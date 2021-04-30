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موتو جي بي / جائزة إسبانيا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: بيندر الأسرع في التجارب الحرة الأولى في خيريز

تصدّر براد بيندر درّاج "كاي تي ام" جدول أزمنة التجارب الحرة الأولى لجائزة إسبانيا الكبرى في "الموتو جي بي" على حلبة خيريز، مفتوقًا بـ 0.191 ثانية على أليكس إسبارغارو درّاج "أبريليا".

موتو جي بي: بيندر الأسرع في التجارب الحرة الأولى في خيريز

عادت "الموتو جي بي" إلى خيريز ضمن أجواء مختلفة تمامًا عن تلك التي أقامت فيها جولتها المزدوجة العام الماضي ضمن طقس حار للغاية في يوليو/تموز.

حيث تبدّلت الصدارة بين الدراجين بوتيرة سريعة للغاية ضمن الأجواء الباردة، وكان أليكس إسباغارو أول من اعتلى الصدارة مع دقيقة و40.834 ثانية.

لكن سرعان ما أُطيح به من قِبَل متصدر ترتيب البطولة فابيو كوارتارارو، حيث تقدم درّاج ياماها بزمن بلغ دقيقة و40.661 ثانية، قبل أن يتقدم عليه زميله بالفريق مافيريك فينياليس كاسرًا حاجز الدقيقة و40 ثانية مع دقيقة و39.792 ثانية.

وواصل إسبارغارو، كوارتارارو، وفرانكو موربيديللي درّاج "بيتروناس اس آر تي" بعد ذلك التناوب على الصدارة خلال أول 15 دقيقة من الحصة.

وكان الإسباني هو من سجّل زمنًا صمد للفترة الأطول لصالح أبريليا مع دقيقة و38.260 ثانية، قبل أن يحسّنه إلى دقيقة و38.204 ثانية قبل 7 دقائق من النهاية.

لكن وفي اللحظات الأخيرة، تقدّم بيندر بسرعة صاروخية نحو الصدارة مسجلًا دقيقة و39.013 ثانية.

وقد حافظ أليكس إسبارغارو على المركز الثاني أمام درّاج هوندا مارك ماركيز الذي أكمل المراكز الثلاثة الأولى ضمن عودته إلى مشهد المنافسة إثر حادثته العام الماضي.

وقد تقدّم ماركيز على فرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي وكوارتارارو، فيما أكمل يوهان زاركو درّاج براماك المراكز الستة الأولى.

المركز السابع كان من نصيب ميغيل أوليفيرا لصالح "كاي تي ام" أمام بول إسبارغارو درّاج هوندا، بينما أكمل فينياليس وحامل اللقب جوان مير على درّاجة سوزوكي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

في المقابل، تراجع موربيديللي إلى المركز الـ 12، في حين تواجد فالنتينو روسي في المركز الـ 20.

نتيجة التجارب الحرة الأولى:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 33 South Africa براد بيندر 19 1:38.013  
2 41 Spain أليكس إسبارغارو 18 1:38.204 0.191
3 93 Spain مارك ماركيز 20 1:38.291 0.278
4 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 22 1:38.301 0.288
5 20 France فابيو كوارتارارو 19 1:38.344 0.331
6 5 France يوهان زاركو 19 1:38.397 0.384
7 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 18 1:38.398 0.385
8 44 Spain بول إسبارغارو 19 1:38.433 0.420
9 12 Spain مافيريك فينياليس 22 1:38.434 0.421
10 36 Spain جوان مير 15 1:38.484 0.471
11 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 19 1:38.484 0.471
12 21 Italy فرانكو موربيديلي 21 1:38.492 0.479
13 32 Italy لورينزو سافادوري 17 1:38.630 0.617
14 42 Spain أليكس رينز 18 1:38.706 0.693
15 6 Germany ستيفان برادل 19 1:38.764 0.751
16 73 Spain أليكس ماركيز 20 1:38.819 0.806
17 43 Australia جاك ميلر 19 1:38.871 0.858
18 9 Italy دانيلو بيتروشي 19 1:39.054 1.041
19 23 Italy إنيا باستيانيني 20 1:39.110 1.097
20 46 Italy فالنتينو روسي 20 1:39.299 1.286
21 53 Spain تيتو راباط 21 1:39.502 1.489
22 10 Italy لوكا ماريني 19 1:39.531 1.518
23 27 Spain إيكر ليكونا 19 1:39.825 1.812
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موتو جي بي: ماركيز ليس له هدفٌ واضحٌ لجولة خيريز

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