موتو جي بي: بانيايا يكمل سيطرته على جائزة هولندا الكبرى عبر فوزٍ ساحقٍ في أسين
أحرز فرانشيسكو بانيايا العلامة الكاملة ضمن مجريات جائزة هولندا الكبرى للموتو جي بي بعد أن فاز بالسباق الرئيسي اليوم الأحد على حلبة أسين تي تي ويُقلّص الفارق مع خورخي مارتن في ترتيب البطولة.
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
قدّم بانيايا انطلاقة قويّة مجدّدًا وتمكّن من الحفاظ على الصدارة، في الوقت الذي انقضّ فيه فينياليس على مارتن لينتزع منه المركز الثاني في المنعطفات الأولى قبل أن يردّ درّاج براماك دوكاتي سريعًا ويستعيد مركزه الثاني.
في الأثناء تعرّض أليكس رينز لحادثٍ قويٍ عند المنعطف الأوّل بعد أن انزلق القسم الخلفي من درّاجته بشكلٍ عنيف ما قذفه بقوّة في الهواء، حيث سقط درّاج ياماها بقوّة على السطح الأسفلتي.
وبعد انسحابه من اللفّة الثانية في سباق الأمس، بدأ مارك ماركيز مهمّة التعويض هذا اليوم، حيث بدأ تقدّمه ليصل إلى المركز الثالث عبر تجاوزٍ عدائيٍ على فينياليس في اللفّة الثالثة.
وسرعان ما بدأ بانيايا في الابتعاد في الأمام رافعًا الفارق إلى ثانية، بينما تشكّلت فجوة أخرى كذلك بين مارتن وبقيّة الركب خلفه وعلى رأسهم ماركيز.
لكنّ زحف ماركيز لم يدم طويلًا، وأقدم على حركة غريبة عبر الإشارة بيده لفابيو دي جيانأنطونيو قبل أن يسمح له بتجاوزه في اللفّة الثامنة.
وبعد أن بقي الفارق ثابتًا عند فلك الثانية بين ثنائيّ الصدارة طوال اللفّات الـ 14 الأولى، بدأ بانيايا في الابتعاد بعد ذلك.
ومع هدوء المعركة في الأمام واتّجاه بانيايا نحو الفوز، انتقل التركيز نحو المعركة على المركز الثالث في ظلّ وجود كوكبة من خمسة درّاجين: دي جيانأنطونيو، وماركيز، وفينياليس وإينيا باستيانيني وبيدرو أكوستا.
وكادت حادثة أن تقع في اللفّة الـ 20، قبل أن يتراجع دي جيانأنطونيو ثلاثة مراكز، في الوقت الذي كان فيه باستيانيني بصدد إكمال عادته والتقدّم في اللفّات الأخيرة.
وبالفعل تمكّن باستيانيني من انتزاع المركز الثالث من فينياليس مع تبقي 4 لفّات على النهاية.
ونجح بانيايا في تحقيق فوزٍ سهل مكملًا سيطرته على مجريات عطلة نهاية الأسبوع في هولندا ومتمًا العلامة الكاملة بعد تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل والفوز بالسباق القصير كذلك.
وبالرغم من حلوله ثانيًا، فقد خسر خورخي مارتن جزءًا من أفضليّته في صدارة الترتيب العام للبطولة لصالح بانيايا.
وأكمل باستيانيني منصّة تتويج دوكاتي الخالصة بحلوله ثالثًا، في الوقت الذي ارتكب فيه فينياليس خطأ في الكبح في المنعطف ما قبل الأخيرة في اللفّة الأخيرة ما سمح لماركيز بتجاوزه.
وحلّ دي جيانأنطونيو سادسًا بفارق 0.041 ثانية خلف فينياليس عند خطّ النهاية.
أمّا المركز السابع البعيد فقد كان من نصيب براد بيندر الذي خاض سباقًا وحيدًا، حيث حلّ أليكس ماركيز ثامنًا أمام راؤول فيرنانديز، في الوقت الذي أكمل فيه فرانكو موربيديللي ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة السباق:
|المركز
|الدراج
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|النقاط
|1
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|26
|
40:07.214
|176.6
|25
|2
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|26
|
+3.676
40:10.890
|3.676
|176.3
|20
|3
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|26
|
+7.073
40:14.287
|3.397
|176.0
|16
|4
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|26
|
+7.868
40:15.082
|0.795
|176.0
|13
|5
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|26
|
+8.299
40:15.513
|0.431
|176.0
|11
|6
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|26
|
+8.258
40:15.472
|176.0
|10
|7
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|26
|
+16.005
40:23.219
|7.747
|175.4
|9
|8
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|26
|
+21.095
40:28.309
|5.090
|175.0
|8
|9
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|26
|
+22.368
40:29.582
|1.273
|174.9
|7
|10
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|26
|
+23.413
40:30.627
|1.045
|174.9
|6
|11
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|26
|
+24.004
40:31.218
|0.591
|174.8
|5
|12
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|26
|
+24.057
40:31.271
|0.053
|174.8
|4
|13
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|26
|
+42.767
40:49.981
|18.710
|173.5
|3
|14
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|26
|
+42.871
40:50.085
|0.104
|173.5
|2
|15
|م. أوليفيرا فريق تراك هوس
|88
|26
|
+44.429
40:51.643
|1.558
|173.4
|1
|16
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|26
|
+46.246
40:53.460
|1.817
|173.2
|17
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|26
|
+1'10.937
41:18.151
|24.691
|171.5
|dnf
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|25
|
+1 لفّة
38:45.792
|1 لفّة
|175.7
|dnf
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|6
|
+20 لفّة
9:29.405
|19 لفّة
|172.2
|dnf
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|5
|
+21 لفّة
9:00.239
|1 لفّة
|151.3
|dnf
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|0
|
26
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