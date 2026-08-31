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موتو جي بي: بانيايا "يشعر بالإهانة" بسبب معاناته الأخيرة.. "لا أرى أي مخرج"

يعتقد فرانشيسكو بانيايا المحبط أنه لا يوجد حلّ لمشاكله الحالية بعد عطلة نهاية أسبوع للنسيان في أراغون، ضمن بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

منشور:
فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

أوضح فرانشيسكو بانيايا أنه يشعر "بالإهانة" بعد وصوله إلى "إحدى أدنى مستويات مسيرته الرياضية"، مؤكدًا أنه لا يرى "أي مخرج" من معاناته الحالية في موتو جي بي.

وعانى دراج دوكاتي المصنعي من عطلة نهاية أسبوع بائسة في موتورلاند أراغون، إذ فشل في تسجيل أي نقطة بعدما أنهى السباق القصير في المركز الحادي عشر وخرج من سباق الأحد إثر حادث.

وكان بانيايا قد أظهر مؤشرات سريعة على التقدم قبل العطلة الصيفية، بل وحقق فوزًا في السباق القصير في برنو، لكن مستوياته شهدت تراجعًا ملحوظًا منذ استئناف البطولة في سيلفرستون في وقت سابق من هذا الشهر.

وبعد تسجيله نتيجته الثانية دون نقاط، بدا بانيايا محبطًا في مقابلته بعد السباق، وبدا أنه يفقد ثقته في قدرته على إنقاذ موسمه.

"أنا هنا وأقدم كل ما أستطيع، دائمًا، في كل موقف، وفي كل حصة. أصل إلى المرآب وأحاول أن أكون واضحًا قدر الإمكان، لأننا في جميع الأحوال نبحث جميعًا عن حل لا يأتي"، أوضح.

"لذلك عندما تمر بعطلة نهاية أسبوع كهذه، أو عطلة نهاية أسبوع مثل سيلفرستون، ينتهي بك الأمر على الأرض وأنت تضغط للأمام، لكن هذا يعني إكمال اللفة متأخرًا بفارق ثانية عن الأسرع، وهذا يحطم معنوياتك وفوق كل شيء إنه وضع مُهين في هذه اللحظة".

"ربما تكون هذه إحدى أدنى المستويات في مسيرتي الرياضية، لأنني لا أرى أي مخرج في الوقت الحالي، والوضع هو نفسه كما كان في السباق الأول. في الواقع، في السباقين الأخيرين، ساء الوضع تقريبًا، ولذلك الأمر صعب".

استمرار مشاكل التماسك الخلفي

كان واضحًا منذ يوم الجمعة أن بانيايا مقبل على عطلة نهاية أسبوع صعبة، إذ عانى للتأهل في المركز الثالث عشر خلال التجارب، بينما نجح جميع دراجي دوكاتي الآخرين في الحصول على تأهل مباشر إلى القسم الثاني من التجارب التأهيلية. 

واعترف الإيطالي أيضًا بأنه توقف على الحلبة بعد الحصة ليهدئ نفسه، لأنه لم يكن يريد العودة إلى المرآب بينما كان لا يزال غاضبًا من نفسه.

وقد أظهرت التجارب التأهيلية علامات على التحسن، لكنه لم يمتلك الوتيرة التي تمكنه من المنافسة على مركز ضمن العشرة الأوائل في السباق القصير.

ويوم الأحد، كان يحتل المركز السابع قبل أن ينزلق إلى المنطقة الحصوية في اللفة السادسة من أصل 23.

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: Qian Jun / MB Media / Getty Images

وأضاف بانيايا: "بالنسبة إليّ، نقص التماسك في الجزء الخلفي أكبر من اللازم. لأن الحقيقة هي أنني لا أملك أي تماسك. لا يوجد تماسك على الإطلاق".

"وضعت خريطة المحرك ذات القوة الأقل بعد خمس لفات لأن الإطار الخلفي انتهى تمامًا خلال خمس لفات. من دون الضغط، ومن دون القيام بأي شيء. لذلك كنت أعاني كثيرًا. فقدت الجزء الخلفي، وعندما عاد الجزء الخلفي، فقدت الجزء الأمامي".

القلق بشأن المستقبل

عانى بانيايا من مشاكل مستمرة في التماسك الخلفي طوال العام، ولم تفعل طبقة الأسفلت عالية التماسك في أراغون الكثير للتخفيف من المشكلة.

وبعد معاناته على واحدة من أكثر الحلبات تماسكًا في روزنامة البطولة، وجد بانيايا نفسه يتساءل عما سيحدث في الجولات المتبقية من الموسم.

حيث قال: "منذ سيلفرستون، حدث شيء ما لأنني لا أملك تماسكًا. لا يوجد تماسك على الإطلاق. لا أعرف متى سنصل إلى حلبات يكون فيها مستوى التماسك أقل. لذلك لا أستطيع أن أتخيل ذلك".

وأضاف: "قدمت كل ما أستطيع إلى دوكاتي، في جميع المواقف. من الصعب الآن تقبل أن يكون الوضع على هذا النحو رغم الجهد الذي بذلته فيه".

"أنظر إلى البيانات، حتى البيانات القديمة، والأشياء التي أرى الآخرين يقومون بها الآن لم تعد تأتي مني. لذلك أنا في وضع لا أستطيع فيه قيادة دراجة اليوم بطريقة طبيعية، وعندما أحاول القيام بشيء إضافي، أتعرض لحادث".

الشكوك الذاتية

كان بانيايا يتعافى بالفعل من موسم 2025 الصعب، الذي شهد تذبذب مستوياته بشدة من سباق إلى آخر، وانتهى باعتزاله ستة سباقات من أصل آخر سبعة سباقات كبرى.

وعندما سُئل عما إذا كان قد بدأ يشك في نفسه بعد معاناته الأخيرة في عام 2026، قال بطل موتو جي بي مرتين: "لكن هذا أمر كنت أقع فيه العام الماضي، ثم لحسن الحظ جاء الاختبار في ميسانو والسباق في اليابان. وهناك أزلت كل شك لدي ورأيت أنني بحاجة فقط إلى الشعور بأنني بحالة جيدة، وأنني لا أزال في المنافسة للقتال مع الثلاثة الأوائل".

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكانه تكرار أدائه المهيمن في اليابان هذا العام، أضاف: "لا أعرف، لكنني آمل ذلك".

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