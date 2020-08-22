موتو جي بي: بول إسبارغارور يتفوّق على ناكاغامي وينطلق أوّلًا في النمسا

كانت المنافسة حامية على المركزين العابرين إلى القسم الثاني من التصفيات، وذلك في ظلّ تمتّع درّاجي دوكاتي وكاي تي ام بأفضليّة مبدئيّة بالنظر إلى أنّ الحلبة تتضمّن الكثير من الخطوط المستقيمة.

وبالفعل نجح درّاجا دوكاتي يوهان زاركو ودانيلو بيتروشي في العبور إلى القسم الثاني، في المقابل كان فالنتينو روسي بصدد تحسين زمنه وكان يملك فرصة ولو ضئيلة في العبور، لكنّه فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته في المنعطف التاسع ما قبل الأخير ما أدّى إلى سقوطه وتبدّد آماله، حيث سينطلق من المركز الـ 15 في السباق.

وبالنسبة لمنافسات القسم الثاني الحاسمة، فقد قدّم بول إسبارغارو أداء قويًا منذ البداية ونجح في تسجيل الزمن الأسرع المؤقّت البالغ 1:23.645 دقيقة، لكن بشكلٍ مفاجئ تقدّم عليه تاكاكي ناكاغامي بفارق طفيف.

لكنّ بول لم يستسلم وعاد في المحاولات الأخيرة لانتزاع الصدارة بـ 1:23.580 دقيقة، وفي حين أنّ ناكاغامي بدا كما لو أنّه يُشكّل تهديدًا مجدّدًا إلّا أنّه خرق حدود المسار في لفّته الأخيرة السريعة ما أدّى إلى شطب زمنه.

نتيجة لذلك ضمن بول إسبارغارو قطب الانطلاق الأوّل لصالح كاي تي ام على أرضها وسينطلق أمام ناكاغامي بعد أن بلغ الفارق بينهما 0.022 ثانية، بينما نجح زاركو في الحلول في المركز الثالث بالرغم من تواصل تعافيه من العمليّة الجراحيّة.

لكنّ الأخير سينطلق من خطّ الحظائر على إثر العقوبة التي سُلّطت عليه بسبب حادثة الأسبوع الماضي.

وحلّ جوان مير رابعًا لصالح سوزوكي على بُعد 0.098 ثانية عن الصدارة، وسينطلق أمام جاك ميلر، ومافيريك فينياليس.

أمّا أليكس رينز فقد حلّ سابعًا أمام ميغيل أوليفيرا، والفائز بالسباق الماضي أندريا دوفيزيوزو، بينما اكتفى فابيو كوارتارارو بالمركز العاشر.

نتيجة القسم الأوّل:

نتيجة القسم الثاني: