موتو جي بي: براماك تؤكد الحصول على دراجة دوكاتي مصنعية لموسم 2025 وسط تجاهل ماركيز
قال رئيس فريق براماك، جينو بورسوي، إن فريقه سيكون الوحيد الذي يمتلك دراجة دوكاتي مصنعية لموسم 2025، بعد أن أصر مارك ماركيز على أن الفريق "ليس خياراً" له.
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
يوم الخميس، قبل جائزة إيطاليا الكبرى في موجيللو، ظهرت تقارير تفيد بأن دوكاتي قررت ضمّ خورخي مارتين إلى فريقها المصنعي لعام 2025.
وبينما بدا في البداية أن ذلك سيؤدي إلى انتقال ماركيز إلى براماك للحصول على دراجة مصنعية، لكن بطل العالم ست مرات في "موتو جي بي" عقد الأمور بتصريحه بأن الفريق "ليس خياراً له".
وأقر ماركيز لاحقاً أن خططه للبقاء مع دوكاتي تتمثل في البقاء مع فريق غريزني على دراجة مصنعية أو الانتقال إلى فريق مصنعي.
وتمتلك براماك عقداً لموسمي 2025/2026 يضمن لها دعم المصنع الحصري من دوكاتي، إذا رغبت في تنفيذ هذا الخيار.
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
لكن بورسوي، وفي حديثه إلى منصة DAZN، قام بنفي إمكانية تغيير هذا الاتفاق للسماح لـ غريزني بالحصول على دراجة مصنعية لماركيز في 2025.
حيث قال: "لدينا الكثير من الاحترام لبطل العالم ثماني مرات، يمكنني القول فقط أن براماك فريق رائع، نحن عائلة كبيرة وكل عام نقوم بعمل أفضل".
وأضاف: "في 2023 صنعنا التاريخ وفزنا ببطولة الفرق، وهي المرة الأولى التي نفوز بها كفريق خاص، كنا ننافس على بطولة العالم، وهذا العام خورخي مارتين يتصدر البطولة ولدينا فرصة جديدة في كل مرة نخرج فيها إلى المسار لنكون فريقاً أفضل. لدينا الدراجة الرسمية من دوكاتي وسنواصل ذلك في العام المقبل".
وليس من الواضح ما إذا كان براماك قد اتخذت قراراً بتفعيل بندها في العقد لموسمي 2025/2026 مع دوكاتي أو إذا كان هذا مجرد موقف للضغط على ماركيز.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
موتو جي بي: ماركيز يغلق الباب أمام الانتقال إلى براماك "ليست خياراً لي"
موتو جي بي: مارتن يكسر الرقم القياسي ويحرز البول بوزيشن في لومان
مارتن: بانيايا ما يزال المرشّح الأبرز للفوز بلقب 2024 والمعركة مفتوحة على مصراعيها
أحدث الأخبار
السعودية تستضيف إحدى جولات "دبليو آر سي" لمدة 10 سنوات
موتو جي بي: بانيايا يفوز بالسباق القصير في إيطاليا أمام ماركيز
أوكون ينتقد تعليقات "الكراهية الفظة" بعد حادثته مع غاسلي في موناكو
موتو جي بي: بيدرو أكوستا سينتقل إلى الفريق المصنعي لكاي تي ام لموسم 2025 مكان ميلر
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات