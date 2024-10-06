جميع البطولات

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
تقرير السباق
موتو جي بي جائزة اليابان الكبرى

موتو جي بي: بانيايا يقلص الفارق مع مارتن بعد سيطرته على سباق اليابان

سيطر الإيطالي على مجريات سباق جائزة اليابان الكبرى بينما تقدم مارتن إلى الوصافة مع سقوط أكوستا من جديد.

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي وخورخي مارتن، براماك ومارك ماركيز، غريسيني

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي وخورخي مارتن، براماك ومارك ماركيز، غريسيني

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

أحرز فرانشيسكو بانيايا الفوز بجائزة اليابان الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بعد تصدره مجريات السباق على حلبة موتيغي منذ البداية وحتى النهاية، متقدمًا على خورخي مارتن وومُقلصًا الفارق خلفه في ترتيب الدراجين إلى 10 نقاط فقط مع بقاء 4 جولات حتى نهاية الموسم.

وقد نجح مارتن في الحد من الأضرار عبر التقدم تدريجيًا من الانطلاق من المركز الـ 11 إلى المركز الثاني بفارق ناهز الثانية فقط خلف بانيايا بحلول نهاية السباق.

في المقابل، انسحب بيدرو أكوستا دراج تيك3 كاي تي ام وصاحب البول بوزيشن من السباق إثر سقوطه، تمامًا كما حدث معه عندما كان في صدارة سباق الأمس القصير. لكن الإسباني كان في المركز الثاني هذه المرة بعد أن خسر الصدارة لصالح بانيايا على الانطلاقة.

فيما كانت اللفات الأولى من السباق درامية بعض الشيء، حيث اكتسب وخسر العديد من الدراجين المراكز عقب الانطلاقة، ومن بينهم مارك ماركيز دراج غريسيني ومارتن، واللذين تأهلا في المركزين التاسع والـ 11 تواليًا، ليتقدم مارتن إلى الوصافة بحلول اللفة الرابعة، في الوقت الذي تمكن فيه ماركيز من التقدم واقتناص آخر مراكز منصة التتويج.

تقدّم مدهش كذلك كان من جاك ميلر الذي شق طريقه من المركز الـ 14 إلى المركز الخامس في اللفة الثانية قبل أن يخفت أداؤه من جديد.

المركز الرابع ذهب إلى إينيا باستيانيني دراج دوكاتي أمام فرناكو موربيديللي دراج براماك وبراد بيندر دراج كاي تي ام.

وقد أكمل ثنائي في.آر46 ماركو بيزيكي وفابيو دي جيانانتونيو، أليكس إسبارغارو دراج أبريليا وجاك ميلر دراج كاي تي ام ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز الدراج # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س النقاط
1 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 24

42:09.790

   163.9 25
2 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 24

+1.189

42:10.979

 1.189 163.8 20
3 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 24

+3.822

42:13.612

 2.633 163.7 16
4 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 24

+4.358

42:14.148

 0.536 163.6 13
5 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 24

+17.940

42:27.730

 13.582 162.8 11
6 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 24

+18.502

42:28.292

 0.562 162.7 10
7 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 24

+19.371

42:29.161

 0.869 162.7 9
8 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 24

+20.199

42:29.989

 0.828 162.6 8
9 أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 24

+30.442

42:40.232

 10.243 162.0 7
10 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 24

+31.184

42:40.974

 0.742 161.9 6
11 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 24

+31.567

42:41.357

 0.383 161.9 5
12 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 24

+32.299

42:42.089

 0.732 161.9 4
13 ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 24

+33.003

42:42.793

 0.704 161.8 3
14 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 24

+35.974

42:45.764

 2.971 161.6 2
15 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 24

+39.321

42:49.111

 3.347 161.4 1
16 أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 24

+40.839

42:50.629

 1.518 161.3  
17 ر. غاردنر ياماها فاكتوري ريسينغ 87 24

+59.547

43:09.337

 18.708 160.1  
dnf ب. أكوستا تيك 3 31 12

+12 Laps

23:15.798

 12 Laps 148.5  
dnf م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 11

+13 Laps

19:33.809

 1 Lap 161.9  
dnf ا. فيرنانديز تيك 3 37 6

+18 Laps

10:46.773

 5 Laps 160.3  
dnf ل. سافادوري فريق تراك هوس 32 1

+23 Laps

1:58.511

 5 Laps 145.8

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مارتن سيقلّد أسلوب ماركيز في جائزة اليابان الكبرى بعد "القيادة كالمبتدئين" في السباق القصير

أبرز التعليقات

فرانشيسكو بانيايا
المزيد من
فرانشيسكو بانيايا
موتو جي بي: بانيايا يكسر الرقم القياسي ويحرز البول بوزيشن في ميزانو

موتو جي بي: بانيايا يكسر الرقم القياسي ويحرز البول بوزيشن في ميزانو

موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
موتو جي بي: بانيايا يكسر الرقم القياسي ويحرز البول بوزيشن في ميزانو
مارتن: بانيايا ما يزال المرشّح الأبرز للفوز بلقب 2024 والمعركة مفتوحة على مصراعيها

مارتن: بانيايا ما يزال المرشّح الأبرز للفوز بلقب 2024 والمعركة مفتوحة على مصراعيها

موتو جي بي
مارتن: بانيايا ما يزال المرشّح الأبرز للفوز بلقب 2024 والمعركة مفتوحة على مصراعيها
موتو جي بي: بانيايا يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام كوارتارارو في النمسا

موتو جي بي: بانيايا يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام كوارتارارو في النمسا

موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
موتو جي بي: بانيايا يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام كوارتارارو في النمسا
فريق دوكاتي
المزيد من
فريق دوكاتي
موتو جي بي: مارتن يتجه للانتقال إلى فريق دوكاتي المصنعيّ لموسم 2025

موتو جي بي: مارتن يتجه للانتقال إلى فريق دوكاتي المصنعيّ لموسم 2025

موتو جي بي
جولة إيطاليا
موتو جي بي: مارتن يتجه للانتقال إلى فريق دوكاتي المصنعيّ لموسم 2025
موتو جي بي: دوكاتي تكشف عن دراجتها لموسم 2022

موتو جي بي: دوكاتي تكشف عن دراجتها لموسم 2022

موتو جي بي
الكشف عن كسوة دوكاتي
موتو جي بي: دوكاتي تكشف عن دراجتها لموسم 2022
موتو جي بي: مارتين يحقق قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي في النمسا

موتو جي بي: مارتين يحقق قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي في النمسا

موتو جي بي
جائزة النمسا الكبرى
موتو جي بي: مارتين يحقق قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي في النمسا

أحدث الأخبار

ماسا يدعم فيرستابن: "لم يتجاوز الحدود"

ماسا يدعم فيرستابن: "لم يتجاوز الحدود"

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
ماسا يدعم فيرستابن: "لم يتجاوز الحدود"
هورنر: أمامنا عمل كبير قبل أوستن رغم التقدم الفعليّ

هورنر: أمامنا عمل كبير قبل أوستن رغم التقدم الفعليّ

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
هورنر: أمامنا عمل كبير قبل أوستن رغم التقدم الفعليّ
كلير ويليامز: فكرة العمل سابقاً مع سترول "تدفعني للجنون"

كلير ويليامز: فكرة العمل سابقاً مع سترول "تدفعني للجنون"

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
كلير ويليامز: فكرة العمل سابقاً مع سترول "تدفعني للجنون"
ساينز: أرغب بتحقيق فوز أخير هنا قبل أن أغادر فيراري

ساينز: أرغب بتحقيق فوز أخير هنا قبل أن أغادر فيراري

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
ساينز: أرغب بتحقيق فوز أخير هنا قبل أن أغادر فيراري

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط