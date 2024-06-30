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موتو جي بي جائزة هولندا الكبرى

موتو جي بي: بانيايا يكمل سيطرته على جائزة هولندا الكبرى عبر فوزٍ ساحقٍ في أسين

أحرز فرانشيسكو بانيايا العلامة الكاملة ضمن مجريات جائزة هولندا الكبرى للموتو جي بي بعد أن فاز بالسباق الرئيسي اليوم الأحد على حلبة أسين تي تي ويُقلّص الفارق مع خورخي مارتن في ترتيب البطولة.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

قدّم بانيايا انطلاقة قويّة مجدّدًا وتمكّن من الحفاظ على الصدارة، في الوقت الذي انقضّ فيه فينياليس على مارتن لينتزع منه المركز الثاني في المنعطفات الأولى قبل أن يردّ درّاج براماك دوكاتي سريعًا ويستعيد مركزه الثاني.

في الأثناء تعرّض أليكس رينز لحادثٍ قويٍ عند المنعطف الأوّل بعد أن انزلق القسم الخلفي من درّاجته بشكلٍ عنيف ما قذفه بقوّة في الهواء، حيث سقط درّاج ياماها بقوّة على السطح الأسفلتي.

وبعد انسحابه من اللفّة الثانية في سباق الأمس، بدأ مارك ماركيز مهمّة التعويض هذا اليوم، حيث بدأ تقدّمه ليصل إلى المركز الثالث عبر تجاوزٍ عدائيٍ على فينياليس في اللفّة الثالثة.

وسرعان ما بدأ بانيايا في الابتعاد في الأمام رافعًا الفارق إلى ثانية، بينما تشكّلت فجوة أخرى كذلك بين مارتن وبقيّة الركب خلفه وعلى رأسهم ماركيز.

لكنّ زحف ماركيز لم يدم طويلًا، وأقدم على حركة غريبة عبر الإشارة بيده لفابيو دي جيانأنطونيو قبل أن يسمح له بتجاوزه في اللفّة الثامنة.

وبعد أن بقي الفارق ثابتًا عند فلك الثانية بين ثنائيّ الصدارة طوال اللفّات الـ 14 الأولى، بدأ بانيايا في الابتعاد بعد ذلك.

ومع هدوء المعركة في الأمام واتّجاه بانيايا نحو الفوز، انتقل التركيز نحو المعركة على المركز الثالث في ظلّ وجود كوكبة من خمسة درّاجين: دي جيانأنطونيو، وماركيز، وفينياليس وإينيا باستيانيني وبيدرو أكوستا.

وكادت حادثة أن تقع في اللفّة الـ 20، قبل أن يتراجع دي جيانأنطونيو ثلاثة مراكز، في الوقت الذي كان فيه باستيانيني بصدد إكمال عادته والتقدّم في اللفّات الأخيرة.

وبالفعل تمكّن باستيانيني من انتزاع المركز الثالث من فينياليس مع تبقي 4 لفّات على النهاية.

ونجح بانيايا في تحقيق فوزٍ سهل مكملًا سيطرته على مجريات عطلة نهاية الأسبوع في هولندا ومتمًا العلامة الكاملة بعد تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل والفوز بالسباق القصير كذلك.

وبالرغم من حلوله ثانيًا، فقد خسر خورخي مارتن جزءًا من أفضليّته في صدارة الترتيب العام للبطولة لصالح بانيايا.

وأكمل باستيانيني منصّة تتويج دوكاتي الخالصة بحلوله ثالثًا، في الوقت الذي ارتكب فيه فينياليس خطأ في الكبح في المنعطف ما قبل الأخيرة في اللفّة الأخيرة ما سمح لماركيز بتجاوزه.

وحلّ دي جيانأنطونيو سادسًا بفارق 0.041 ثانية خلف فينياليس عند خطّ النهاية.

أمّا المركز السابع البعيد فقد كان من نصيب براد بيندر الذي خاض سباقًا وحيدًا، حيث حلّ أليكس ماركيز ثامنًا أمام راؤول فيرنانديز، في الوقت الذي أكمل فيه فرانكو موربيديللي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز الدراج # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س النقاط
1 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 26

40:07.214

   176.6 25
2 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 26

+3.676

40:10.890

 3.676 176.3 20
3 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 26

+7.073

40:14.287

 3.397 176.0 16
4 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 26

+7.868

40:15.082

 0.795 176.0 13
5 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 26

+8.299

40:15.513

 0.431 176.0 11
6 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 26

+8.258

40:15.472

   176.0 10
7 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 26

+16.005

40:23.219

 7.747 175.4 9
8 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 26

+21.095

40:28.309

 5.090 175.0 8
9 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 26

+22.368

40:29.582

 1.273 174.9 7
10 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 26

+23.413

40:30.627

 1.045 174.9 6
11 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 26

+24.004

40:31.218

 0.591 174.8 5
12 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 26

+24.057

40:31.271

 0.053 174.8 4
13 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 26

+42.767

40:49.981

 18.710 173.5 3
14 ا. فيرنانديز تيك 3 37 26

+42.871

40:50.085

 0.104 173.5 2
15 م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 26

+44.429

40:51.643

 1.558 173.4 1
16 ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 26

+46.246

40:53.460

 1.817 173.2  
17 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 26

+1'10.937

41:18.151

 24.691 171.5  
dnf ب. أكوستا تيك 3 31 25

+1 لفّة

38:45.792

 1 لفّة 175.7  
dnf ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 6

+20 لفّة

9:29.405

 19 لفّة 172.2  
dnf م. بيزيتشي فريق في آر46 72 5

+21 لفّة

9:00.239

 1 لفّة 151.3  
dnf أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 0

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