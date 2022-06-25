موتو جي بي: بانيايا يكسر الزمن القياسي وينطلق أولًا في هولندا

في ظل وجود احتمالية هطول الأمطار على حلبة أسين مع بداية القسم الحاسم للتصفيات، سرعان ما تم كسر الزمن القياسي للحلبة من قِبَل خورخي مارتين دراج براماك قبل أن ينطلق بانيايا في المراحل الختامية إلى الأمام ويحرز قطب الانطلاق الثاني على التوالي.

وسجّل مارتين زمنًا مبدئيًا بلغ دقيقة و31.708 ثانية ضمن محاولته الأولى ليتجاوز زمن مافيريك فينياليس القياسي من العام الماضي، في ظل تواجد كوارتارارو ثانيًا بفارق 0.01 ثانية.

لكن محاولة الفرنسي الثانية باءت بالفشل عندما خرج عن المسار إلى المنطقة الحصوية عند المنعطف الأول، في الوقت الذي ظل فيه زمن مارتين صامدًا.

بيد أنه ومع بقاء 5 دقائق على النهاية، قدّم بانيايا لفة صاروخية على إطار سوفت خلفي جديد، ليسجّل دراج دوكاتي المصنعي دقيقة و31.504 ثانية.

فيما حسّن كوارتارارو من زمنه وسجل دقيقة و31.620 ثانية في محاولته قبل الأخيرة ليتقدم إلى المركز الثاني.

في المقابل، عانى مارتين من سقوط عند المنعطف الخامس في المراحل الأخيرة من القسم الثاني للتصفيات، لكنه عاد ليحجز مكانه على الصف الأول بتأهّله ثالثًا أمام ناشئ "في آر46 دوكاتي" ماركو بيزيتشي الذي كسر كذلك الزمن القياسي من العام الماضي.

أليكس إسبارغارو دراج أبريليا اكتفى بالمركز الخامس أمام جاك ميلر دراج دوكاتي الذي حافظ على المركز السادس رغم سقوطه عند المنعطف الخامس كذلك.

مع ذلك، يواجه ميلر عقوبة محتملة إثر اقتراب فينياليس من الاصطدام به على المقطع المستقيم ضمن اللفة الأخيرة لدراج أبريليا.

هذا ويتقدم يوهان زاركو صف الانطلاق الثالث بعد تأهله سابعًا أمام ميغيل أوليفيرا، فيما أكمل أليكس رينز دراج سوزوكي وبراد بيندر ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام فينياليس.

شبكة الانطلاق: