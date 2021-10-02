موتو جي بي: بانيايا ينطلق أوّلًا أمام كوارتارارو للجولة الثالثة على التوالي في أوستن

عرف القسم الأوّل من التصفيات حادثًا جديدًا لتتواصل سلسلة تأدياته المخيّبة مع اقتراب نهاية مسيرته.

في المقابل كانت المتنافسات حامية على المركزين العابرين إلى القسم الثاني، وبشكلٍ غير متوقّع فقد كان لوكا ماريني شقيق روسي الأسرع عبر تسجيله 2:03.410 دقيقة ليعبر رفقة حامل اللقب جوان مير درّاج سوزوكي.

أمّا في القسم الثاني فقد برز الشاب الآخر خورخي مارتن بعد أن كان أبرز منافسي ماركيز في القسم الثاني، فبعد أن تواجد درّاج هوندا في الصدارة مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى بـ 2:03.209 دقيقة، كان مارتن أبطأ منه بـ 0.069 ثانية.

في المقابل كانت محاولات جاك ميلر الأولى أبطأ بكثير ممّا نجح في تحقيقه في الحصّة الصباحيّة الثالثة.

ومع عودة الدرّاجين لإكمال المحاولات الأخيرة الحاسمة فقد حلّق بانيايا مُسجّلًا 2:02.781 دقيقة، في حين ارتكب ماركيز خطأً في لفّته الوحيدة ولم يُحسّن زمنه.

وكان بانيايا متفوّقًا بأريحيّة كبيرة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل للسباق الثاني على التوالي ويُبقي على آماله حيّة قدر الإمكان ضمن المعركة على اللقب مع كوارتارارو الذي حلّ ثانيًا خلفه، لكن بفارقٍ بلغ 0.348 ثانية.

لكنّ كوارتارارو وفريقه ياماها كانا فرحين بهذه النتيجة بالنظر إلى انطلاق بانيايا من المركز الأوّل وقوّة دوكاتي على هذه الحلبة.

وانتهى المطاف بماركيز ثالثًا أمام مارتن بعد فشلهما في تحسين زمنيهما.

أمّا المركز الخامس فقد كان من نصيب تاكاكي ناكاغامي الذي تقدّم على يوهان زاركو وأليكس رينز.

واكتفى مير بالمركز الثامن أمام لوكا ماريني الذي قدّم لفّة قويّة في القسم الثاني، في حين اقتصر ميلر بشكلٍ غريب على المركز العاشر، وكانت علامات الغضب واضحة على الأسترالي أثناء عودته إلى مرآب فريقه دوكاتي بعد كان من أبرز المرشّحين للمنافسة على قطب الانطلاق الأوّل.