موتو جي بي: بقاء أليكس ماركيز مع فريقه غريسيني دوكاتي لموسم 2025
سيواصل الأخ الأصغر في عائلة ماركيز القيادة لصالح فريق غريسيني دوكاتي في الموسم المُقبل من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، ليخوض موسمه الثالث مع الفريق الرديف لدوكاتي.
أليكس ماركيز، غريسيني ريسينغ
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
توصّل فريق غريسيني - الذي يملك عقدًا لموسم 2025 مع دوكاتي ليبقى أحد فرقها الرديفة - لاتفاق مع أليكس ماركيز لتجديد شراكتهما للموسم المُقبل.
انضم ماركيز إلى غريسيني في 2023 قادمًا من هوندا، التي خاض معها أولى مشاركتها في الفئة العليا في 2020.
وبعد عام أول مع الفريق المصنعي، وبسبب الاعتزال المبكر لخورخي لورينزو، فقد تم نقل بطل الموتو2 لموسم 2019 إلى فريق ال سي آر، حيث أمضى موسمين حتى نهاية 2022 عانى فيهما من التراجع الكبير في تنافسية دراجة آر.سي213في.
وبسبب الافتقار للثقة على الدراجة، قرر ماركيز المغادرة لينتقل إلى غريسيني، حيث خاض أولى مشاركاته مع الفريق في جائزة البرتغال 2023 حيث حقق مركزًا خامسًا مشجعًا، كما زامل الإيطالي فابيو دي جيانانطونيو على متن دراجة دوكاتي أقدم بعام.
وبعد منصتي تتويج ضمن موسمه الأول مع غريسيني، إلى جانب انتصارين في السباقات القصيرة، فقد رحّب ماركيز بقدوم أخيه مارك كزميل له هذا العام، وذلك على متن دراجة ديسموسيديتشي من العام الماضي.
جديرٌ بالذكر أنه وبعد تجديد عقد ماركيز، فإن غريسيني تكمل نصف تكشيلتها، وذلك بعد انتقال شقيقه الأكبر ليقود لصالح الفريق المصنعي لدوكاتي في 2025.
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