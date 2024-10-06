موتو جي بي: بانيايا يقلص الفارق مع مارتن بعد سيطرته على سباق اليابان
سيطر الإيطالي على مجريات سباق جائزة اليابان الكبرى بينما تقدم مارتن إلى الوصافة مع سقوط أكوستا من جديد.
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي وخورخي مارتن، براماك ومارك ماركيز، غريسيني
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
أحرز فرانشيسكو بانيايا الفوز بجائزة اليابان الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بعد تصدره مجريات السباق على حلبة موتيغي منذ البداية وحتى النهاية، متقدمًا على خورخي مارتن وومُقلصًا الفارق خلفه في ترتيب الدراجين إلى 10 نقاط فقط مع بقاء 4 جولات حتى نهاية الموسم.
وقد نجح مارتن في الحد من الأضرار عبر التقدم تدريجيًا من الانطلاق من المركز الـ 11 إلى المركز الثاني بفارق ناهز الثانية فقط خلف بانيايا بحلول نهاية السباق.
في المقابل، انسحب بيدرو أكوستا دراج تيك3 كاي تي ام وصاحب البول بوزيشن من السباق إثر سقوطه، تمامًا كما حدث معه عندما كان في صدارة سباق الأمس القصير. لكن الإسباني كان في المركز الثاني هذه المرة بعد أن خسر الصدارة لصالح بانيايا على الانطلاقة.
فيما كانت اللفات الأولى من السباق درامية بعض الشيء، حيث اكتسب وخسر العديد من الدراجين المراكز عقب الانطلاقة، ومن بينهم مارك ماركيز دراج غريسيني ومارتن، واللذين تأهلا في المركزين التاسع والـ 11 تواليًا، ليتقدم مارتن إلى الوصافة بحلول اللفة الرابعة، في الوقت الذي تمكن فيه ماركيز من التقدم واقتناص آخر مراكز منصة التتويج.
تقدّم مدهش كذلك كان من جاك ميلر الذي شق طريقه من المركز الـ 14 إلى المركز الخامس في اللفة الثانية قبل أن يخفت أداؤه من جديد.
المركز الرابع ذهب إلى إينيا باستيانيني دراج دوكاتي أمام فرناكو موربيديللي دراج براماك وبراد بيندر دراج كاي تي ام.
وقد أكمل ثنائي في.آر46 ماركو بيزيكي وفابيو دي جيانانتونيو، أليكس إسبارغارو دراج أبريليا وجاك ميلر دراج كاي تي ام ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة السباق:
|المركز
|الدراج
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|النقاط
|1
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|24
|
42:09.790
|163.9
|25
|2
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|24
|
+1.189
42:10.979
|1.189
|163.8
|20
|3
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|24
|
+3.822
42:13.612
|2.633
|163.7
|16
|4
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|24
|
+4.358
42:14.148
|0.536
|163.6
|13
|5
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|24
|
+17.940
42:27.730
|13.582
|162.8
|11
|6
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|24
|
+18.502
42:28.292
|0.562
|162.7
|10
|7
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|24
|
+19.371
42:29.161
|0.869
|162.7
|9
|8
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|24
|
+20.199
42:29.989
|0.828
|162.6
|8
|9
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|24
|
+30.442
42:40.232
|10.243
|162.0
|7
|10
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|24
|
+31.184
42:40.974
|0.742
|161.9
|6
|11
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|24
|
+31.567
42:41.357
|0.383
|161.9
|5
|12
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|24
|
+32.299
42:42.089
|0.732
|161.9
|4
|13
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|24
|
+33.003
42:42.793
|0.704
|161.8
|3
|14
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|24
|
+35.974
42:45.764
|2.971
|161.6
|2
|15
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|24
|
+39.321
42:49.111
|3.347
|161.4
|1
|16
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|24
|
+40.839
42:50.629
|1.518
|161.3
|17
|ر. غاردنر ياماها فاكتوري ريسينغ
|87
|24
|
+59.547
43:09.337
|18.708
|160.1
|dnf
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|12
|
+12 Laps
23:15.798
|12 Laps
|148.5
|dnf
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|11
|
+13 Laps
19:33.809
|1 Lap
|161.9
|dnf
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|6
|
+18 Laps
10:46.773
|5 Laps
|160.3
|dnf
|ل. سافادوري فريق تراك هوس
|32
|1
|
+23 Laps
1:58.511
|5 Laps
|145.8
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