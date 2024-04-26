موتو جي بي: بانيايا يكسر الزمن القياسي في التجارب الثانية في خيريز

فاز حامل اللقب في إسبانيا في العامين الماضيين وهو يدخل نسخة 2024 على إثر جولتين محبطتين في البرتغال وأمريكا.

وضمن حصّة مليئة بالحوادث، أخّر بانيايا لفّته السريعة إلى النهاية ليُسجّل 1:36.025 دقيقة ويضمن بها الصدارة بفارق 0.1 ثانية عن فينياليس درّاج أبريليا حينها.

وبدا مارك ماركيز متّجهًا للتقدّم على بانيايا، لكنّه أكمل لفّته مُسجّلًا 1:36.168 دقيقة ليحلّ ثالثًا في النهاية.

وكانت الحوادث قد تتالت في منتصف الحصّة، حيث سقط ماركو بيزيكي، وراوول فيرنانديز وفينياليس.

وتلاهم فابيو كوارتارارو درّاج ياماها الذي سقط عن درّاجته في المنعطف السابع، ومن ثمّ أليكس ماركيز، وداني بيدروسا وميغيل أوليفيرا.

وجاءت سلسلة التحسينات المتأخّرة بعد ذلك، حيث كانت أزمنة بانيايا، وفينياليس وماركيز أسرع من الزمن القياسي الحالي للحلبة.

وذهب المركز الأربع إلى بيزيكي الذي تقدّم على خورخي مارتن متصدّر ترتيب البطولة وبيدرو أكوستا درّاج تيك 3 الذي كان الوحيد من بين درّاجي كاي تي ام الذي يضمن العبور المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات.

إذ أنّ حادثًا متأخّرًا لبراد بيندر كلّفه التواجد ضمن العشرة الأوائل.

وكان المركز السابع من نصيب أليكس إسبارغارو، بينما أكمل إينيا باستيانيني، وفابيو دي جيانأنطونيو وأليكس ماركيز ترتيب العشرة الأوائل.