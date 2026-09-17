تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

هاميلتون ينفي مطالبته فيراري باستبدال أفراد رئيسيين في الفريق

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
هاميلتون ينفي مطالبته فيراري باستبدال أفراد رئيسيين في الفريق

شائعات: هاميلتون طالب بإجراء تغييرات لبعض أفراد طاقمه في فيراري

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
شائعات: هاميلتون طالب بإجراء تغييرات لبعض أفراد طاقمه في فيراري

فيراري وريسينغ بولز تجريان اختبارات إطارات بيريللي في إيمولا

فورمولا 1
فورمولا 1
فيراري وريسينغ بولز تجريان اختبارات إطارات بيريللي في إيمولا

رالف شوماخر: "من حق فيرستابن أن يغضب في مدريد"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
رالف شوماخر: "من حق فيرستابن أن يغضب في مدريد"

نوريس حول إقامة السباق القصير في موناكو: "سيصعّب الأمور أكثر"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
نوريس حول إقامة السباق القصير في موناكو: "سيصعّب الأمور أكثر"

توتو وولف يؤكد ثقته في راسل: موسم 2026 القاسي لن يكون نهاية جورج

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
توتو وولف يؤكد ثقته في راسل: موسم 2026 القاسي لن يكون نهاية جورج

الفورمولا 1 لا تحتاج إلى تغيير قوانين سيارة الأمان الافتراضية رغم خسارة نوريس في إسبانيا

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
الفورمولا 1 لا تحتاج إلى تغيير قوانين سيارة الأمان الافتراضية رغم خسارة نوريس في إسبانيا

ألبين تضمّ مايك إليوت المدير التقني السابق لدى مرسيدس 

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ألبين تضمّ مايك إليوت المدير التقني السابق لدى مرسيدس 
موتو جي بي سباق جائزة سان مارينو الكبرى

موتو جي بي: بانيايا ينتقد بشدة فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اتهامات دوكاتي

لم يُخفِ بانيايا استياءه من فيديو "غير محترم" و"خارج السياق" لمحادثة جرت بعيدًا عن البث وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

منشور:
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

ردّ فرانشيسكو بانيايا على فيديو ظهر فيه وكأنه يقول أن دوكاتي تمنعه من إجراء تعديلات دقيقة على دراجته، مؤكدًا أن تصريحاته "أُخرجت بالكامل من سياقها".

بعد سباق كارثي آخر في ميزانو نهاية الأسبوع الماضي، شوهد دراج دوكاتي المصنعية بانيايا وهو يتحدث مع دراج في آر46 فابيو دي جانانتونيو في المنطقة المخصصة للمقابلات التلفزيونية، ونشرت محطة دازن الإسبانية لقطات لما كان من المفترض أن يكون محادثة خاصة بين الثنائي.

وتحدث دي جانانتونيو باللغة الإيطالية، ملمحًا أن بانيايا جرّب إعدادات دراجته، والتي وصفها بأنها "بسيطة" للغاية. وردّ بطل موتو جي بي مرتين قائلًا: "إنهم لا يسمحون لي بفعل ذلك"، ما أشعل موجة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعند وصوله إلى حلبة ريد بُل رينغ بعد أيام قليلة لخوض جائزة النمسا الكبرى، رفض بانيايا الادعاءات بأن دوكاتي فشلت في دعمه خلال معاناته الأخيرة، بينما انتقد دازن بسبب نشرها اللقطات.

حيث قال: "طُلب مني مرات عديدة أن أجيب عما إذا كان الفريق يدعمك، وكنت أقول دائمًا: ’نعم، الفريق يبذل أقصى ما لديه لمساعدتي’".

"ما حدث خلال السباق الأخير في ميزانو كان أمرًا غير محترم تمامًا من جانب دازن، لكن هذا ما حدث. الفيديو الذي جرى تسجيله كان خارج السياق".

"كنا نتحدث عن أمر ليس سرًا بالكامل، لأننا كنا نتحدث هناك [في مكان عام]. لكنه خارج السياق، لأن الفيديو ليس كاملًا. كنا نتحدث عن أمر آخر أيضًا".

"وبالتأكيد، فإن آخر كلمة قلتها لم تكن صحيحة، لكن الجميع يمرّ بلحظات صعبة، والجميع يحمل الإحباط في داخله، وأحيانًا تقول أشياء بطريقة خاطئة".

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: Gold and Goose Photography / Getty Images

ثم تابع بانيايا توضيح تصريحاته، موضحًا أنه سبق أن اختبر عدة تغييرات على الدراجة لمعالجة مشاكل التماسك الخلفي التي يعاني منها.

حيث قال: "ما قصدته هو أنني حاولت إضافة الأشياء وإزالتها مرات عديدة بالفعل، وهي أمور لم تعد دوكاتي تسمح لي بفعلها، ولكن فقط لأنني فعلت ذلك مرات عديدة بالفعل، ولا أريد الاستمرار في هذا النوع من الأمور".

"ما خرج من فمي قيل بطريقة خاطئة. لكن ما حدث بعد ذلك كان كارثة بالنسبة إليّ، لأنه كان أمرًا خارجًا تمامًا عن الاحترام".

"يجب أن تقوم العلاقة بين الصحفيين والدراجين على الاحترام. أعتقد أنني كنت دائمًا لطيفًا جدًا معكم جميعًا. لم أكن وقحًا قط، ولم أقل شيئًا خاطئًا".

"حاولت أن أحافظ على علاقة جيدة مع الجميع، لأنني أعرف مدى أهمية وجود علاقة جيدة مع الصحفيين، ببساطة لأنكم أنتم من تنقلون صوتنا إلى العالم، وما حدث معي لم يكن صحيحًا".

حيث أوضح بانيايا أن علاقته مع دوكاتي لا تزال دون تغيير، بعدما ناقش محتوى الفيديو مع إدارة الفريق خلال فترة التوقف التي أعقبت جائزة سان مارينو الكبرى.

وكشف قائلًا: "تحدثنا عن الأمر أمس. من الطبيعي أن يبدو الأمر سيئًا للغاية بالطريقة التي ظهر بها على شاشة التلفزيون".

"لكن لديهم أيضًا المقابلات التي تُجرى أيام الجمعة والأحد، وما قلته في كلتا المقابلتين هو أن دوكاتي تدعمني".

"لذلك هم [دوكاتي] يعرفون ما أقوله، ويعرفون أنني لست مجنونًا تمامًا، وأنا أعتذر عن الكلمات التي قلتها، لكنني أعرف أيضًا مدى أهمية العلاقة، وعلاقتنا لا تزال جيدة، لذلك لا يوجد أي اختلاف عما كان عليه الوضع في السابق".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق فابيو كوارتارارو في مقابلة حصرية: "أنا مثل حيوان جائع لم يأكل منذ ثلاثة أيام".. ما زلت أمتلك الرغبة الشرسة

أبرز التعليقات
المزيد من
فرانشيسكو بانيايا

موتو جي بي: بانيايا "يشعر بالإهانة" بسبب معاناته الأخيرة.. "لا أرى أي مخرج"

موتو جي بي
موتو جي بي
جائزة آراغون الكبرى
موتو جي بي: بانيايا "يشعر بالإهانة" بسبب معاناته الأخيرة.. "لا أرى أي مخرج"

موتو جي بي: دوكاتي تؤكد رحيل فرانشيسكو بانيايا لموسم 2027

موتو جي بي
موتو جي بي
جائزة التشيك
موتو جي بي: دوكاتي تؤكد رحيل فرانشيسكو بانيايا لموسم 2027

موتو جي بي: مارك ماركيز يفوز بالسباق القصير الفوضوي رغم سقوطه في خيريز

موتو جي بي
موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
موتو جي بي: مارك ماركيز يفوز بالسباق القصير الفوضوي رغم سقوطه في خيريز
المزيد من
فريق دوكاتي

موتو جي بي: الرسائل خلف صورة التعافي الصادمة لكتف مارك ماركيز

موتو جي بي
موتو جي بي
موتو جي بي: الرسائل خلف صورة التعافي الصادمة لكتف مارك ماركيز

مارك ماركيز يكشف الخطأ الكبير الذي كاد أن يحرمه من الفوز في سباق أراغون

موتو جي بي
موتو جي بي
جائزة آراغون الكبرى
مارك ماركيز يكشف الخطأ الكبير الذي كاد أن يحرمه من الفوز في سباق أراغون

مارك ماركيز يوضح سبب نصيحته إسحاق حجار بالغياب عن جائزة هولندا الكبرى

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
مارك ماركيز يوضح سبب نصيحته إسحاق حجار بالغياب عن جائزة هولندا الكبرى

أحدث الأخبار

هاميلتون ينفي مطالبته فيراري باستبدال أفراد رئيسيين في الفريق

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
هاميلتون ينفي مطالبته فيراري باستبدال أفراد رئيسيين في الفريق

شائعات: هاميلتون طالب بإجراء تغييرات لبعض أفراد طاقمه في فيراري

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
شائعات: هاميلتون طالب بإجراء تغييرات لبعض أفراد طاقمه في فيراري

فيراري وريسينغ بولز تجريان اختبارات إطارات بيريللي في إيمولا

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
فيراري وريسينغ بولز تجريان اختبارات إطارات بيريللي في إيمولا

رالف شوماخر: "من حق فيرستابن أن يغضب في مدريد"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
رالف شوماخر: "من حق فيرستابن أن يغضب في مدريد"