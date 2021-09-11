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موتو جي بي / جائزة أراغون الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: بانيايا يضمن قطب الانطلاق الأوّل بأريحيّة في أراغون

أحرز الإيطالي فرانشيسكو بانيايا قطب الانطلاق الأوّل لجائزة أراغون الكبرى ليتقدّم ثنائيّة دوكاتي أمام زميله جاك ميلر، في حين أكمل فابيو كوارتارارو مراكز الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق.

موتو جي بي: بانيايا يضمن قطب الانطلاق الأوّل بأريحيّة في أراغون

عرف القسم الأوّل معركة حامية للغاية بين يوهان زاركو وثنائيّ كاي تي ام براد بيندر وإيكر ليكونا.

لكنّ زاركو حقّق زمنًا قويًا ليضمن عبوره أوّلًا إلى القسم الثاني بفارق 0.051 ثانية عن بيندر الذي انضمّ إليه.

وبالدخول إلى القسم الثاني فقد برز خورخي مارتن بشكلٍ مفاجئ ضمن معركة الصدارة، حيث تقدّم إلى المركز الأوّل بشكلٍ مؤقّت قبل أن يتقدّم عليه كوارتارارو مُسجّلًا 1:46.727 دقيقة مُكملًا سلسلة اللفّات الأولى في الصدارة بفارق 0.151 ثانية عن أقرب ملاحقيه.

من جانبه قرّر فرانشيسكو بانيايا العودة مبكّرًا وألهب الإيطالي المعركة بعد أن قدّم مقطعًا أخيرًا خياليًا ليُسجّل 1:46.322 دقيقة منتزعًا الصدارة بأربعة أعشارٍ من الثانية أمام كوارتارارو مع بقاء دقيقتَين على النهاية.

وارتكب كوارتارارو خطأ في الكبح خلال محاولته الأولى عندما عاد، لكنّه بدأ محاولة أخيرة سريعة، وفي حين أنّه كان أسرع في المقطع الأوّل إلّا أنّه بدأ بالخسارة مع تقدّم اللفّة لينتهي به المطاف بفارق 0.397 ثانية، وجاء أغلب الفارق في المقطع الرابع الأخير المتضمّن للخطّ المستقيم الطويل.

وتناسب ذلك المقطع بشكلٍ كبير مع دوكاتي ما سمح لميلر بالقفز إلى المركز الثاني بفارق 0.366 ثانية خلف زميله بانيايا الذي ضمن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثانية هذا الموسم، والـ 50 لدوكاتي.

ويبقى المركز الثالث نتيجة قويّة للغاية لكوارتارارو بالنظر إلى معاناته البالغة على هذه الحلبة في العام الماضي.

أمّا مارك ماركيز الذي دخل هذه الجولة كأبرز المرشّحين فقد حلّ رابعًا في النهاية بفارق 0.017 ثانية عن كوارتارارو أمامه.

وانتهى المطاف بمارتن خامسًا أمام أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا.

وكان جوان مير حامل اللقب غاضبًا بشكلٍ واضح حيال لفّته وسينطلق من المركز السابع على متن درّاجته سوزوكي.

وذهب المركز الثامن إلى بول إسبارغارو درّاج هوندا الآخر الذي سينطلق أمام إينيا باستيانيني، في حين أكمل زاركو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة القسم الثاني:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 7 1:46.322     171.938
2 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 7 1:46.688 0.366 0.366 171.348
3 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 7 1:46.719 0.397 0.031 171.298
4 93 Spain مارك ماركيز هوندا 7 1:46.736 0.414 0.017 171.271
5 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 7 1:46.878 0.556 0.142 171.043
6 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 7 1:46.883 0.561 0.005 171.035
7 36 Spain جوان مير سوزوكي 8 1:47.162 0.840 0.279 170.590
8 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 8 1:47.194 0.872 0.032 170.539
9 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 6 1:47.278 0.956 0.084 170.405
10 5 France يوهان زاركو دوكاتي 5 1:47.288 0.966 0.010 170.389
11 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 7 1:47.366 1.044 0.078 170.266
12 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 7 1:47.932 1.610 0.566 169.373

نتيجة القسم الأوّل:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 5 France يوهان زاركو دوكاتي 6 1:47.293     170.382
2 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 7 1:47.344 0.051 0.051 170.301
3 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 6 1:47.508 0.215 0.164 170.041
4 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 7 1:47.542 0.249 0.034 169.987
5 35 United Kingdom كال كراتشلو ياماها 7 1:47.613 0.320 0.071 169.875
6 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 7 1:47.708 0.415 0.095 169.725
7 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 7 1:47.741 0.448 0.033 169.673
8 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 7 1:47.750 0.457 0.009 169.659
9 12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 7 1:47.764 0.471 0.014 169.637
10 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 8 1:47.790 0.497 0.026 169.596
11 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 7 1:47.863 0.570 0.073 169.481
12 96 United Kingdom جاك ديكسون ياماها 7 1:48.146 0.853 0.283 169.038
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