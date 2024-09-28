موتو جي بي: بانيايا يفوز بالسباق القصير في إندونيسيا مستفيدًا من تعثّر مارتن
نجح بيكو بانيايا في تقليص الفارق مع منافسه على لقب الموتو جي بي خورخي مارتن عبر استغلال تعثّر غريمه في اللفة الأولى ليفوز بالسباق القصير لجائزة إندونيسيا الكبرى.
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
توقّع حامل اللقب فرانشيسكو بانيايا منافسة صعبة في مواجهة خورخي مارتن خلال السباق القصير المتألف من 13 لفة، وذلك بعد اكتساح دراج براماك لمنافسيه في التصفيات مسجلًا زمنًا قياسيًا تقدم به بأكثر من نصف ثانية محرزًا البول بوزيشن في التصفيات صباح اليوم.
مع ذلك، وبينما نجح مارتن في الحفاظ على أفضليته على الانطلاقة، إلا أنه لم يتمكن من إكمال اللفة الأولى في الصدارة بعد تعثّره على الدراجة عند المنعطف الـ 16 ما قبل الأخير.
وبالرغم من تمكّن مارتن من العودة إلى المنافسة، إلا أن مساف السباق الأقصر لم تكن كافية إلا ليعود إلى المركز العاشر.
في المقابل، كان بانيايا أكثر المستفيدين من سقوط مارتن المبكر، لينتزع الصدارة ويتشبّث بها في الطريق نحو فوزه الخامس بالسباقات القصيرة هذا الموسم مسجلًا ما مجموعه 12 نقطة ليقلّص الفارق في الترتيب خلف مارتن إلى 12 نقطة فقط.
لكن بانيايا واجه منافسة شرسة من ثلاث دراجات لدوكاتي تقدمها إينيا باستيانيني محرزًا المركز الثاني أمام مارك ماركيز.
فيما حل ماركو بيزيكي رابعًا أمام فرانكو موربيديللي الذي تمكن من التفوف على بيدرو أكوستا في اللفة الأخيرة مسجلًا مختتمًا خماسية دوكاتي.
مافيريك فينياليس حل سابعًا متقدمًا معسكر أبريليا أمام يوهان زاركو الذي سجل أولى نقاطه في السباقات القصيرة هذا الموسم.
بينما أكمل فابيو دي جيانانتونيو مراكز النقاط في المركز التاسع بفارق 1.4 ثانية أمام مارتن المحبط.
نتيجة السباق:
|المركز
|الدراج
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|النقاط
|1
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|13
|
19:41.354
|170.3
|12
|2
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|13
|
+0.107
19:41.461
|0.107
|170.3
|9
|3
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|13
|
+1.701
19:43.055
|1.594
|170.1
|7
|4
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|13
|
+3.072
19:44.426
|1.371
|169.9
|6
|5
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|13
|
+5.967
19:47.321
|2.895
|169.5
|5
|6
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|13
|
+6.210
19:47.564
|0.243
|169.4
|4
|7
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|13
|
+6.664
19:48.018
|0.454
|169.4
|3
|8
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|13
|
+6.938
19:48.292
|0.274
|169.3
|2
|9
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|13
|
+7.706
19:49.060
|0.768
|169.2
|1
|10
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|13
|
+9.104
19:50.458
|1.398
|169.0
|11
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|13
|
+9.618
19:50.972
|0.514
|169.0
|12
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|13
|
+9.843
19:51.197
|0.225
|168.9
|13
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|13
|
+11.118
19:52.472
|1.275
|168.7
|14
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|13
|
+12.418
19:53.772
|1.300
|168.6
|15
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|13
|
+12.579
19:53.933
|0.161
|168.5
|16
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|13
|
+12.952
19:54.306
|0.373
|168.5
|17
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|13
|
+13.351
19:54.705
|0.399
|168.4
|18
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|13
|
+15.496
19:56.850
|2.145
|168.1
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