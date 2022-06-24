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موتو جي بي / جائزة هولندا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: بانيايا ينتزع الصدارة أمام إسبارغارو في التجارب الثانية في هولندا

سجّل فرانشيسكو بانيايا الزمن الأسرع في حصّة التجارب الحرّة الثانية من جائزة هولندا الكبرى للموتو جي بي ليتفوّق على أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا.

موتو جي بي: بانيايا ينتزع الصدارة أمام إسبارغارو في التجارب الثانية في هولندا

اختفت الأمطار الغزيرة التي طغت على الحصّة الأولى عند بداية التجارب الثانية، حيث بدأ المسار بإظهار علامات الجفاف عندما دخل الدرّاجون.

ولم يتطلّب الأمر سوى 10 دقائق حتّى تمكّن أليكس إسبارغارو من الإطاحة بأسرع أزمنة جاك ميلر من الحصّة الصباحيّة.

وسرعان ما تغلّب عليه أليكس رينز، ومن ثمّ أليكس ماركيز الذي سجّل 1:42.115 دقيقة وبقي في الصدارة خلال الدقائق العشر التالية.

ومن ثمّ استغلّ ميغيل أوليفيرا تحسّن حالة خطّ التسابق ليُسجّل 1:40.540 دقيقة، في الأثناء انتقل لوكا ماريني إلى الإطارات الملساء الخاصة بالطقس الجاف.

وبعد لفّتين أبطأ من زمن أوليفيرا، سجّل الإيطالي الشاب سلسلة من اللفّات الأسرع التي وصلت به إلى 1:37.469 دقيقة.

وبدأت الأزمنة بالتحسّن بشكلٍ كبير إثر ذلك مع انتقال بقيّة الدرّاجين إلى إطارات الطقس الجاف.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى بانيايا الذي سجّل 1:33.274 دقيقة، وتفوّق على إسبارغارو بـ 0.178 ثانية.

أمّا حامل اللقب فابيو كوارتارارو فقد أكمل ترتيب الثلاثة الأوائل على متن درّاجته ياماها مُسجّلًا 1:33.579 دقيقة.

وحلّ رينز رابعًا على بُعد 0.032 ثانية عن كوارتارارو، وتقدّم على ميلر وجوان مير.

أمّا مافيريك فينياليس فقد تواجد في المركز السابع أمام براد بيندر، بينما أكمل يوهان زاركو وماركو بيزيكي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 19 1:33.274     175.302
2 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 15 1:33.452 0.178 0.178 174.968
3 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 20 1:33.579 0.305 0.127 174.731
4 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 14 1:33.611 0.337 0.032 174.671
5 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 18 1:33.833 0.559 0.222 174.258
6 36 Spain جوان مير سوزوكي 21 1:33.899 0.625 0.066 174.136
7 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 17 1:33.938 0.664 0.039 174.063
8 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 21 1:34.127 0.853 0.189 173.714
9 5 France يوهان زاركو دوكاتي 18 1:34.286 1.012 0.159 173.421
10 72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 17 1:34.312 1.038 0.026 173.373
11 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 15 1:34.316 1.042 0.004 173.366
12 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 19 1:34.504 1.230 0.188 173.021
13 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 18 1:34.536 1.262 0.032 172.962
14 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 17 1:34.599 1.325 0.063 172.847
15 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 18 1:34.650 1.376 0.051 172.754
16 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 21 1:34.676 1.402 0.026 172.706
17 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 17 1:34.823 1.549 0.147 172.439
18 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 22 1:34.828 1.554 0.005 172.430
19 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 17 1:34.834 1.560 0.006 172.419
20 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 18 1:34.902 1.628 0.068 172.295
21 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 19 1:35.081 1.807 0.179 171.971
22 87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 19 1:35.222 1.948 0.141 171.716
23 40 South Africa دارين بيندر ياماها 15 1:35.571 2.297 0.349 171.089
24 6 Germany ستيفان برادل هوندا 10 1:35.951 2.677 0.380 170.411
25 25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 17 1:36.226 2.952 0.275 169.924
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