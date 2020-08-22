موتو جي بي: بول إسبارغارور يتفوّق على ناكاغامي وينطلق أوّلًا في النمسا
أحرز بول إسبارغارو قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في سجّل "كاي تي ام" ضمن جائزة ستيريا الكبرى للموتو جي بي بعد أن تغلّب بفارق 0.022 ثانية على تاكاكي ناكاغامي على حلبة ريد بُل رينغ النمساويّة، بينما تعرّض فالنتينو روسي لحادث.
كانت المنافسة حامية على المركزين العابرين إلى القسم الثاني من التصفيات، وذلك في ظلّ تمتّع درّاجي دوكاتي وكاي تي ام بأفضليّة مبدئيّة بالنظر إلى أنّ الحلبة تتضمّن الكثير من الخطوط المستقيمة.
وبالفعل نجح درّاجا دوكاتي يوهان زاركو ودانيلو بيتروشي في العبور إلى القسم الثاني، في المقابل كان فالنتينو روسي بصدد تحسين زمنه وكان يملك فرصة ولو ضئيلة في العبور، لكنّه فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته في المنعطف التاسع ما قبل الأخير ما أدّى إلى سقوطه وتبدّد آماله، حيث سينطلق من المركز الـ 15 في السباق.
وبالنسبة لمنافسات القسم الثاني الحاسمة، فقد قدّم بول إسبارغارو أداء قويًا منذ البداية ونجح في تسجيل الزمن الأسرع المؤقّت البالغ 1:23.645 دقيقة، لكن بشكلٍ مفاجئ تقدّم عليه تاكاكي ناكاغامي بفارق طفيف.
لكنّ بول لم يستسلم وعاد في المحاولات الأخيرة لانتزاع الصدارة بـ 1:23.580 دقيقة، وفي حين أنّ ناكاغامي بدا كما لو أنّه يُشكّل تهديدًا مجدّدًا إلّا أنّه خرق حدود المسار في لفّته الأخيرة السريعة ما أدّى إلى شطب زمنه.
نتيجة لذلك ضمن بول إسبارغارو قطب الانطلاق الأوّل لصالح كاي تي ام على أرضها وسينطلق أمام ناكاغامي بعد أن بلغ الفارق بينهما 0.022 ثانية، بينما نجح زاركو في الحلول في المركز الثالث بالرغم من تواصل تعافيه من العمليّة الجراحيّة.
لكنّ الأخير سينطلق من خطّ الحظائر على إثر العقوبة التي سُلّطت عليه بسبب حادثة الأسبوع الماضي.
وحلّ جوان مير رابعًا لصالح سوزوكي على بُعد 0.098 ثانية عن الصدارة، وسينطلق أمام جاك ميلر، ومافيريك فينياليس.
أمّا أليكس رينز فقد حلّ سابعًا أمام ميغيل أوليفيرا، والفائز بالسباق الماضي أندريا دوفيزيوزو، بينما اكتفى فابيو كوارتارارو بالمركز العاشر.
نتيجة القسم الأوّل:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|السرعة القصوى
|1
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|9
|1:23.609
|185.922
|309
|2
|9
|دانيلو بيتروشي
|دوكاتي
|9
|1:23.772
|0.163
|0.163
|185.560
|306
|3
|27
|إيكر ليكونا
|كاي تي ام
|9
|1:23.928
|0.319
|0.156
|185.215
|304
|4
|33
|براد بيندر
|كاي تي ام
|8
|1:23.932
|0.323
|0.004
|185.207
|307
|5
|46
|فالنتينو روسي
|ياماها
|8
|1:24.127
|0.518
|0.195
|184.777
|303
|6
|51
|ميكيلي بيرو
|دوكاتي
|8
|1:24.273
|0.664
|0.146
|184.457
|310
|7
|73
|أليكس ماركيز
|هوندا
|9
|1:24.370
|0.761
|0.097
|184.245
|309
|8
|35
|كال كراتشلو
|هوندا
|8
|1:24.401
|0.792
|0.031
|184.177
|308
|9
|38
|برادلي سميث
|أبريليا
|9
|1:24.416
|0.807
|0.015
|184.145
|308
|10
|41
|أليكس إسبارغارو
|أبريليا
|8
|1:24.429
|0.820
|0.013
|184.116
|306
|11
|6
|ستيفان برادل
|هوندا
|9
|1:24.667
|1.058
|0.238
|183.599
|311
|12
|53
|تيتو راباط
|دوكاتي
|9
|1:24.916
|1.307
|0.249
|183.060
|305
نتيجة القسم الثاني:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|كم/س
|السرعة القصوى
|1
|44
|بول إسبارغارو
|كاي تي ام
|9
|1:23.580
|185.987
|311
|2
|30
|تاكاكي ناكاغامي
|هوندا
|9
|1:23.602
|0.022
|0.022
|185.938
|310
|3
|5
|يوهان زاركو
|دوكاتي
|8
|1:23.632
|0.052
|0.030
|185.871
|313
|4
|36
|جوان مير
|سوزوكي
|9
|1:23.678
|0.098
|0.046
|185.769
|308
|5
|43
|جاك ميلر
|دوكاتي
|7
|1:23.700
|0.120
|0.022
|185.720
|314
|6
|12
|مافيريك فينياليس
|ياماها
|9
|1:23.778
|0.198
|0.078
|185.547
|306
|7
|42
|أليكس رينز
|سوزوكي
|9
|1:23.782
|0.202
|0.004
|185.538
|310
|8
|88
|ميغيل أوليفيرا
|كاي تي ام
|9
|1:23.797
|0.217
|0.015
|185.505
|310
|9
|4
|أندريا دوفيزيوزو
|دوكاتي
|9
|1:23.849
|0.269
|0.052
|185.390
|313
|10
|20
|فابيو كوارتارارو
|ياماها
|9
|1:23.866
|0.286
|0.017
|185.352
|305
|11
|21
|فرانكو موربيديلي
|ياماها
|9
|1:24.021
|0.441
|0.155
|185.010
|304
|12
|9
|دانيلو بيتروشي
|دوكاتي
|9
|1:24.174
|0.594
|0.153
|184.674
|310
حول هذه المقالة
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|الكاتب
|مروان الوافي