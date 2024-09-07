موتو جي بي: بانيايا يكسر الرقم القياسي ويحرز البول بوزيشن في ميزانو

تجاوز بيكو بانيايا دراج دوكاتي الزمن القياسي لحلبة ميزانو ببضعة أجزاء بالمئة من الثانية مسجلًا توقيتًا قياسيًا منحه البول بوزيشن في تصفيات جائزة سان مارينو الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

بينما عانى دراج غريسيني الفائز بسباق أراغون الأسبوع الماضي مارك ماركيز من حادثة عن المنعطف الـ 15 خلال القسم الثاني من التصفيات ليكتفي بالتأهل ضمن المركز التاسع.

وقد أحكم الإيطالي بانيايا سيطرته على حصة التصفيات منذ الطلعات الأولى، إذ تقدم ثلاثية لدوكاتي على صف الانطلاق الأول أمام فرانكو موربيديللي دراج براماك بفارق 0.2 ثانية خلف مواطنه وماركو بيزيكي دراج في.آر46.

متقدمًا صف الانطلاق الثاني، حل متصدر ترتيب البطولة خورخي مارتن رابعًا أمام أول دراج من خارج معسكر دوكاتي بيدرو أكوستا المدافع عن ألوان غاس غاس.

المركز السادس ذهب إلى براد بيندر دراج كاي تي ام وأليكس ماركيز دراج غريسيني وإينيا باستيانيني الذي عانى من مشكلة على المحرك في التجارب الحرة صباح اليوم.

فيما اكتفى مارك ماركيز بالمركز التاسع أمام دراج ياماها فابيو كوارتارارو ومافيريك فينياليس دراج أبريليا.

نتيجة التصفيات: