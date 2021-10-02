تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / موتو جي بي: ميلر يفرض سيطرته على التجارب الحرة الثالثة لجولة الأمريكيتين
موتو جي بي / جائزة الأمريكيّتين الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: بانيايا ينطلق أوّلًا أمام كوارتارارو للجولة الثالثة على التوالي في أوستن

قلب الإيطالي فرانشيسكو بانيايا الطاولة على منافسيه في اللحظات الأخيرة من التجارب التأهيليّة لجائزة الأمريكيّتين الكبرى ليطفر بقطب الانطلاق الأوّل أمام فابيو كوارتارارو متصدّر البطولة.

موتو جي بي: بانيايا ينطلق أوّلًا أمام كوارتارارو للجولة الثالثة على التوالي في أوستن

عرف القسم الأوّل من التصفيات حادثًا جديدًا لتتواصل سلسلة تأدياته المخيّبة مع اقتراب نهاية مسيرته.

في المقابل كانت المتنافسات حامية على المركزين العابرين إلى القسم الثاني، وبشكلٍ غير متوقّع فقد كان لوكا ماريني شقيق روسي الأسرع عبر تسجيله 2:03.410 دقيقة ليعبر رفقة حامل اللقب جوان مير درّاج سوزوكي.

أمّا في القسم الثاني فقد برز الشاب الآخر خورخي مارتن بعد أن كان أبرز منافسي ماركيز في القسم الثاني، فبعد أن تواجد درّاج هوندا في الصدارة مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى بـ 2:03.209 دقيقة، كان مارتن أبطأ منه بـ 0.069 ثانية.

في المقابل كانت محاولات جاك ميلر الأولى أبطأ بكثير ممّا نجح في تحقيقه في الحصّة الصباحيّة الثالثة.

ومع عودة الدرّاجين لإكمال المحاولات الأخيرة الحاسمة فقد حلّق بانيايا مُسجّلًا 2:02.781 دقيقة، في حين ارتكب ماركيز خطأً في لفّته الوحيدة ولم يُحسّن زمنه.

وكان بانيايا متفوّقًا بأريحيّة كبيرة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل للسباق الثاني على التوالي ويُبقي على آماله حيّة قدر الإمكان ضمن المعركة على اللقب مع كوارتارارو الذي حلّ ثانيًا خلفه، لكن بفارقٍ بلغ 0.348 ثانية.

لكنّ كوارتارارو وفريقه ياماها كانا فرحين بهذه النتيجة بالنظر إلى انطلاق بانيايا من المركز الأوّل وقوّة دوكاتي على هذه الحلبة.

وانتهى المطاف بماركيز ثالثًا أمام مارتن بعد فشلهما في تحسين زمنيهما.

أمّا المركز الخامس فقد كان من نصيب تاكاكي ناكاغامي الذي تقدّم على يوهان زاركو وأليكس رينز.

واكتفى مير بالمركز الثامن أمام لوكا ماريني الذي قدّم لفّة قويّة في القسم الثاني، في حين اقتصر ميلر بشكلٍ غريب على المركز العاشر، وكانت علامات الغضب واضحة على الأسترالي أثناء عودته إلى مرآب فريقه دوكاتي بعد كان من أبرز المرشّحين للمنافسة على قطب الانطلاق الأوّل.

المشاركات
التعليقات
موتو جي بي: ميلر يفرض سيطرته على التجارب الحرة الثالثة لجولة الأمريكيتين

المقال السابق

موتو جي بي: ميلر يفرض سيطرته على التجارب الحرة الثالثة لجولة الأمريكيتين
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريكاردو: الوقت بدأ ينفد من أجل إتمام رهان الوشم مع أبيتبول

9 س
2
فورمولا 1

لوكلير يتعهّد بالتعلم من خسارة النقاط التي تكبّدها في سوتشي

7 س
3
فورمولا 1

هيل: بوتاس "أهدى" مركزه إلى فيرشتابن في سباق سوتشي

4
فورمولا 1

كابيتو: التغييرات ضمن ويليامز المفتاح الأساسي وراء تحسّن الأداء الحالي

5
فورمولا 1

فيتيل: الاهتمامات البيئية يجب أن تكون "حقيقية" وليست لمجرد "الشهرة"

أحدث الأخبار
موتو جي بي: بانيايا ينطلق أوّلًا أمام كوارتارارو للجولة الثالثة على التوالي في أوستن
موتو جي بي

موتو جي بي: بانيايا ينطلق أوّلًا أمام كوارتارارو للجولة الثالثة على التوالي في أوستن

