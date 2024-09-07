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تقرير التجارب التأهيليّة
موتو جي بي جائزة سان مارينو الكبرى

موتو جي بي: بانيايا يكسر الرقم القياسي ويحرز البول بوزيشن في ميزانو

بطل العالم يسجل زمنًا قياسيًا جديدًا لحلبة ميزانو محرزًا البول بوزيشن الثاني له هذا الموسم في الموتو جي بي.

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

تجاوز بيكو بانيايا دراج دوكاتي الزمن القياسي لحلبة ميزانو ببضعة أجزاء بالمئة من الثانية مسجلًا توقيتًا قياسيًا منحه البول بوزيشن في تصفيات جائزة سان مارينو الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

بينما عانى دراج غريسيني الفائز بسباق أراغون الأسبوع الماضي مارك ماركيز من حادثة عن المنعطف الـ 15 خلال القسم الثاني من التصفيات ليكتفي بالتأهل ضمن المركز التاسع.

وقد أحكم الإيطالي بانيايا سيطرته على حصة التصفيات منذ الطلعات الأولى، إذ تقدم ثلاثية لدوكاتي على صف الانطلاق الأول أمام فرانكو موربيديللي دراج براماك بفارق 0.2 ثانية خلف مواطنه وماركو بيزيكي دراج في.آر46.

متقدمًا صف الانطلاق الثاني، حل متصدر ترتيب البطولة خورخي مارتن رابعًا أمام أول دراج من خارج معسكر دوكاتي بيدرو أكوستا المدافع عن ألوان غاس غاس.

المركز السادس ذهب إلى براد بيندر دراج كاي تي ام وأليكس ماركيز دراج غريسيني وإينيا باستيانيني الذي عانى من مشكلة على المحرك في التجارب الحرة صباح اليوم.

فيما اكتفى مارك ماركيز بالمركز التاسع أمام دراج ياماها فابيو كوارتارارو ومافيريك فينياليس دراج أبريليا.

نتيجة التصفيات:

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 Ducati 7

1:30.304

   168.550
2 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 Ducati 9

+0.285

1:30.589

 0.285 168.020
3 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 Ducati 9

+0.305

1:30.609

 0.020 167.983
4 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 Ducati 9

+0.341

1:30.645

 0.036 167.916
5 ب. أكوستا تيك 3 31 KTM 9

+0.352

1:30.656

 0.011 167.896
6 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 9

+0.444

1:30.748

 0.092 167.726
7 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 9

+0.574

1:30.878

 0.130 167.486
8 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 Ducati 9

+0.596

1:30.900

 0.022 167.445
9 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 Ducati 5

+0.625

1:30.929

 0.029 167.392
10 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 9

+0.750

1:31.054

 0.125 167.162
11 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 Aprilia 6

+0.851

1:31.155

 0.101 166.977
12 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 KTM 9

+0.898

1:31.202

 0.047 166.891

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