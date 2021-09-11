موتو جي بي: بانيايا يضمن قطب الانطلاق الأوّل بأريحيّة في أراغون

عرف القسم الأوّل معركة حامية للغاية بين يوهان زاركو وثنائيّ كاي تي ام براد بيندر وإيكر ليكونا.

لكنّ زاركو حقّق زمنًا قويًا ليضمن عبوره أوّلًا إلى القسم الثاني بفارق 0.051 ثانية عن بيندر الذي انضمّ إليه.

وبالدخول إلى القسم الثاني فقد برز خورخي مارتن بشكلٍ مفاجئ ضمن معركة الصدارة، حيث تقدّم إلى المركز الأوّل بشكلٍ مؤقّت قبل أن يتقدّم عليه كوارتارارو مُسجّلًا 1:46.727 دقيقة مُكملًا سلسلة اللفّات الأولى في الصدارة بفارق 0.151 ثانية عن أقرب ملاحقيه.

من جانبه قرّر فرانشيسكو بانيايا العودة مبكّرًا وألهب الإيطالي المعركة بعد أن قدّم مقطعًا أخيرًا خياليًا ليُسجّل 1:46.322 دقيقة منتزعًا الصدارة بأربعة أعشارٍ من الثانية أمام كوارتارارو مع بقاء دقيقتَين على النهاية.

وارتكب كوارتارارو خطأ في الكبح خلال محاولته الأولى عندما عاد، لكنّه بدأ محاولة أخيرة سريعة، وفي حين أنّه كان أسرع في المقطع الأوّل إلّا أنّه بدأ بالخسارة مع تقدّم اللفّة لينتهي به المطاف بفارق 0.397 ثانية، وجاء أغلب الفارق في المقطع الرابع الأخير المتضمّن للخطّ المستقيم الطويل.

وتناسب ذلك المقطع بشكلٍ كبير مع دوكاتي ما سمح لميلر بالقفز إلى المركز الثاني بفارق 0.366 ثانية خلف زميله بانيايا الذي ضمن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثانية هذا الموسم، والـ 50 لدوكاتي.

ويبقى المركز الثالث نتيجة قويّة للغاية لكوارتارارو بالنظر إلى معاناته البالغة على هذه الحلبة في العام الماضي.

أمّا مارك ماركيز الذي دخل هذه الجولة كأبرز المرشّحين فقد حلّ رابعًا في النهاية بفارق 0.017 ثانية عن كوارتارارو أمامه.

وانتهى المطاف بمارتن خامسًا أمام أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا.

وكان جوان مير حامل اللقب غاضبًا بشكلٍ واضح حيال لفّته وسينطلق من المركز السابع على متن درّاجته سوزوكي.

وذهب المركز الثامن إلى بول إسبارغارو درّاج هوندا الآخر الذي سينطلق أمام إينيا باستيانيني، في حين أكمل زاركو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة القسم الثاني:

نتيجة القسم الأوّل: