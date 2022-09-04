تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs Watch Shop
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs Watch Shop
السابق / ماركيز لا يريد أن تكون عودته إلى الموتو جي بي في 2022 متقطّعة التالي / "موتو جي بي" توقع مذكرة تفاهم لإقامة سباق في المملكة العربية السعودية
موتو جي بي / جائزة سان مارينو الكبرى تقرير السباق

موتو جي بي: بانيايا يصدّ باستيانيني ليُحقّق فوزه الرابع على التوالي في ميزانو

أحرز فرانشيكو بانيايا الفوز بسباق جائزة سان مارينو الكبرى المثير بعد أن تغلّب على زميله المستقبلي في دوكاتي إينيا باستيانيني بفارق 0.034 ثانية ليتقدّم إلى المركز الثاني في الترتيب العام.

موتو جي بي: بانيايا يصدّ باستيانيني ليُحقّق فوزه الرابع على التوالي في ميزانو

حافظ جاك ميلر صاحب قطب الانطلاق الأوّل على الصدارة بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل ليتواجد أمام باستيانيني وبانيايا الذي قفز من المركز الخامس بعد عقوبته على شبكة الانطلاق ليعبر المنعطف الأوّل ثالثًا.

في الأثناء حلّت الفوضى بعد أن خرج كلٌ من يوهان زاركو، وميكيلي بيرو وبول إسبارغارو ضمن حادث قوي، وغادر الأخير موقع الحادث وهو يُمسك معصمه.

لكنّ صدارة ميلر انتهت في اللفّة الثانية عندما انزلق في المنعطف الرابع، في الوقت الذي سقط فيه ماركو بيزيكي عند المنعطف العاشر.

أمّا في الخلف فقد بقي فابيو كوارتارارو ثامنًا في حين تقدّم أليكس إسبارغارو على المركز السادس في اللفّة الأولى.

وسمح حادثا ميلر وبيزيكي بتقدّم كلٍ منهما مركزين، لكنّ رباعي الصدارة المتكوّن من باستيانيني، وبانيايا ومافيريك فينياليس ولوكا ماريني بدأ بالابتعاد في الأمام.

وكاد سباق باستيانيني أن ينتهي بشكلٍ مماثل عندما فقد السيطرة على مقدّمة درّاجته في المنعطف الـ 14 من اللفّة الثانية، لكنّه تشبّث على متن درّاجته وبقي في الصدارة، بالرغم من أنّ بانيايا تجاوزه في اللفّة التالية.

وتبعه فينياليس سريعًا عبر انغماسة جريئة عند المنعطف الـ 14 ليبدأ بملاحقة بانيايا.

وبقي الوضع ثابتًا خلال اللفّات الـ 16 التالية، ودخل باستيانيني وماريني في معركة قصيرة على المركز الثالث، لكنّ الأوّل تشبّث.

لكنّ باستيانيني عاد لبدء الضغط من جديد وتقليص الفارق مع فينياليس ليتجاوزه في المنعطف الأوّل من بداية اللفّة الـ 20.

وواصل باستيانيني تقدّمه مقلّصًا أفضليّة بانيايا وبدأ بالضغط عليه في اللفّات الأخيرة، وكاد أن يحدث احتكاكٌ بينهما في المنعطف الرابع، ومنح ذلك بانيايا الأمتار الحاسمة ليُدافع عن صدارته.

وبخروجه من المنعطف الأخير، عبر بانيايا خطّ النهاية متقدّمًا على باستيانيني بـ 0.034 ثانية.

وحلّ فينياليس ثالثًا مُكملًا مراكز منصّة التتويج، بينما أحرز ماريني واحدة من أفضل نتائجه بتواجده رابعًا.

ولم يكن كوارتارارو قادرًا على تقليص الفارق مع مراكز الصدارة ليكتفي بالمركز الخامس ويخسر نقطتين فقط من أفضليّته في صدارة البطولة.

وحلّ أليكس إسبارغارو سادسًا في النهاية ما سمح لبانيايا بالتقدّم إلى المركز الثاني في الترتيب العام.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت
1   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 27  
2   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 27 0.034
3   12 Spain مافيريك فينياليس أبريليا 27 4.212
4   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 27 5.283
5   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 27 5.771
6   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 27 10.230
7   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 27 12.496
8   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 27 14.661
9   89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 27 17.732
10   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 27 21.986
11   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 27 23.685
12   4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 27 29.276
13   25 Spain راؤول فيرنانديز كاي تي ام 27 30.433
14   6 Germany ستيفان برادل هوندا 27 31.768
15   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 27 32.547
16   40 South Africa دارين بيندر ياماها 27 41.857
17   72 Italy ماركو بيزيتشي دوكاتي 27 50.559
18   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 27 53.371
19   87 Australia ريمي غاردنر كاي تي ام 27 56.613
20   49 Italy فابيو دي جيانانتونيو دوكاتي 27 57.304
21   92 Japan كازوكي واتانابي سوزوكي 26 3.966
22 انسحب 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 2  
23 انسحب 5 France يوهان زاركو دوكاتي 0  
24 انسحب 51 Italy ميكيلي بيرو دوكاتي 0  
25 انسحب 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 0  
المشاركات
التعليقات
ماركيز لا يريد أن تكون عودته إلى الموتو جي بي في 2022 متقطّعة
المقال السابق

ماركيز لا يريد أن تكون عودته إلى الموتو جي بي في 2022 متقطّعة
المقال التالي

"موتو جي بي" توقع مذكرة تفاهم لإقامة سباق في المملكة العربية السعودية

"موتو جي بي" توقع مذكرة تفاهم لإقامة سباق في المملكة العربية السعودية

أحدث الأخبار

"موتو جي بي" توقع مذكرة تفاهم لإقامة سباق في المملكة العربية السعودية
موتو جي بي موتو جي بي

"موتو جي بي" توقع مذكرة تفاهم لإقامة سباق في المملكة العربية السعودية

وقعت "دورنا" الشركة المنظمة لمجريات بطولة العالم في الدراجات النارية "موتو جي بي" مذكرة تفاهم مع شركة رياضة المحركات السعودية لإقامة سباق في المملكة العربية السعودية مستقبلاً.

موتو جي بي: بانيايا يصدّ باستيانيني ليُحقّق فوزه الرابع على التوالي في ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: بانيايا يصدّ باستيانيني ليُحقّق فوزه الرابع على التوالي في ميزانو

أحرز فرانشيكو بانيايا الفوز بسباق جائزة سان مارينو الكبرى المثير بعد أن تغلّب على زميله المستقبلي في دوكاتي إينيا باستيانيني بفارق 0.034 ثانية ليتقدّم إلى المركز الثاني في الترتيب العام.

ماركيز لا يريد أن تكون عودته إلى الموتو جي بي في 2022 متقطّعة
موتو جي بي موتو جي بي

ماركيز لا يريد أن تكون عودته إلى الموتو جي بي في 2022 متقطّعة

قال مارك ماركيز أنّه عندما سيشعر بأنّه جاهزٌ للعودة إلى التسابق في الموتو جي بي في 2022 فلن يقوم بالمشاركة في سباقٍ ومن ثمّ "يبقى في المنزل".

موتو جي بي: ميلر يتفوّق بـ 0.015 ثانية على بانيايا وينطلق أوّلًا في ميزانو
موتو جي بي موتو جي بي

موتو جي بي: ميلر يتفوّق بـ 0.015 ثانية على بانيايا وينطلق أوّلًا في ميزانو

أحرز جاك ميلر قطب الانطلاق الأوّل لجائزة سان مارينو الكبرى للموتو جي بي بعد أن تفوّق على زميله فرانشيسكو بانيايا بـ 0.015 ثانية، في الوقت الذي حجزت فيه دوكاتي المراكز الأربعة الأولى.

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.