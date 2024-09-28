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تقرير السباق
موتو جي بي جائزة إندونيسيا الكبرى

موتو جي بي: بانيايا يفوز بالسباق القصير في إندونيسيا مستفيدًا من تعثّر مارتن

نجح بيكو بانيايا في تقليص الفارق مع منافسه على لقب الموتو جي بي خورخي مارتن عبر استغلال تعثّر غريمه في اللفة الأولى ليفوز بالسباق القصير لجائزة إندونيسيا الكبرى.

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

توقّع حامل اللقب فرانشيسكو بانيايا منافسة صعبة في مواجهة خورخي مارتن خلال السباق القصير المتألف من 13 لفة، وذلك بعد اكتساح دراج براماك لمنافسيه في التصفيات مسجلًا زمنًا قياسيًا تقدم به بأكثر من نصف ثانية محرزًا البول بوزيشن في التصفيات صباح اليوم.

مع ذلك، وبينما نجح مارتن في الحفاظ على أفضليته على الانطلاقة، إلا أنه لم يتمكن من إكمال اللفة الأولى في الصدارة بعد تعثّره على الدراجة عند المنعطف الـ 16 ما قبل الأخير.

وبالرغم من تمكّن مارتن من العودة إلى المنافسة، إلا أن مساف السباق الأقصر لم تكن كافية إلا ليعود إلى المركز العاشر.

في المقابل، كان بانيايا أكثر المستفيدين من سقوط مارتن المبكر، لينتزع الصدارة ويتشبّث بها في الطريق نحو فوزه الخامس بالسباقات القصيرة هذا الموسم مسجلًا ما مجموعه 12 نقطة ليقلّص الفارق في الترتيب خلف مارتن إلى 12 نقطة فقط.

لكن بانيايا واجه منافسة شرسة من ثلاث دراجات لدوكاتي تقدمها إينيا باستيانيني محرزًا المركز الثاني أمام مارك ماركيز.

فيما حل ماركو بيزيكي رابعًا أمام فرانكو موربيديللي الذي تمكن من التفوف على بيدرو أكوستا في اللفة الأخيرة مسجلًا مختتمًا خماسية دوكاتي.

مافيريك فينياليس حل سابعًا متقدمًا معسكر أبريليا أمام يوهان زاركو الذي سجل أولى نقاطه في السباقات القصيرة هذا الموسم.

بينما أكمل فابيو دي جيانانتونيو مراكز النقاط في المركز التاسع بفارق 1.4 ثانية أمام مارتن المحبط.

نتيجة السباق:

المركز الدراج # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س النقاط
1 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 13

19:41.354

   170.3 12
2 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 13

+0.107

19:41.461

 0.107 170.3 9
3 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 13

+1.701

19:43.055

 1.594 170.1 7
4 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 13

+3.072

19:44.426

 1.371 169.9 6
5 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 13

+5.967

19:47.321

 2.895 169.5 5
6 ب. أكوستا تيك 3 31 13

+6.210

19:47.564

 0.243 169.4 4
7 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 13

+6.664

19:48.018

 0.454 169.4 3
8 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 13

+6.938

19:48.292

 0.274 169.3 2
9 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 13

+7.706

19:49.060

 0.768 169.2 1
10 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 13

+9.104

19:50.458

 1.398 169.0  
11 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 13

+9.618

19:50.972

 0.514 169.0  
12 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 13

+9.843

19:51.197

 0.225 168.9  
13 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 13

+11.118

19:52.472

 1.275 168.7  
14 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 13

+12.418

19:53.772

 1.300 168.6  
15 أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 13

+12.579

19:53.933

 0.161 168.5  
16 أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 13

+12.952

19:54.306

 0.373 168.5  
17 ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 13

+13.351

19:54.705

 0.399 168.4  
18 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 13

+15.496

19:56.850

 2.145 168.1

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