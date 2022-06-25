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موتو جي بي / جائزة هولندا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: بانيايا يكسر الزمن القياسي وينطلق أولًا في هولندا

تمكن فرانشيسكو بانيايا من كسر الزمن القياسي لحلبة أسين ليُحرز قطب الانطلاق الأول لجائزة هولندا الكبرى في الموتو جي بي، بينما ساهم خطأ في المحاولة الأخيرة بحرمان فابيو كوارتارارو من فرصة الانطلاق أولًا.

موتو جي بي: بانيايا يكسر الزمن القياسي وينطلق أولًا في هولندا

في ظل وجود احتمالية هطول الأمطار على حلبة أسين مع بداية القسم الحاسم للتصفيات، سرعان ما تم كسر الزمن القياسي للحلبة من قِبَل خورخي مارتين دراج براماك قبل أن ينطلق بانيايا في المراحل الختامية إلى الأمام ويحرز قطب الانطلاق الثاني على التوالي.

وسجّل مارتين زمنًا مبدئيًا بلغ دقيقة و31.708 ثانية ضمن محاولته الأولى ليتجاوز زمن مافيريك فينياليس القياسي من العام الماضي، في ظل تواجد كوارتارارو ثانيًا بفارق 0.01 ثانية.

لكن محاولة الفرنسي الثانية باءت بالفشل عندما خرج عن المسار إلى المنطقة الحصوية عند المنعطف الأول، في الوقت الذي ظل فيه زمن مارتين صامدًا.

بيد أنه ومع بقاء 5 دقائق على النهاية، قدّم بانيايا لفة صاروخية على إطار سوفت خلفي جديد، ليسجّل دراج دوكاتي المصنعي دقيقة و31.504 ثانية.

فيما حسّن كوارتارارو من زمنه وسجل دقيقة و31.620 ثانية في محاولته قبل الأخيرة ليتقدم إلى المركز الثاني.

في المقابل، عانى مارتين من سقوط عند المنعطف الخامس في المراحل الأخيرة من القسم الثاني للتصفيات، لكنه عاد ليحجز مكانه على الصف الأول بتأهّله ثالثًا أمام ناشئ "في آر46 دوكاتي" ماركو بيزيتشي الذي كسر كذلك الزمن القياسي من العام الماضي.

أليكس إسبارغارو دراج أبريليا اكتفى بالمركز الخامس أمام جاك ميلر دراج دوكاتي الذي حافظ على المركز السادس رغم سقوطه عند المنعطف الخامس كذلك.

مع ذلك، يواجه ميلر عقوبة محتملة إثر اقتراب فينياليس من الاصطدام به على المقطع المستقيم ضمن اللفة الأخيرة لدراج أبريليا.

هذا ويتقدم يوهان زاركو صف الانطلاق الثالث بعد تأهله سابعًا أمام ميغيل أوليفيرا، فيما أكمل أليكس رينز دراج سوزوكي وبراد بيندر ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام فينياليس.

شبكة الانطلاق:

المركز # الدراج التوقيت الفارق
1 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 1:31.504  
2 20 France فابيو كوارتارارو 1:31.620 0.116
3 89 Spain خورخي مارتن 1:31.708 0.204
4 72 Italy ماركو بيزيتشي 1:31.796 0.292
5 41 Spain أليكس إسبارغارو 1:31.868 0.364
6 43 Australia جاك ميلر 1:32.124 0.620
7 5 France يوهان زاركو 1:32.175 0.671
8 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 1:32.272 0.768
9 42 Spain أليكس رينز 1:32.307 0.803
10 33 South Africa براد بيندر 1:32.367 0.863
11 12 Spain مافيريك فينياليس 1:32.424 0.920
12 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 1:32.967 1.463
13 10 Italy لوكا ماريني 1:32.787 1.283
14 36 Spain جوان مير 1:32.898 1.394
15 49 Italy فابيو دي جيانانتونيو 1:32.912 1.408
16 23 Italy إنيا باستيانيني 1:33.005 1.501
17 4 Italy أندريا دوفيزيوزو 1:33.009 1.505
18 6 Germany ستيفان برادل 1:33.029 1.525
19 87 Australia ريمي غاردنر 1:33.093 1.589
20 21 Italy فرانكو موربيديلي 1:33.096 1.592
21 73 Spain أليكس ماركيز 1:33.113 1.609

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