ردّ فرانشيسكو بانيايا على فيديو ظهر فيه وكأنه يقول أن دوكاتي تمنعه من إجراء تعديلات دقيقة على دراجته، مؤكدًا أن تصريحاته "أُخرجت بالكامل من سياقها".

بعد سباق كارثي آخر في ميزانو نهاية الأسبوع الماضي، شوهد دراج دوكاتي المصنعية بانيايا وهو يتحدث مع دراج في آر46 فابيو دي جانانتونيو في المنطقة المخصصة للمقابلات التلفزيونية، ونشرت محطة دازن الإسبانية لقطات لما كان من المفترض أن يكون محادثة خاصة بين الثنائي.

وتحدث دي جانانتونيو باللغة الإيطالية، ملمحًا أن بانيايا جرّب إعدادات دراجته، والتي وصفها بأنها "بسيطة" للغاية. وردّ بطل موتو جي بي مرتين قائلًا: "إنهم لا يسمحون لي بفعل ذلك"، ما أشعل موجة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعند وصوله إلى حلبة ريد بُل رينغ بعد أيام قليلة لخوض جائزة النمسا الكبرى، رفض بانيايا الادعاءات بأن دوكاتي فشلت في دعمه خلال معاناته الأخيرة، بينما انتقد دازن بسبب نشرها اللقطات.

حيث قال: "طُلب مني مرات عديدة أن أجيب عما إذا كان الفريق يدعمك، وكنت أقول دائمًا: ’نعم، الفريق يبذل أقصى ما لديه لمساعدتي’".

"ما حدث خلال السباق الأخير في ميزانو كان أمرًا غير محترم تمامًا من جانب دازن، لكن هذا ما حدث. الفيديو الذي جرى تسجيله كان خارج السياق".

"كنا نتحدث عن أمر ليس سرًا بالكامل، لأننا كنا نتحدث هناك [في مكان عام]. لكنه خارج السياق، لأن الفيديو ليس كاملًا. كنا نتحدث عن أمر آخر أيضًا".

"وبالتأكيد، فإن آخر كلمة قلتها لم تكن صحيحة، لكن الجميع يمرّ بلحظات صعبة، والجميع يحمل الإحباط في داخله، وأحيانًا تقول أشياء بطريقة خاطئة".

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي الصورة من قبل: Gold and Goose Photography / Getty Images

ثم تابع بانيايا توضيح تصريحاته، موضحًا أنه سبق أن اختبر عدة تغييرات على الدراجة لمعالجة مشاكل التماسك الخلفي التي يعاني منها.

حيث قال: "ما قصدته هو أنني حاولت إضافة الأشياء وإزالتها مرات عديدة بالفعل، وهي أمور لم تعد دوكاتي تسمح لي بفعلها، ولكن فقط لأنني فعلت ذلك مرات عديدة بالفعل، ولا أريد الاستمرار في هذا النوع من الأمور".

"ما خرج من فمي قيل بطريقة خاطئة. لكن ما حدث بعد ذلك كان كارثة بالنسبة إليّ، لأنه كان أمرًا خارجًا تمامًا عن الاحترام".

"يجب أن تقوم العلاقة بين الصحفيين والدراجين على الاحترام. أعتقد أنني كنت دائمًا لطيفًا جدًا معكم جميعًا. لم أكن وقحًا قط، ولم أقل شيئًا خاطئًا".

"حاولت أن أحافظ على علاقة جيدة مع الجميع، لأنني أعرف مدى أهمية وجود علاقة جيدة مع الصحفيين، ببساطة لأنكم أنتم من تنقلون صوتنا إلى العالم، وما حدث معي لم يكن صحيحًا".

حيث أوضح بانيايا أن علاقته مع دوكاتي لا تزال دون تغيير، بعدما ناقش محتوى الفيديو مع إدارة الفريق خلال فترة التوقف التي أعقبت جائزة سان مارينو الكبرى.

وكشف قائلًا: "تحدثنا عن الأمر أمس. من الطبيعي أن يبدو الأمر سيئًا للغاية بالطريقة التي ظهر بها على شاشة التلفزيون".

"لكن لديهم أيضًا المقابلات التي تُجرى أيام الجمعة والأحد، وما قلته في كلتا المقابلتين هو أن دوكاتي تدعمني".

"لذلك هم [دوكاتي] يعرفون ما أقوله، ويعرفون أنني لست مجنونًا تمامًا، وأنا أعتذر عن الكلمات التي قلتها، لكنني أعرف أيضًا مدى أهمية العلاقة، وعلاقتنا لا تزال جيدة، لذلك لا يوجد أي اختلاف عما كان عليه الوضع في السابق".