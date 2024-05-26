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الشرق الأوسط
موتو جي بي جائزة كتالونيا الكبرى
تقرير السباق

موتو جي بي: بانيايا يفوز أمام مارتن وماركيز في سباق كتالونيا الرئيسي

سجل حامل لقب الموتو جي بي بيكو بانيايا انتصارًا مثيرًا في جائزة كتالونيا الكبرى أمام خورخي مارتن، في حين تقدم مارك ماركيز من المركز الـ 14 إلى المركز الثالث.

تم التحديث:
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

تقدم بانيايا ليتجاوز مارتن في اللفة 19 من أصل 24 قبل أن يبتعد في الأمام ويفوز بفارق 1.740 ثانية مسجلًا انتصاره الثالث هذا الموسم.

وبذلك يتقدم الإيطالي إلى المركز الثاني في الترتيب العام، بينما وسّع مارتن صدارته إلى 39 نقطة بحلوله ثانيًا اليوم.

فيما كان ماركيز أحد أربعة دراجين غامروا مع إطارات سوفت خلفية ليتقدم من المركز الـ 14 إلى المركز الثالث بفارق 0.052 ثانية أمام أليكس إسبارغارو دراج أبريليا.

وكان بانيايا قد انتزع الصدارة من المركز الثاني على الانطلاقة أمام بيدرو أكوستا دراج تيك3 غاس غاس، براد بيندر دراج كاي تي ام، مارتن والمنطلق أولًا إسبارغارو.

وقد حاول أكوستا إلى جانب جاك ميلر الهجوم على الصدارة في اللفة الثالثة، قبل أن ينزلقا ويحافظ دراج دوكاتي على صدارته.

لاحقًا بثوانٍ سقط ميبر، في تم تجاوز أكوستا من قبل مارتن إلى المركز الثاني في اللفة التالية.

وقد نجح متصدر الترتيب في انتزاع الصدارة من بانيايا في اللفة الخامسة، بينما تلاه أكوستا في اللفة السادسة.

وسرعا ما فتح ثنائي الصدارة فارقًا تجاوز الثانية أمام بانيايا، قبل أن يسقط أكوستا في اللفة الـ 11.

مستفيدًا من ذلك، بدأ بانيايا يقلص الفارق مع مارتن خلال اللفات التالية، ليصل إلى 7 أعشار من الثانية مع بداية اللفة 16.

ومن ثم أكمل بانيايا تجاوزًا ناجحًا على غريمه عند المنعطف الخامس في اللفة 19 ليتقدم ويحرز فوزًا مهمًا بعد سقوطه من الصدارة في السباق القصير.

هذا ولم يتمكن إسبارغارو من صد هجوم ماركيز القادم من الخلف ليحتل الأخير المركز الثالث.

المركز الخامس ذهب إلى فابيو دي غيانانتونيو أمام راؤول فيرنانديز وأليكس ماركيز وبيندر. في حين أكمل فابيو كوارتارارو وميغيل أوليفيرا المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز الدراج # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س النقاط
1 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 24

-

     25
2 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 24

+1.740

1.740

 1.740   20
3 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 24

+10.491

10.491

 8.751   16
4 أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 24

+10.543

10.543

 0.052   13
5 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 24

+15.441

15.441

 4.898   11
6 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 24

+15.916

15.916

 0.475   10
7 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 24

+16.882

16.882

 0.966   9
8 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 24

+18.578

18.578

 1.696   8
9 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 24

+20.477

20.477

 1.899   7
10 م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 24

+20.889

20.889

 0.412   6
11 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 24

+21.023

21.023

 0.134   5
12 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 24

+22.137

22.137

 1.114   4
13 ب. أكوستا تيك 3 31 24

+31.967

31.967

 9.830   3
14 ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 24

+32.987

32.987

 1.020   2
15 ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 24

+33.132

33.132

 0.145   1

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