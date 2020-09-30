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موتو جي بي: بانيايا ينتقل إلى الفريق المصنعي لدوكاتي وزاركو إلى براماك لموسم 2021

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موتو جي بي: بانيايا ينتقل إلى الفريق المصنعي لدوكاتي وزاركو إلى براماك لموسم 2021

أعلنت دوكاتي اختيارها لفرانشيسكو بانيايا ليحل مكان أندريا دوفيزيوزو ضمن الفريق المصنعي لموسم 2021 في الموتو جي بي، بينما سيصعد يوهان زاركو إلى صفوف براماك كدرّاج بدعم مصنعي كامل.

كان دوفيزيوزو قد أعلن خلال جائزة النمسا الكبرى في أغسطس/آب الماضي أنّه لن يجدد عقده مع دوكاتي لما بعد موسم 2020.

وسرعان ما دخل عدد من الأسماء ضمن قائمة من قد يحل بديلًا عن الإيطالي ليُجاور جاك ميلر، حيث كان زميل الأخير الحالي في صفوف براماك بانيايا ودرّاج أفينتيا زاركو المرشّحَين لذلك المقعد، في حين عرض بطل العالم ثلاث مرات خورخي لورينزو خدماته على الفريق.

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ويُمكن القول بأنّ بانيايا كان الأقوى بين درّاجي دوكاتي في هذا الموسم، حيث كان في طريقه لاعتلاء منصة التتويج في جائزة الأندلس قبل أن تحرمه مشكلة ميكانيكية من هذه النتيجة.

كما حلّ بمركز الوصافة في سباق عودته بعد غياب عن ثلاث جولات بداعي الإصابة في جائزة سان مارينو الكبرى، بالإضافة إلى أنّه كان على طريق الفوز في سباق إيميليا رومانيا قبل حادثته التي أفقدته الصدارة.

وبعد توقيعه مع دوكاتي للانضمام إلى صفوف براماك في 2018 في أعقاب فوزه بلقب الموتو 2، سيصعد الآن بانيايا إلى صفوف الفريق المصنعي لموسم 2021.

وتعقيبًا منه على ذلك، قال بانيايا: "أنا أسعد شخص في العالم اليوم، إذ أنّ ذلك حلمًا تحقق بالنسبة لي، أن أكون درّاجًا مصنعيًا لدوكاتي لطالما كان طموحي، حيث نجحت الآن سويًا مع كل هؤلاء الذين آمنوا دومًا بي حتى عندما لم تسر الأمور في صالحي".

أمّا زاركو الذي وقّع مع دوكاتي للانضمام إلى أفينتيا نهاية موسم 2019 - حيث سجّل قطب الانطلاق الأوّل والمركز الثالث في التشيك هذا العام ويحتل حاليًا المركز الـ 15 في الترتيب - فسينضمّ إلى وصيف المنافس على لقب الموتو 2 خورخي مارتن ضمن صفوف براماك كدرّاج بدعم مصنعي كامل على مقاتلة الصانع الإيطالي بالمواصفات الحالية.

جديرٌ بالذكر أنّ دوفيزيوزو لا يملك بعد خطة بديلة لموسم 2021، بالرُغم من ارتباط اسمه بانتقال إلى أبريليا، في حين سينتقل دانيلو بيتروشي إلى صفوف فريق "تيك3" المدعوم من "كاي تي ام" للموسم المُقبل.

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