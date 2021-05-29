موتو جي بي: بانيايا يكسر الرقم القياسي لحلبة موجيللو ويتصدر التجارب الحرة الثالثة

مع أجواء مثالية في بداية التجارب الحرة الثالثة، بدأت التحسينات تظهر سريعًا على جدول الأزمنة المجمعة، حيث تقدّم ميغيل أوليفيرا درّاج "كاي تي ام" إلى المركز الرابع الإجمالي والأول في الحصة مع دقيقة و46.331 ثانية.

ولكن سرعان مع أطاح به يوهان زاركو درّاج براماك من صدارة الحصة مسجلًا دقيقة و46.201 ثانية، ومتقدمًا إلى المركز الثاني الإجمالي في جدول الأزمنة المجمعة.

فيما ظل بانيايا محافظًا على المركز الأول الإجمالي عبر زمنه من الأمس حتى الدقائق الـ 15 الأخيرة من الحصة، عندما بدأ فابيو كوارتارارو درّاج ياماها بتحسين زمنه.

وسجّل متصدر الترتيب الزمن الأسرع الإجمالي مع دقيقة و45.807 ثانية، قبل أن يحسّنه إلى دقيقة و45.701 ثانية في المحاولة التالية.

وقبل خمس دقائق من النهاية، عاد الفرنسي ليحسّن زمنه من جديد مع دقيقة و45.613 ثانية.

بيد أنّ الكلمة العُليا في النهاية كانت لبانيايا، الذي تمكّن من كسر الزمن القياسي لحلبة موجيللو مسجلًا دقيقة و45.456 ثامية ليتصدّر أزمنة تجارب هذه الجولة قبل دقيقتين من نهاية الحصة.

في هذه الأثناء، انزلقت دراجة فينياليس عن المنعطف الـ 12 الأيمن، لتنتهي حصّته، ويبقى تحت ضغط تأمين مرور تلقائي إلى القسم الثاني للتصفيات.

فيما ظل زمن بانيايا صامدًا حتى نهاية الحصة، ليتقدم الإيطالي أمام كوارتارارو وبراد بيندر درّاج "كاي تي ام".

المركز الرابع ذهب إلى جاك ميلر على متن درّاجته المصنعية من دوكاتي وأمام زاركو وأليكس رينز الذي تسبب تحسينه الأخير على زمنه في دفع فينياليس إلى المركز الـ 11 ونحو القسم الأول للتصفيات.

أوليفيرا حلّ سابعًا أمام زميله وحامل اللقب جوان مير، وقد أكمل بول إسبارغارو درّاج هوندا وفرانكو موربيديللي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثالثة: