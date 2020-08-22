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موتو جي بي / جائزة ستيريا الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: بول إسبارغارور يتفوّق على ناكاغامي وينطلق أوّلًا في النمسا

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موتو جي بي: بول إسبارغارور يتفوّق على ناكاغامي وينطلق أوّلًا في النمسا
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أحرز بول إسبارغارو قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في سجّل "كاي تي ام" ضمن جائزة ستيريا الكبرى للموتو جي بي بعد أن تغلّب بفارق 0.022 ثانية على تاكاكي ناكاغامي على حلبة ريد بُل رينغ النمساويّة، بينما تعرّض فالنتينو روسي لحادث.

كانت المنافسة حامية على المركزين العابرين إلى القسم الثاني من التصفيات، وذلك في ظلّ تمتّع درّاجي دوكاتي وكاي تي ام بأفضليّة مبدئيّة بالنظر إلى أنّ الحلبة تتضمّن الكثير من الخطوط المستقيمة.

وبالفعل نجح درّاجا دوكاتي يوهان زاركو ودانيلو بيتروشي في العبور إلى القسم الثاني، في المقابل كان فالنتينو روسي بصدد تحسين زمنه وكان يملك فرصة ولو ضئيلة في العبور، لكنّه فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته في المنعطف التاسع ما قبل الأخير ما أدّى إلى سقوطه وتبدّد آماله، حيث سينطلق من المركز الـ 15 في السباق.

وبالنسبة لمنافسات القسم الثاني الحاسمة، فقد قدّم بول إسبارغارو أداء قويًا منذ البداية ونجح في تسجيل الزمن الأسرع المؤقّت البالغ 1:23.645 دقيقة، لكن بشكلٍ مفاجئ تقدّم عليه تاكاكي ناكاغامي بفارق طفيف.

لكنّ بول لم يستسلم وعاد في المحاولات الأخيرة لانتزاع الصدارة بـ 1:23.580 دقيقة، وفي حين أنّ ناكاغامي بدا كما لو أنّه يُشكّل تهديدًا مجدّدًا إلّا أنّه خرق حدود المسار في لفّته الأخيرة السريعة ما أدّى إلى شطب زمنه.

نتيجة لذلك ضمن بول إسبارغارو قطب الانطلاق الأوّل لصالح كاي تي ام على أرضها وسينطلق أمام ناكاغامي بعد أن بلغ الفارق بينهما 0.022 ثانية، بينما نجح زاركو في الحلول في المركز الثالث بالرغم من تواصل تعافيه من العمليّة الجراحيّة.

لكنّ الأخير سينطلق من خطّ الحظائر على إثر العقوبة التي سُلّطت عليه بسبب حادثة الأسبوع الماضي.

وحلّ جوان مير رابعًا لصالح سوزوكي على بُعد 0.098 ثانية عن الصدارة، وسينطلق أمام جاك ميلر، ومافيريك فينياليس.

أمّا أليكس رينز فقد حلّ سابعًا أمام ميغيل أوليفيرا، والفائز بالسباق الماضي أندريا دوفيزيوزو، بينما اكتفى فابيو كوارتارارو بالمركز العاشر.

نتيجة القسم الأوّل:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 5 France يوهان زاركو دوكاتي 9 1:23.609     185.922 309
2 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 9 1:23.772 0.163 0.163 185.560 306
3 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 9 1:23.928 0.319 0.156 185.215 304
4 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 8 1:23.932 0.323 0.004 185.207 307
5 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 8 1:24.127 0.518 0.195 184.777 303
6 51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 8 1:24.273 0.664 0.146 184.457 310
7 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 9 1:24.370 0.761 0.097 184.245 309
8 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 8 1:24.401 0.792 0.031 184.177 308
9 38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 9 1:24.416 0.807 0.015 184.145 308
10 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 8 1:24.429 0.820 0.013 184.116 306
11 6 Germany ستيفان برادل هوندا 9 1:24.667 1.058 0.238 183.599 311
12 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 9 1:24.916 1.307 0.249 183.060 305

نتيجة القسم الثاني:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 9 1:23.580     185.987 311
2 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 9 1:23.602 0.022 0.022 185.938 310
3 5 France يوهان زاركو دوكاتي 8 1:23.632 0.052 0.030 185.871 313
4 36 Spain جوان مير سوزوكي 9 1:23.678 0.098 0.046 185.769 308
5 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 7 1:23.700 0.120 0.022 185.720 314
6 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 9 1:23.778 0.198 0.078 185.547 306
7 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 9 1:23.782 0.202 0.004 185.538 310
8 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 9 1:23.797 0.217 0.015 185.505 310
9 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 9 1:23.849 0.269 0.052 185.390 313
10 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 9 1:23.866 0.286 0.017 185.352 305
11 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 9 1:24.021 0.441 0.155 185.010 304
12 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 9 1:24.174 0.594 0.153 184.674 310
دوكاتي تُبقي على خدمات زاركو وبانيايا من دون تحديد فريقيهما بعد في الموتو جي بي

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دوكاتي تُبقي على خدمات زاركو وبانيايا من دون تحديد فريقيهما بعد في الموتو جي بي
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حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة ستيريا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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