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موتو جي بي جائزة ألمانيا الكبرى

موتو جي بي: بانيايا يفوز في ألمانيا بعد حادث مارتن في اللحظات الأخيرة

أحرز فرانشيسكو بانيايا الفوز بسباق جائزة ألمانيا الكبرى للموتو جي بي مستغلًا حادث غريمه خورخي مارتن في اللفّة ما قبل الأخيرة، بينما قدّم الشقيقان مارك وأليكس ماركيز أداءً مثيرًا ليضمنا منصّة تتويج مزدوجة لفريق غريسيني.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

كان هذا الفوز الـ 24 لبانيايا مع دوكاتي في الموتو جي بي، وهو ما ساعده على انتزاع صدارة الترتيب العام.

وبالعودة إلى مجريات السباق فقد كاد ميغيل أوليفيرا أن ينتزع المركز الأوّل من مارتن في المنعطف الأوّل، لكنّ الإسباني ردّ وأمّن الصدارة.

في الأثناء وبعد انطلاقته الصاروخيّة أمسٍ السبت في السباق القصير، لم يكن تسارع فرانشيسكو بانيايا رائعًا هذا اليوم، لكنّه تقدّم في بقيّة اللفّة الأولى لينتزع المركز الثاني من أوليفيرا في المنعطف الأخير.

ولم يكتفِ حامل اللقب بذلك، بل أقدم على تجاوزٍ ناجحٍ على مارتن لينتزع الصدارة عبر تجاوزٍ آخر عند المنعطف الأخير من اللفّة الثانية.

أمّا أخصائي ساكسنرينغ مارك ماركيز وبعد انطلاقه من المركز الـ 13 فقد وتسابقه بسبابة مكسورة، وصل الإسباني إلى المركز السابع بحلول اللفّة الخامسة عبر سلسلة من التجاوزات المثيرة.

وبعد بضع لفّات من دراسة غريمه بانيايا، أقدم مارتن على استعادة صدارته، في الوقت الذي ضغط فيه زميله فرانكو موربيديللي وتمكّن هو الآخر من الإطاحة به ليحجز فريق براماك المركزين الأوّل والثاني.

وبقي الوضع على ذلك النحو إلى أن عاد بانيايا ليبدأ الضغط بدءًا من اللفّة الـ 15 مع انتصاف السباق، حيث تمكّن من الإطاحة بموربيديللي سريعًا وبدأ بتقليص الفارق مع مارتن الذي كان قد ابتعد قليلًا في الأمام في تلك المرحلة.

وبعد أن ارتكب موربيديللي المتراجع لاحقًا إلى المركز الرابع خطأً في المنعطف الأوّل، انغمس مارك ماركيز على الجهة الداخليّة لكنّ موربيديللي أغلق المساحة أمامه ليحدث احتكاكٌ بينهما وكاد أن يقع ماركيز لكنّه أفلت وتمكّن من المواصلة.

وبعد أن أمضى لفّتين لاستعادة توازنها، عاد ماركيز للحاق بموربيديللي قبل أن يدفع درّاجته في المنعطف الأخير ليتجاوزه ويبدأ بملاحقة شقيقه أليكس صاحب آخر مراكز منصّة التتويج.

وجاءت المفاجأة الصاعقة في اللفّة ما قبل الأخيرة عندما فقد المتصدّر خورخي مارتن السيطرة على مقدّمة درّاجته في المنعطف الأوّل، ليرث بانيايا الصدارة.

بالتوازي مع ذلك لحق مارك ماركيز بشقيقه أليكس وتمكّن من تجاوزه نحو مركز الوصافة في اللفّة ما قبل الأخيرة.

وبقي الوضع ثابتًا في اللفّة الأخيرة ليعبر بانيايا خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز ومنتزعًا صدارة الترتيب العام.

وحلّ مارك ماركيز ثانيًا على حلبته المفضّلة ضمن تقدّمٍ مثيرٍ، بينما أكمل شقيقه وزميله أليكس ماركيز ترتيب مراكز منصّة التتويج، حيث كانت هذه المرّة الأولى التي يتشاركان فيها منصّة تتويجٍ في الموتو جي بي.

وتمكّن إينيا باستيانيني من التغلّب على موربيديللي بعد معركتهما الشرسة في اللفّات الأخيرة.

أمّا أوليفيرا فقد حلّ سادسًا بعد سباقٍ وحيد، في حين تواجد بيدرو أكوستا سابعًا أمام ماركو بيزيكي الذي ضمن تجديد عقده مع فريق "في.آر46" هذا اليوم، في حين أكمل براد بيندر وراؤول فيرنانديز ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز الدراج # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س النقاط
1 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 30

-

     25
2 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 30

+3.804

3.804

 3.804   20
3 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 30

+4.334

4.334

 0.530   16
4 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 30

+5.317

5.317

 0.983   13
5 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 30

+5.557

5.557

 0.240   11
6 م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 30

+10.481

10.481

 4.924   10
7 ب. أكوستا تيك 3 31 30

+14.746

14.746

 4.265   9
8 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 30

+14.930

14.930

 0.184   8
9 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 30

+15.084

15.084

 0.154   7
10 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 30

+16.384

16.384

 1.300   6
11 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 30

+17.235

17.235

 0.851   5
12 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 30

+18.865

18.865

 1.630   4
13 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 30

+25.425

25.425

 6.560   3
14 ا. فيرنانديز تيك 3 37 30

+25.495

25.495

 0.070   2
15 ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 30

+25.817

25.817

 0.322   1
16 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 30

+25.854

25.854

 0.037    
17 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 30

+25.952

25.952

 0.098    
18 س. برادل HRC Test Team 6 30

+43.047

43.047

 17.095    
19 ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 30

+43.145

43.145

 0.098    
20 ر. غاردنر ياماها فاكتوري ريسينغ 87 30

+50.115

50.115

 6.970    
انسحب خ. مارتن براماك ريسينغ 89 28

2 لفّة

      
انسحب ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 9

21 لفّة

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