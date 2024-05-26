موتو جي بي: بانيايا يفوز أمام مارتن وماركيز في سباق كتالونيا الرئيسي

تقدم بانيايا ليتجاوز مارتن في اللفة 19 من أصل 24 قبل أن يبتعد في الأمام ويفوز بفارق 1.740 ثانية مسجلًا انتصاره الثالث هذا الموسم.

وبذلك يتقدم الإيطالي إلى المركز الثاني في الترتيب العام، بينما وسّع مارتن صدارته إلى 39 نقطة بحلوله ثانيًا اليوم.

فيما كان ماركيز أحد أربعة دراجين غامروا مع إطارات سوفت خلفية ليتقدم من المركز الـ 14 إلى المركز الثالث بفارق 0.052 ثانية أمام أليكس إسبارغارو دراج أبريليا.

وكان بانيايا قد انتزع الصدارة من المركز الثاني على الانطلاقة أمام بيدرو أكوستا دراج تيك3 غاس غاس، براد بيندر دراج كاي تي ام، مارتن والمنطلق أولًا إسبارغارو.

وقد حاول أكوستا إلى جانب جاك ميلر الهجوم على الصدارة في اللفة الثالثة، قبل أن ينزلقا ويحافظ دراج دوكاتي على صدارته.

لاحقًا بثوانٍ سقط ميبر، في تم تجاوز أكوستا من قبل مارتن إلى المركز الثاني في اللفة التالية.

وقد نجح متصدر الترتيب في انتزاع الصدارة من بانيايا في اللفة الخامسة، بينما تلاه أكوستا في اللفة السادسة.

وسرعا ما فتح ثنائي الصدارة فارقًا تجاوز الثانية أمام بانيايا، قبل أن يسقط أكوستا في اللفة الـ 11.

مستفيدًا من ذلك، بدأ بانيايا يقلص الفارق مع مارتن خلال اللفات التالية، ليصل إلى 7 أعشار من الثانية مع بداية اللفة 16.

ومن ثم أكمل بانيايا تجاوزًا ناجحًا على غريمه عند المنعطف الخامس في اللفة 19 ليتقدم ويحرز فوزًا مهمًا بعد سقوطه من الصدارة في السباق القصير.

هذا ولم يتمكن إسبارغارو من صد هجوم ماركيز القادم من الخلف ليحتل الأخير المركز الثالث.

المركز الخامس ذهب إلى فابيو دي غيانانتونيو أمام راؤول فيرنانديز وأليكس ماركيز وبيندر. في حين أكمل فابيو كوارتارارو وميغيل أوليفيرا المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: