرع في التجارب الحرّة الأولى في النمسا
14-08-2020

سجّل بول إسبارغارو الزمن الأسرع في التجارب الحرة الأولى لجائزة النمسا الكبرى في الموتو جي بي ضمن جولة الموطن لفريقه "كاي تي ام"، في الوقت الذي تراجع فيه زميله براد بيندر الفائز بالسباق الماضي إلى المركز الـ 16.

تواجد متصدّر البطولة فابيو كوارتارارو على قمة جدول الأزمنة في وقت مبكّر من الحصّة مع دقيقة و26.282 ثانية، لكن سرعان ما أزاحه إسبارغارو على متن درّاجته "كاي تي ام".

وقد استفاد إسبارغارو من خوضه تجارب على حلبة ريد بُل رينغ خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا رفقة درّاج اختبار الفريق داني بيدروسا، حيث استغلّ معرفته الحديثة نسبيًا بالمسار ليتصدّر معظم الحصة.

إذ حسّن زمنه في محاولته الثانية إلى دقيقة و24.858 ثانية، قبل تحسينه مرّة أخرى إلى دقيقة و24.685 ثانية مع بقاء 21 دقيقة من عمر الحصّة.

وذلك قبل أن يسجّل الإسباني أفضل أزمنته في الحصة والبالغ دقيقة و24.193 ثانية قبل ثلاث دقائق من النهاية متفوقًا على أندريا دوفيزيوزو بفارق 0.044 ثانية.

وبعد تقدمه للمركز الثالث بفارق 0.129 ثانية عن الصدارة، تمّ شطب أفضل أزمنة جوان مير درّاج سوزوكي على إثر تسجيله تحت الأعلام الصفراء، ليتراجع إلى المركز التاسع.

وقد دفع ذلك تاكاكي ناكاغامي إلى المركز الثالث أمام أليكس رينز وفرانكو موربيديللي.

المركز السادس كان من نصيب صاحب منصّة التتويج في برنو يوهان زاركو على متن درّاجة دوكاتي بمواصفات العام الماضي، بينما حلّ ميغيل أوليفيرا بالمركز السابع لصالح "كاي تي ام" أمام جاك ميلر.

وقد أكمل مير وكوارتارارو ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام درّاج ياماها المصنعي مافيريك فينياليس الذيس اكتفى بالمركز الـ 11.

أمّا درّاج ياماها المصنعي الآخر فالنتينو روسي فقد حلّ بالمركز الـ 13 خلف دانيلو بيتروشي.

نتيجة التجارب الحرة الأولى:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 44 Spain بول إسبارغارو 19 1:24.193  
2 4 Italy أندريا دوفيزيوزو 23 1:24.237 0.044
3 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 23 1:24.378 0.185
4 42 Spain أليكس رينز 23 1:24.573 0.380
5 21 Italy فرانكو موربيديلي 23 1:24.588 0.395
6 5 France يوهان زاركو 21 1:24.655 0.462
7 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 23 1:24.718 0.525
8 43 Australia جاك ميلر 22 1:24.724 0.531
9 36 Spain جوان مير 24 1:24.743 0.550
10 20 France فابيو كوارتارارو 23 1:24.753 0.560
11 12 Spain مافيريك فينياليس 22 1:24.779 0.586
12 9 Italy دانيلو بيتروشي 19 1:24.837 0.644
13 46 Italy فالنتينو روسي 24 1:24.879 0.686
14 35 United Kingdom كال كراتشلو 22 1:24.944 0.751
15 27 Spain إيكر ليكونا 22 1:24.991 0.798
16 33 South Africa براد بيندر 22 1:25.005 0.812
17 51 Italy ميكيلي بيرو 20 1:25.152 0.959
18 41 Spain أليكس إسبارغارو 18 1:25.165 0.972
19 73 Spain أليكس ماركيز 22 1:25.249 1.056
20 38 United Kingdom برادلي سميث 19 1:25.297 1.104
21 6 Germany ستيفان برادل 21 1:25.371 1.178
22 53 Spain تيتو راباط 22 1:25.729 1.536
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