موتو جي بي: بانيايا يصدّ باستيانيني ليُحقّق فوزه الرابع على التوالي في ميزانو

حافظ جاك ميلر صاحب قطب الانطلاق الأوّل على الصدارة بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل ليتواجد أمام باستيانيني وبانيايا الذي قفز من المركز الخامس بعد عقوبته على شبكة الانطلاق ليعبر المنعطف الأوّل ثالثًا.

في الأثناء حلّت الفوضى بعد أن خرج كلٌ من يوهان زاركو، وميكيلي بيرو وبول إسبارغارو ضمن حادث قوي، وغادر الأخير موقع الحادث وهو يُمسك معصمه.

لكنّ صدارة ميلر انتهت في اللفّة الثانية عندما انزلق في المنعطف الرابع، في الوقت الذي سقط فيه ماركو بيزيكي عند المنعطف العاشر.

أمّا في الخلف فقد بقي فابيو كوارتارارو ثامنًا في حين تقدّم أليكس إسبارغارو على المركز السادس في اللفّة الأولى.

وسمح حادثا ميلر وبيزيكي بتقدّم كلٍ منهما مركزين، لكنّ رباعي الصدارة المتكوّن من باستيانيني، وبانيايا ومافيريك فينياليس ولوكا ماريني بدأ بالابتعاد في الأمام.

وكاد سباق باستيانيني أن ينتهي بشكلٍ مماثل عندما فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته في المنعطف الـ 14 من اللفّة الثانية، لكنّه تشبّث على متن درّاجته وبقي في الصدارة، بالرغم من أنّ بانيايا تجاوزه في اللفّة التالية.

وتبعه فينياليس سريعًا عبر انغماسة جريئة عند المنعطف الـ 14 ليبدأ بملاحقة بانيايا.

وبقي الوضع ثابتًا خلال اللفّات الـ 16 التالية، ودخل باستيانيني وماريني في معركة قصيرة على المركز الثالث، لكنّ الأوّل تشبّث.

لكنّ باستيانيني عاد لبدء الضغط من جديد وتقليص الفارق مع فينياليس ليتجاوزه في المنعطف الأوّل من بداية اللفّة الـ 20.

وواصل باستيانيني تقدّمه مقلّصًا أفضليّة بانيايا وبدأ بالضغط عليه في اللفّات الأخيرة، وكاد أن يحدث احتكاكٌ بينهما في المنعطف الرابع، ومنح ذلك بانيايا الأمتار الحاسمة ليُدافع عن صدارته.

وبخروجه من المنعطف الأخير، عبر بانيايا خطّ النهاية متقدّمًا على باستيانيني بـ 0.034 ثانية.

وحلّ فينياليس ثالثًا مُكملًا مراكز منصّة التتويج، بينما أحرز ماريني واحدة من أفضل نتائجه بتواجده رابعًا.

ولم يكن كوارتارارو قادرًا على تقليص الفارق مع مراكز الصدارة ليكتفي بالمركز الخامس ويخسر نقطتين فقط من أفضليّته في صدارة البطولة.

وحلّ أليكس إسبارغارو سادسًا في النهاية ما سمح لبانيايا بالتقدّم إلى المركز الثاني في الترتيب العام.

نتيجة السباق: