موتو جي بي: بانيايا يقلص الفارق مع مارتن بعد سيطرته على سباق اليابان

أحرز فرانشيسكو بانيايا الفوز بجائزة اليابان الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بعد تصدره مجريات السباق على حلبة موتيغي منذ البداية وحتى النهاية، متقدمًا على خورخي مارتن وومُقلصًا الفارق خلفه في ترتيب الدراجين إلى 10 نقاط فقط مع بقاء 4 جولات حتى نهاية الموسم.

وقد نجح مارتن في الحد من الأضرار عبر التقدم تدريجيًا من الانطلاق من المركز الـ 11 إلى المركز الثاني بفارق ناهز الثانية فقط خلف بانيايا بحلول نهاية السباق.

في المقابل، انسحب بيدرو أكوستا دراج تيك3 كاي تي ام وصاحب البول بوزيشن من السباق إثر سقوطه، تمامًا كما حدث معه عندما كان في صدارة سباق الأمس القصير. لكن الإسباني كان في المركز الثاني هذه المرة بعد أن خسر الصدارة لصالح بانيايا على الانطلاقة.

فيما كانت اللفات الأولى من السباق درامية بعض الشيء، حيث اكتسب وخسر العديد من الدراجين المراكز عقب الانطلاقة، ومن بينهم مارك ماركيز دراج غريسيني ومارتن، واللذين تأهلا في المركزين التاسع والـ 11 تواليًا، ليتقدم مارتن إلى الوصافة بحلول اللفة الرابعة، في الوقت الذي تمكن فيه ماركيز من التقدم واقتناص آخر مراكز منصة التتويج.

تقدّم مدهش كذلك كان من جاك ميلر الذي شق طريقه من المركز الـ 14 إلى المركز الخامس في اللفة الثانية قبل أن يخفت أداؤه من جديد.

المركز الرابع ذهب إلى إينيا باستيانيني دراج دوكاتي أمام فرناكو موربيديللي دراج براماك وبراد بيندر دراج كاي تي ام.

وقد أكمل ثنائي في.آر46 ماركو بيزيكي وفابيو دي جيانانتونيو، أليكس إسبارغارو دراج أبريليا وجاك ميلر دراج كاي تي ام ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: