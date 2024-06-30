موتو جي بي: بانيايا يكمل سيطرته على جائزة هولندا الكبرى عبر فوزٍ ساحقٍ في أسين

قدّم بانيايا انطلاقة قويّة مجدّدًا وتمكّن من الحفاظ على الصدارة، في الوقت الذي انقضّ فيه فينياليس على مارتن لينتزع منه المركز الثاني في المنعطفات الأولى قبل أن يردّ درّاج براماك دوكاتي سريعًا ويستعيد مركزه الثاني.

في الأثناء تعرّض أليكس رينز لحادثٍ قويٍ عند المنعطف الأوّل بعد أن انزلق القسم الخلفي من درّاجته بشكلٍ عنيف ما قذفه بقوّة في الهواء، حيث سقط درّاج ياماها بقوّة على السطح الأسفلتي.

وبعد انسحابه من اللفّة الثانية في سباق الأمس، بدأ مارك ماركيز مهمّة التعويض هذا اليوم، حيث بدأ تقدّمه ليصل إلى المركز الثالث عبر تجاوزٍ عدائيٍ على فينياليس في اللفّة الثالثة.

وسرعان ما بدأ بانيايا في الابتعاد في الأمام رافعًا الفارق إلى ثانية، بينما تشكّلت فجوة أخرى كذلك بين مارتن وبقيّة الركب خلفه وعلى رأسهم ماركيز.

لكنّ زحف ماركيز لم يدم طويلًا، وأقدم على حركة غريبة عبر الإشارة بيده لفابيو دي جيانأنطونيو قبل أن يسمح له بتجاوزه في اللفّة الثامنة.

وبعد أن بقي الفارق ثابتًا عند فلك الثانية بين ثنائيّ الصدارة طوال اللفّات الـ 14 الأولى، بدأ بانيايا في الابتعاد بعد ذلك.

ومع هدوء المعركة في الأمام واتّجاه بانيايا نحو الفوز، انتقل التركيز نحو المعركة على المركز الثالث في ظلّ وجود كوكبة من خمسة درّاجين: دي جيانأنطونيو، وماركيز، وفينياليس وإينيا باستيانيني وبيدرو أكوستا.

وكادت حادثة أن تقع في اللفّة الـ 20، قبل أن يتراجع دي جيانأنطونيو ثلاثة مراكز، في الوقت الذي كان فيه باستيانيني بصدد إكمال عادته والتقدّم في اللفّات الأخيرة.

وبالفعل تمكّن باستيانيني من انتزاع المركز الثالث من فينياليس مع تبقي 4 لفّات على النهاية.

ونجح بانيايا في تحقيق فوزٍ سهل مكملًا سيطرته على مجريات عطلة نهاية الأسبوع في هولندا ومتمًا العلامة الكاملة بعد تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل والفوز بالسباق القصير كذلك.

وبالرغم من حلوله ثانيًا، فقد خسر خورخي مارتن جزءًا من أفضليّته في صدارة الترتيب العام للبطولة لصالح بانيايا.

وأكمل باستيانيني منصّة تتويج دوكاتي الخالصة بحلوله ثالثًا، في الوقت الذي ارتكب فيه فينياليس خطأ في الكبح في المنعطف ما قبل الأخيرة في اللفّة الأخيرة ما سمح لماركيز بتجاوزه.

وحلّ دي جيانأنطونيو سادسًا بفارق 0.041 ثانية خلف فينياليس عند خطّ النهاية.

أمّا المركز السابع البعيد فقد كان من نصيب براد بيندر الذي خاض سباقًا وحيدًا، حيث حلّ أليكس ماركيز ثامنًا أمام راؤول فيرنانديز، في الوقت الذي أكمل فيه فرانكو موربيديللي ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: