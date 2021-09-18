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موتو جي بي / جائزة سان مارينو الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: بانيايا ينطلق أوّلًا في تصفيات ميزانو المليئة بالحوادث

أحرز فرانشيسكو بانيايا قطب الانطلاق الأوّل لجائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي بعد تفوّقه على جاك ميلر وفابيو كوارتارارو ضمن حصّة تصفيات شهدت وقوع الكثير من الحوادث.

موتو جي بي: بانيايا ينطلق أوّلًا في تصفيات ميزانو المليئة بالحوادث

لم يبدُ أنّ "الدكتور" فالنتينو روسي سيحصل على عطلة نهاية أسبوع سلسة في سان مارينو، فبعد سقوطه هذا الصباح، عاد الإيطالي للتعرّض لحادث جديد خلال القسم الأوّل من التصفيات عند المنعطف الـ 15.

في الأثناء كانت المعركة حامية على المركزين العابرين إلى القسم الثاني مع وجود بعض الأسماء البارزة وعلى رأسها مارك ماركيز وفرانكو موربيديللي.

وحاولت هوندا استغلال درّاج اختباراتها ستيفان برادل لوضعه أمام مارك ماركيز ومنحه عامل السحب وهو ما نجح وساعده على العبور رفقة إينيا باستيانيني الذي تصدّر القسم الأوّل.

ووقعت حادثة غريبة إثر ذلك تمثّلت في سقوط باستيانيني خلال لفّة عودته ببطء إلى خطّ الحظائر، لكنّه تمكّن من المواصلة.

واشتعلت المنافسة في القسم الثاني عبر تنافس العديد من الدرّاجين على قطب الانطلاق الأوّل، وكانت الصدارة تتغيّر بشكلٍ مستمر، لكنّ كوارتارارو نجح في تحقيق 1:31.367 دقيقة ليتفوّق على بانيايا أقرب ملاحقيه بأربعة أعشارٍ من الثانية.

وحاول ماركيز التواجد خلف بانيايا خلال سلسلة اللفّات الثانية، لكنّه ضغط بشكلٍ مفرط لمجاراة أحد أسرع الدرّاجين نهاية هذا الأسبوع وهو ما تسبّب في سقوطه مجدّدًا عند المنعطف الثامن.

وكان أليكس إسبارغارو الضحيّة التالية بسقوطه عند المنعطف الـ 15 ضمن حصّة بدت واعدة للإسباني.

في الأثناء كسر بانيايا الزمن القياسي للحلبة عبر لفّة مدهشة بكلّ المقاييس سجّل خلالها 1:31.065 دقيقة لينتزع الصدارة ويبقى متابعًا لما سيقوم به منافسوه، وذلك في الوقت الذي تقدّم فيه زميله جاك ميلر إلى المركز الثاني.

وفي الوقت الذي اتّجهت فيه كلّ الأنظار إلى كوارتارارو لمتابعة لفّته الأخيرة، سقط الفرنسي الشاب عند المنعطف الأوّل لتتبخّر كلّ آماله بتحقيق قطب الانطلاق الأوّل.

لكنّ اللحظات الأخيرة لم تشهد الكثير من التحسينات ليضمن بذلك بانيايا قطب الانطلاق الأوّل أمام ميلر، في حين بقي زمن كوارتارارو كافيًا ليضمن انطلاقه من الصفّ الأوّل،/ لكنّه سيأمل أن لا تتهاطل الأمطار في سباق الأحد، خاصة أنّه كانت علامات الارتياح بادية عليه عندما بدأت الأمطار بالتساقط إثر عودته إلى خطّ الحظائر في نهاية التصفيات.

وحلّ خورخي مارتن رابعًا أمام يوهان زاركو وبول إسبارغارو الذي نجح في التغلّب على زميله ماركيز في لفّته الأخيرة.

أمّا أليكس إسبارغارو فسينطلق ثامنًا أمام أليكس رينز، في حين سينطلق مافيريك فينياليس ضمن العشرة الأوائل ضمن سباقه الثاني مع أبريليا.

في المقابل كان حامل اللقب جوان مير درّاج سوزوكي غاضبًا للغاية على صعيد استراتيجيّة التصفيات وسينطلق من المركز الـ 11.

نتيجة القسم الثاني:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 9 1:31.065     167.142
2 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 8 1:31.314 0.249 0.249 166.686
3 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 7 1:31.367 0.302 0.053 166.589
4 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 9 1:31.663 0.598 0.296 166.051
5 5 France يوهان زاركو دوكاتي 8 1:31.836 0.771 0.173 165.738
6 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 8 1:31.923 0.858 0.087 165.582
7 93 Spain مارك ماركيز هوندا 5 1:31.935 0.870 0.012 165.560
8 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 4 1:31.937 0.872 0.002 165.556
9 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 8 1:32.017 0.952 0.080 165.412
10 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 7 1:32.121 1.056 0.104 165.226
11 36 Spain جوان مير سوزوكي 7 1:32.426 1.361 0.305 164.680
12 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 7 1:32.461 1.396 0.035 164.618

نتيجة القسم الأوّل:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 7 1:31.876     165.666
2 93 Spain مارك ماركيز هوندا 8 1:32.029 0.153 0.153 165.391
3 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 8 1:32.210 0.334 0.181 165.066
4 51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 7 1:32.287 0.411 0.077 164.928
5 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 7 1:32.289 0.413 0.002 164.925
6 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 8 1:32.296 0.420 0.007 164.912
7 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 6 1:32.427 0.551 0.131 164.679
8 6 Germany ستيفان برادل هوندا 8 1:32.439 0.563 0.012 164.657
9 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 8 1:32.476 0.600 0.037 164.591
10 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 8 1:32.481 0.605 0.005 164.582
11 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 8 1:32.821 0.945 0.340 163.980
12 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 8 1:32.891 1.015 0.070 163.856
13 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 6 1:32.967 1.091 0.076 163.722
14 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 8 1:33.098 1.222 0.131 163.492
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