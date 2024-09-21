موتو جي بي: بانيايا يُقلص الفارق مع مارتن عبر فوزه بالسباق القصير في ميزانو

خرج بانيايا درّاج الفريق المصنعي لدوكاتي منتصرًا بعد معركة حامية مع خورخي مارتن على الفوز بالسباق القصير من جائزة إيميليا رومانيا الكبرى للموتو جي بي.

قدّم بانيايا انطلاقة بطيئة بعد تأهّله في المركز الأوّل، لكنّه أظهر وتيرة صلبة ليتجاوز مارتن نحو الصدارة في اللفّة الثامنة من أصل 13 مُحقّقًا فوزًا جديدًا جوهريًا ضمن معركتهما على اللقب.

وكان هذا انتصار بانيايا الأوّل في سباقٍ قصير من جائزة النمسا الكبرى في أغسطس الماضي، وهو ما سمح له بتقليص الفجوة بينه وبين مارتين في ترتيب البطولة إلى أربع نقاطٍ فقط.

وكان ثنائيّ الصدارة في مستوى لوحدهما مجدّدًا، حيث تفوّقا بأريحيّة على إينيا باستيانيني الذي حلّ ثالثًا مُكملًا مراكز منصّة التتويج.

أمّا مارك ماركيز درّاج غريسيني دوكاتي فقد قفز من المركز السابع إلى الرابع بحلول اللفّة الثانية، لكنّه افتقر للوتيرة للمنافسة على منصّة التتويج، وارتكب خطأ متأخّرًا نقل تركيزه للدفاع أمام بيدرو أكوستا.

ونجح براد بيندر في الدفاع أمام فابيو كوارتارارو الذي قدّم سباقًا جيّدًا على متن درّاجة ياماها التي بدأت تُظهر بعض علامات التحسّن التدريجي في السباقات الأخيرة بعد معاناتها في الأعوام الأخيرة.

وذهب المركز الثامن إلى ماركو بيزيكي الذي تفوّق على فرانكو موربيديللي، في حين أكمل مافيريك فينياليس ترتيب العشرة الأوائل.