موتو جي بي: بانيايا يُفلت من العقوبة بعد واقعة التجارب الحرّة الثانية

كان وصيف الموسم الماضي يبحث عن مساحة نظيفة في المراحل الأخيرة من التجارب الحرّة الثانية لبدء لفّة سريعة لضمان العبور المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات.

لكنّه وجد أمامه الكثير من الزحام في المقطع الأخير، وكان غضبه واضحًا، قبل أن يتجاوز بقيّة الدرّاجين ومن ثمّ يكبح بعيدًا عن خطّ التسابق في الخطّ المستقيم الرئيسيّ.

ولم يعبر بانيايا في النهاية إلى القسم الثاني، واقتصر على المركز الـ 14 على شبكة الانطلاق، بالرغم من أنّه سينطلق من المركز الـ 13 بعد عقوبة زميله جاك ميلر.

وقال بانيايا بعد التصفيات: "في ما يتعلّق بالدرّاجين الآخرين، فأريد الاعتذار. لكن عندما تكون متوتّرًا فإنّك ترتكب الأخطاء. ارتكبت خطأ وأعترف بذلك".

وأكمل: "اعتذرت على ما فعلته حال دخولي قاعة المراقبين، وفهموا وضعي وأخبروني بأنّ عليّ الحذر أكثر في المستقبل ومحاولة التحلي بذكاء أكبر حيال الوضع، لأنّني كنت متوتّرًا للغاية بالنظر إلى الدرّاجين الذين يتذمّرون كثيرًا عادة حيال درّاجي الموتو 3 وعامل السحب، لكنّهم فعلوا الأمر ذاته".

وقال بانيايا أنّه كان "بطيئًا ببساطة" أمسٍ السبت، واضعًا اللوم على الإطارات الجديدة واستجابة دوكاتي للمطبّات على الحلبة.

لكنّه قال أنّه سيختبر إعدادات درّاجي دوكاتي الآخرين والتي جعلت الدرّاجة "آمنة" للقيادة على المطبّات.