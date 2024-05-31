موتو جي بي: براماك تؤكد الحصول على دراجة دوكاتي مصنعية لموسم 2025 وسط تجاهل ماركيز

يوم الخميس، قبل جائزة إيطاليا الكبرى في موجيللو، ظهرت تقارير تفيد بأن دوكاتي قررت ضمّ خورخي مارتين إلى فريقها المصنعي لعام 2025.

وبينما بدا في البداية أن ذلك سيؤدي إلى انتقال ماركيز إلى براماك للحصول على دراجة مصنعية، لكن بطل العالم ست مرات في "موتو جي بي" عقد الأمور بتصريحه بأن الفريق "ليس خياراً له".

وأقر ماركيز لاحقاً أن خططه للبقاء مع دوكاتي تتمثل في البقاء مع فريق غريزني على دراجة مصنعية أو الانتقال إلى فريق مصنعي.

وتمتلك براماك عقداً لموسمي 2025/2026 يضمن لها دعم المصنع الحصري من دوكاتي، إذا رغبت في تنفيذ هذا الخيار.

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لكن بورسوي، وفي حديثه إلى منصة DAZN، قام بنفي إمكانية تغيير هذا الاتفاق للسماح لـ غريزني بالحصول على دراجة مصنعية لماركيز في 2025.

حيث قال: "لدينا الكثير من الاحترام لبطل العالم ثماني مرات، يمكنني القول فقط أن براماك فريق رائع، نحن عائلة كبيرة وكل عام نقوم بعمل أفضل".

وأضاف: "في 2023 صنعنا التاريخ وفزنا ببطولة الفرق، وهي المرة الأولى التي نفوز بها كفريق خاص، كنا ننافس على بطولة العالم، وهذا العام خورخي مارتين يتصدر البطولة ولدينا فرصة جديدة في كل مرة نخرج فيها إلى المسار لنكون فريقاً أفضل. لدينا الدراجة الرسمية من دوكاتي وسنواصل ذلك في العام المقبل".

وليس من الواضح ما إذا كان براماك قد اتخذت قراراً بتفعيل بندها في العقد لموسمي 2025/2026 مع دوكاتي أو إذا كان هذا مجرد موقف للضغط على ماركيز.