1 س
موتو جي بي: ميلر يفرض سيطرته على التجارب الحرة الثالثة لجولة الأمريكيتين
موتو جي بي

موتو جي بي: ميلر يفرض سيطرته على التجارب الحرة الثالثة لجولة الأمريكيتين

5 س
ماركيز يصف التجارب الحرة لجولة الأمريكيتين "بالغريبة" رُغم وتيرته القوية
موتو جي بي

ماركيز يصف التجارب الحرة لجولة الأمريكيتين "بالغريبة" رُغم وتيرته القوية

7 س
ماركيز: دراجة هوندا 2022 قدّمت "أحد أكبر الاختلافات" التي شعرت بها في "الموتو جي بي"
موتو جي بي

ماركيز: دراجة هوندا 2022 قدّمت "أحد أكبر الاختلافات" التي شعرت بها في "الموتو جي بي"

14 س
ماركيز يتفوّق على ميلر بـ 0.015 ثانية ليتصدّر التجارب الحرّة الثانية في أمريكا
موتو جي بي

ماركيز يتفوّق على ميلر بـ 0.015 ثانية ليتصدّر التجارب الحرّة الثانية في أمريكا

01-10-2021
أحدث ملفات الفيديو
موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا 00:38
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: شبكة انطلاق سباق إسبانيا

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة 00:36
موتو جي بي
06-05-2021

موتو جي بي: مارك ماركيز إلى المستشفى بعد حادثة التجارب الحرة الثالثة

فالنتينو روسي كان 00:35
موتو جي بي
28-04-2021

فالنتينو روسي كان "أول الدراجين العصريين"

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز 01:52
موتو جي بي
28-04-2021

موتو جي بي: لفة افتراضية على حلبة خيريز

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال 02:18
موتو جي بي
26-04-2021

موتو جي بي: أجمل الصور من جائزة البرتغال

الأكثر شعبية اليوم

ريكاردو: الوقت بدأ ينفد من أجل إتمام رهان الوشم مع أبيتبول
فورمولا 1 فورمولا 1

ريكاردو: الوقت بدأ ينفد من أجل إتمام رهان الوشم مع أبيتبول

لوكلير يتعهّد بالتعلم من خسارة النقاط التي تكبّدها في سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير يتعهّد بالتعلم من خسارة النقاط التي تكبّدها في سوتشي

هيل: بوتاس "أهدى" مركزه إلى فيرشتابن في سباق سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1

هيل: بوتاس "أهدى" مركزه إلى فيرشتابن في سباق سوتشي

كابيتو: التغييرات ضمن ويليامز المفتاح الأساسي وراء تحسّن الأداء الحالي
فورمولا 1 فورمولا 1

كابيتو: التغييرات ضمن ويليامز المفتاح الأساسي وراء تحسّن الأداء الحالي

فيتيل: الاهتمامات البيئية يجب أن تكون "حقيقية" وليست لمجرد "الشهرة"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل: الاهتمامات البيئية يجب أن تكون "حقيقية" وليست لمجرد "الشهرة"

تحليل: لماذا واجه بوتاس مهمّة مستحيلة للتقدّم في الترتيب في سوتشي
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا واجه بوتاس مهمّة مستحيلة للتقدّم في الترتيب في سوتشي

المفاوضات جارية لعودة الفورمولا واحد إلى قارة افريقيا
فورمولا 1 فورمولا 1

المفاوضات جارية لعودة الفورمولا واحد إلى قارة افريقيا

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

الفورمولا واحد تعدل مواعيد انطلاق السباقات لموسم 2021

أحدث الأخبار

موتو جي بي: بانيايا ينطلق أوّلًا أمام كوارتارارو للجولة الثالثة على التوالي في أوستن
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: بانيايا ينطلق أوّلًا أمام كوارتارارو للجولة الثالثة على التوالي في أوستن

موتو جي بي: ميلر يفرض سيطرته على التجارب الحرة الثالثة لجولة الأمريكيتين
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: ميلر يفرض سيطرته على التجارب الحرة الثالثة لجولة الأمريكيتين

ماركيز يصف التجارب الحرة لجولة الأمريكيتين "بالغريبة" رُغم وتيرته القوية
موتو جي بي موتو جي بي

ماركيز يصف التجارب الحرة لجولة الأمريكيتين "بالغريبة" رُغم وتيرته القوية

ماركيز: دراجة هوندا 2022 قدّمت "أحد أكبر الاختلافات" التي شعرت بها في "الموتو جي بي"
موتو جي بي موتو جي بي

ماركيز: دراجة هوندا 2022 قدّمت "أحد أكبر الاختلافات" التي شعرت بها في "الموتو جي بي"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.