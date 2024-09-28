موتو جي بي: بانيايا يفوز بالسباق القصير في إندونيسيا مستفيدًا من تعثّر مارتن

توقّع حامل اللقب فرانشيسكو بانيايا منافسة صعبة في مواجهة خورخي مارتن خلال السباق القصير المتألف من 13 لفة، وذلك بعد اكتساح دراج براماك لمنافسيه في التصفيات مسجلًا زمنًا قياسيًا تقدم به بأكثر من نصف ثانية محرزًا البول بوزيشن في التصفيات صباح اليوم.

مع ذلك، وبينما نجح مارتن في الحفاظ على أفضليته على الانطلاقة، إلا أنه لم يتمكن من إكمال اللفة الأولى في الصدارة بعد تعثّره على الدراجة عند المنعطف الـ 16 ما قبل الأخير.

وبالرغم من تمكّن مارتن من العودة إلى المنافسة، إلا أن مساف السباق الأقصر لم تكن كافية إلا ليعود إلى المركز العاشر.

في المقابل، كان بانيايا أكثر المستفيدين من سقوط مارتن المبكر، لينتزع الصدارة ويتشبّث بها في الطريق نحو فوزه الخامس بالسباقات القصيرة هذا الموسم مسجلًا ما مجموعه 12 نقطة ليقلّص الفارق في الترتيب خلف مارتن إلى 12 نقطة فقط.

لكن بانيايا واجه منافسة شرسة من ثلاث دراجات لدوكاتي تقدمها إينيا باستيانيني محرزًا المركز الثاني أمام مارك ماركيز.

فيما حل ماركو بيزيكي رابعًا أمام فرانكو موربيديللي الذي تمكن من التفوف على بيدرو أكوستا في اللفة الأخيرة مسجلًا مختتمًا خماسية دوكاتي.

مافيريك فينياليس حل سابعًا متقدمًا معسكر أبريليا أمام يوهان زاركو الذي سجل أولى نقاطه في السباقات القصيرة هذا الموسم.

بينما أكمل فابيو دي جيانانتونيو مراكز النقاط في المركز التاسع بفارق 1.4 ثانية أمام مارتن المحبط.

نتيجة السباق: