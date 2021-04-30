موتو جي بي: بيندر الأسرع في التجارب الحرة الأولى في خيريز

عادت "الموتو جي بي" إلى خيريز ضمن أجواء مختلفة تمامًا عن تلك التي أقامت فيها جولتها المزدوجة العام الماضي ضمن طقس حار للغاية في يوليو/تموز.

حيث تبدّلت الصدارة بين الدراجين بوتيرة سريعة للغاية ضمن الأجواء الباردة، وكان أليكس إسباغارو أول من اعتلى الصدارة مع دقيقة و40.834 ثانية.

لكن سرعان ما أُطيح به من قِبَل متصدر ترتيب البطولة فابيو كوارتارارو، حيث تقدم درّاج ياماها بزمن بلغ دقيقة و40.661 ثانية، قبل أن يتقدم عليه زميله بالفريق مافيريك فينياليس كاسرًا حاجز الدقيقة و40 ثانية مع دقيقة و39.792 ثانية.

وواصل إسبارغارو، كوارتارارو، وفرانكو موربيديللي درّاج "بيتروناس اس آر تي" بعد ذلك التناوب على الصدارة خلال أول 15 دقيقة من الحصة.

وكان الإسباني هو من سجّل زمنًا صمد للفترة الأطول لصالح أبريليا مع دقيقة و38.260 ثانية، قبل أن يحسّنه إلى دقيقة و38.204 ثانية قبل 7 دقائق من النهاية.

لكن وفي اللحظات الأخيرة، تقدّم بيندر بسرعة صاروخية نحو الصدارة مسجلًا دقيقة و39.013 ثانية.

وقد حافظ أليكس إسبارغارو على المركز الثاني أمام درّاج هوندا مارك ماركيز الذي أكمل المراكز الثلاثة الأولى ضمن عودته إلى مشهد المنافسة إثر حادثته العام الماضي.

وقد تقدّم ماركيز على فرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي وكوارتارارو، فيما أكمل يوهان زاركو درّاج براماك المراكز الستة الأولى.

المركز السابع كان من نصيب ميغيل أوليفيرا لصالح "كاي تي ام" أمام بول إسبارغارو درّاج هوندا، بينما أكمل فينياليس وحامل اللقب جوان مير على درّاجة سوزوكي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

في المقابل، تراجع موربيديللي إلى المركز الـ 12، في حين تواجد فالنتينو روسي في المركز الـ 20.

نتيجة التجارب الحرة الأولى: