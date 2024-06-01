موتو جي بي: بانيايا يفوز بالسباق القصير في إيطاليا أمام ماركيز
أحرز فرانشيسكو بانيايا أول انتصار له بسباق قصير في هذا الموسم من بطولة الموتو جي بي، وذلك على أرضه وأمام جماهيره في إيطاليا اليوم السبت، ليقلّص الفارق مع متصدر الترتيب خورخي مارتن الذي سقط في السباق.
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
زحفت دراجتا دوكاتي المصنعيتان نحو الصدارة على الانطلاقة، مع انتزاع حامل اللقب بانيايا للصدارة أمام زميله إنيا باستيانيني متقدمين على المنطلق أولًا مارتن.
فيما قفز براد بيندر دراج كاي تي ام من المركز الـ 14 ليتواجد بالمركز الرابع خلف مارتن، بينما تراجع مارك ماركيز مركزًا إلى الخامس.
وبالتوجه إلى اللفة الثالثة، حاول باستيانيني استعادة المركز الثاني الذي خسره لصالح مارتن، لكنه انزلق عند مخرج المنعطف الأول، إذ وبينما حاول الإيطالي العودة إلى خط التسابق، اصطدمت به دراجة مارتن، لينزلق الأول خارج المسار إلى المنطقة الحصوية.
وقد منح انسحاب باستيانيني متنفسًا لمارتن لبضع لفات، لكن ماركيز سرعان ما اقترب من متصدر الترتيب وأكمل تجاوزًا في اللفة السادسة ليحتل المركز الثاني.
ورغم محاولته تقليص الفارق مع بانيايا، لكن الإيطالي تشبّث بأفضليته ليحرز الفوز أمام الإسباني.
آخر مراكز منصة التتويج كان من نصيب بيدرو أكوستا دراج تيك3 غاس غاس الذي استفاد من سقوط مارتن في بداية اللفة الثامنة.
المركز الرابع ذهب إلى فرانكو موربيديللي أمام مافيريك فينياليس، بيندر وفابيو دي غيانانتونيو.
فيما أكمل أليكس ماركيز، أليكس إسبارغارو وراؤول فيرنانديز ترتيب المراكز العشرة الأولى.
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