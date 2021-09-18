موتو جي بي: بانيايا ينطلق أوّلًا في تصفيات ميزانو المليئة بالحوادث

لم يبدُ أنّ "الدكتور" فالنتينو روسي سيحصل على عطلة نهاية أسبوع سلسة في سان مارينو، فبعد سقوطه هذا الصباح، عاد الإيطالي للتعرّض لحادث جديد خلال القسم الأوّل من التصفيات عند المنعطف الـ 15.

في الأثناء كانت المعركة حامية على المركزين العابرين إلى القسم الثاني مع وجود بعض الأسماء البارزة وعلى رأسها مارك ماركيز وفرانكو موربيديللي.

وحاولت هوندا استغلال درّاج اختباراتها ستيفان برادل لوضعه أمام مارك ماركيز ومنحه عامل السحب وهو ما نجح وساعده على العبور رفقة إينيا باستيانيني الذي تصدّر القسم الأوّل.

ووقعت حادثة غريبة إثر ذلك تمثّلت في سقوط باستيانيني خلال لفّة عودته ببطء إلى خطّ الحظائر، لكنّه تمكّن من المواصلة.

واشتعلت المنافسة في القسم الثاني عبر تنافس العديد من الدرّاجين على قطب الانطلاق الأوّل، وكانت الصدارة تتغيّر بشكلٍ مستمر، لكنّ كوارتارارو نجح في تحقيق 1:31.367 دقيقة ليتفوّق على بانيايا أقرب ملاحقيه بأربعة أعشارٍ من الثانية.

وحاول ماركيز التواجد خلف بانيايا خلال سلسلة اللفّات الثانية، لكنّه ضغط بشكلٍ مفرط لمجاراة أحد أسرع الدرّاجين نهاية هذا الأسبوع وهو ما تسبّب في سقوطه مجدّدًا عند المنعطف الثامن.

وكان أليكس إسبارغارو الضحيّة التالية بسقوطه عند المنعطف الـ 15 ضمن حصّة بدت واعدة للإسباني.

في الأثناء كسر بانيايا الزمن القياسي للحلبة عبر لفّة مدهشة بكلّ المقاييس سجّل خلالها 1:31.065 دقيقة لينتزع الصدارة ويبقى متابعًا لما سيقوم به منافسوه، وذلك في الوقت الذي تقدّم فيه زميله جاك ميلر إلى المركز الثاني.

وفي الوقت الذي اتّجهت فيه كلّ الأنظار إلى كوارتارارو لمتابعة لفّته الأخيرة، سقط الفرنسي الشاب عند المنعطف الأوّل لتتبخّر كلّ آماله بتحقيق قطب الانطلاق الأوّل.

لكنّ اللحظات الأخيرة لم تشهد الكثير من التحسينات ليضمن بذلك بانيايا قطب الانطلاق الأوّل أمام ميلر، في حين بقي زمن كوارتارارو كافيًا ليضمن انطلاقه من الصفّ الأوّل،/ لكنّه سيأمل أن لا تتهاطل الأمطار في سباق الأحد، خاصة أنّه كانت علامات الارتياح بادية عليه عندما بدأت الأمطار بالتساقط إثر عودته إلى خطّ الحظائر في نهاية التصفيات.

وحلّ خورخي مارتن رابعًا أمام يوهان زاركو وبول إسبارغارو الذي نجح في التغلّب على زميله ماركيز في لفّته الأخيرة.

أمّا أليكس إسبارغارو فسينطلق ثامنًا أمام أليكس رينز، في حين سينطلق مافيريك فينياليس ضمن العشرة الأوائل ضمن سباقه الثاني مع أبريليا.

في المقابل كان حامل اللقب جوان مير درّاج سوزوكي غاضبًا للغاية على صعيد استراتيجيّة التصفيات وسينطلق من المركز الـ 11.

نتيجة القسم الثاني:

نتيجة القسم الأوّل: