موتو جي بي: بانيايا يصدّ هجمات ماركيز ويظفر بالفوز في إسبانيا

عوّض بانيايا خيبة أمل السباق القصير أمسٍ السبت عبر أداء مدهشٍ منذ البداية ليظفر بفوزه الثاني هذا الموسم بعد جولة قطر الافتتاحيّة.

وبالتطرّق إلى أحداث السباق فقد قدّم مارك ماركيز انطلاقة أفضل هذا اليوم وتمكّن من الاحتفاظ بالصدارة بينما انتزع مارتن المركز الثاني أمام ماركو بيزيكي.

لكنّ بانيايا قدّم تجاوزًا مدهشًا بعد ذلك عندما تقدّم على بيزيكي ومارتن دفعة واحدة ليُصبح خلف ماركيز.

ومع بداية اللفّة الثانية فقد استغلّ بانيايا خطأ طفيفًا من ماركيز ليقفز إلى الصدارة، لكنّها لم تدم له طويلًا بعد أن تقدّم عليه مارتن إثر ذلك.

وبالاقتراب من اللفّة العاشرة، بدأ مارتن وبانيايا بالابتعاد قليلًا عن ملاحقيهما بيزيكي وماركيز في الأمام.

في الأثناء تعرّض أليكس إسبارغارو لحادثٍ قويٍ للغاية بعد احتكاكٍ مع يوهان زاركو وتدمّرت درّاجته أبريليا، لكنّه غادر موقع الحادث وهو على ما يرام.

وتواصلت المفاجآت التي من العيار الثقيل، وهذه المرّة عندما فقد المتصدّر مارتن السيطرة عن مقدّمة درّاجته ليخرج خالي الوفاض ويترك بانيايا في الصدارة.

ومع انتصاف السباق فقد ألهب ماركيز حماس الجماهير الإسبانيّة عندما أقدم على تجاوزٍ مثيرٍ على بيزيكي لينتزع مركز الوصافة.

وجمع حادثٌ آخر بعد ذلك بين كلٍ من فرانكو موربيديللي وجاك ميلر، ووقعت مشادة بينهما في ظلّ غضب ميلر الذي كان ضحيّة في الحادث.

بالعودة إلى الصدارة فقد بدأ ماركيز بالاقتراب من بانيايا المتصدّر وكان يُسجّل سلسلة من الأزمنة السريعة وكاسرًا الزمن القياسي لأسرع لفّة في السباق.

وأقدم ماركيز على هجومه الأوّل مع تبقي 4 لفّات على النهاية، وعبرا عدّة منعطفات جنبًا إلى جنب مع وقوع احتكاكٍ طفيفٍ بينهما.

وتكرّر ذات السيناريو في اللفّة التالية، لكنّ بانيايا بقي في الصدارة مرّة أخرى. ودفع ذلك الأخير لرفع وتيرته وتقديم زمنٍ قياسي جديد في اللفّة التالية وهو ما سمح له بالابتعاد قليلًا عن غريمه وبدء اللفّة الأخيرة بأفضليّة نصف ثانية.

وبالفعل نجح الإيطالي في الحفاظ على الصدارة وعبور خطّ النهاية مُحقّقًا فوزه الثاني هذا الموسم والثالث على التوالي في خيريز.

وكانت فرحته عارمة في ظلّ التوتّر الحاصل بينه وبين ماركيز بالفعل منذ واقعة البرتغال.

في الأثناء أكمل بيزيكي سباقه وحيدًا في المركز الثالث ليضمن منصّة تتويجٍ قويّة.

وحلّ أليكس ماركيز رابعًا أمام إينيا باستيانيني بفارق 0.048 ثانية، بينما كان براد بيندر أفضل درّاجي كاي تي ام في المركز السادس.

وكان المركز السابع من نصيب فابيو دي جيانأنطونيو بعد تقدّمه على ميغيل أوليفيرا ومافيريك فينياليس، في حين أكمل بيدرو أكوستا ترتيب العشرة الأوائل.