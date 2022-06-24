موتو جي بي: بانيايا ينتزع الصدارة أمام إسبارغارو في التجارب الثانية في هولندا

اختفت الأمطار الغزيرة التي طغت على الحصّة الأولى عند بداية التجارب الثانية، حيث بدأ المسار بإظهار علامات الجفاف عندما دخل الدرّاجون.

ولم يتطلّب الأمر سوى 10 دقائق حتّى تمكّن أليكس إسبارغارو من الإطاحة بأسرع أزمنة جاك ميلر من الحصّة الصباحيّة.

وسرعان ما تغلّب عليه أليكس رينز، ومن ثمّ أليكس ماركيز الذي سجّل 1:42.115 دقيقة وبقي في الصدارة خلال الدقائق العشر التالية.

ومن ثمّ استغلّ ميغيل أوليفيرا تحسّن حالة خطّ التسابق ليُسجّل 1:40.540 دقيقة، في الأثناء انتقل لوكا ماريني إلى الإطارات الملساء الخاصة بالطقس الجاف.

وبعد لفّتين أبطأ من زمن أوليفيرا، سجّل الإيطالي الشاب سلسلة من اللفّات الأسرع التي وصلت به إلى 1:37.469 دقيقة.

وبدأت الأزمنة بالتحسّن بشكلٍ كبير إثر ذلك مع انتقال بقيّة الدرّاجين إلى إطارات الطقس الجاف.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى بانيايا الذي سجّل 1:33.274 دقيقة، وتفوّق على إسبارغارو بـ 0.178 ثانية.

أمّا حامل اللقب فابيو كوارتارارو فقد أكمل ترتيب الثلاثة الأوائل على متن درّاجته ياماها مُسجّلًا 1:33.579 دقيقة.

وحلّ رينز رابعًا على بُعد 0.032 ثانية عن كوارتارارو، وتقدّم على ميلر وجوان مير.

أمّا مافيريك فينياليس فقد تواجد في المركز السابع أمام براد بيندر، بينما أكمل يوهان زاركو وماركو بيزيكي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: